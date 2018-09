“¡Perdóname, fútbol!”

Hace pocos días, cuatro o cinco si no mal recuerdo, me invitaron a colaborar en este grandioso portal para expresar mi opinión sobre diversos temas de lo que, a consideración de muchos de nosotros, es el mejor deporte del mundo. No puedo y no quiero negar que siento una especie de nervios diferente. Siempre he creído que escribir es un vicio que, en lo personal, agradezco tener y poder ejercer, pero hacerlo por amor al arte de este hermoso juego de la pelotita es todavía mejor. Sobra decir que estuve pensando durante muchos días sobre el tema con el cual haría mi ‘debut’, me pesaba no poder decidir entre la enorme final de Champions League, la ‘soñada’ final del fútbol mexicano, el mercado de fichajes europeo o un sinfín de temas de los que, ingenuamente, creía saber. Me equivoqué y hasta pocos días después, uno o dos, seguía desconociendo el por qué.

Aunado a mi bochornoso intento de expresión sobre este deporte, mi animadversión o mi recalcitrante pasión por tal o cual equipo me expone a recibir -como ha sucedido a lo largo de esta mañana- una cantidad considerable de mensajes, llamadas, publicaciones en redes sociales y demás que me han dejado con un sabor de boca agridulce. Y si ustedes me lo llegasen a preguntar, tampoco sabía decirles el por qué.

Revisé cada uno de esos mensajes, regresé el tiempo hacia ciertas publicaciones que hice a lo largo del fin de semana y, como siempre, me percaté que las había hecho tratando de establecer –erróneamente- una postura de experto y luz para quienes me leen. Algunas de ellas indicaban alineaciones, otras más ciertos 'parados de juego' en la cancha, otras más los posibles cambios, algunas más trataban sobre las razones o motivos por los cuales tal o cual equipo pudiera vencer, y otras más por las tales o cuales pudiera ser vencido. En el vaivén de todo esto algunos de mis amigos me tachaban de loco, otros de tonto, algunos más me creyeron y otros más esperaban el flagrante error para hacerme saber que estaba mal; sin embargo, algo sucedió, de la nada pude darme cuenta que, así como ellos, existían otras publicaciones en las que también había caído en el garlito de haber hecho lo mismo. Y, lo peor de todo, era sin saber por qué.

Estrepitosamente comencé a comparar mis publicaciones y respuestas con las de otros, que fuesen amigos o seguidores daba igual, lo importante era que entre más buscaba, más hallaba. Era como un espejo y un reflejo de mi propio ser, todos teníamos el mismo sistema, el mismo método y el mismo resultado: nos ufanábamos de ver, seguir, leer o informarnos sobre tal o cual cosa (llámese juego, equipo, plantilla, liga o lo que fuera), todos y cada uno de los que interactuábamos éramos partícipes del mismo círculo vicioso; por ejemplo, que si Pepito debería jugar con Fulanito o con Menganito en lugar de Zutanito, si debía jugar con una línea de tantos ya que le funcionaba mejor que una línea de cuantos, que si el pivote o el doble pivote no era tan funcional como jugar con el trivote o, mejor aún, atacar con un enlace, si el juego vertical, si el juego horizontal o si la profundidad de los extremos y, por último, la difícil decisión entre poner uno o dos puntas nominales.

En fin, inventábamos nombres, posiciones, coberturas, arranques y transiciones, todo iba perfecto, en pocos días, semanas o meses, nos doctoramos en el difícil y soberbio arte de lamer nuestras heridas llenas de frustración futbolera, esas mismas heridas que no pudimos ni podremos curar en el campo y que deseamos resarcir desde un escritorio o un micrófono. Y lo más grotesco es que no sepamos el por qué.

Mi análisis de aquella fastuosa final alemana había quedado en el primer bote de basura que encontré cuando ese zurdo holandés me recriminaba en la cámara las sonoras burlas que, minutos antes, le había increpado. Me parecía increíble que, estando en otro país de otro continente y hablando diferente idioma, me hubiese escuchado. Después se arrodilló y, entre lágrimas, su mirada era, más allá de un reto, una mezcla entre elegancia, ternura y burla ante mi precario conocimiento de lo que solamente él podría vivir en ese preciso momento; sin embargo, hice caso omiso, lo tomé poco más que a la ligera y decidí que tomaría revancha un día después. Para el domingo por la noche nada podía fallar, incluso mi ritual vasto de malaria parecía funcionar a la precisión, mi costumbre vitalicia de salar al equipo que apoyase comenzaba a hacerse realidad pero, en cuestión de tres o cuatro minutos, me quedé pasmado y todo se volteaba de cabeza cuando un tipo había corrido poco más de noventa metros para dejarme callado con su último aliento. Al mismo tiempo que él se revolcaba por el césped, arropado por una cortina humana y envuelto en lágrimas, mi boca se quedó sellada. Y entonces fue que comencé a entender el ansiado 'por qué'.

Hoy he decidido responder a la confianza de este gran equipo con un poco más de calma y serenidad, antes de dormir intentaba dar crédito a lo que minutos previos había visto. Por fin había encontrado la respuesta a todas esas preguntas que he expuesto. La respuesta era simple, sencilla y la tenía enfrente desde el principio.

Espero que con esto pueda darme a entender y hacerles saber que, por mucho que vea, lea, investigue o les diga, por mucho que les cuente o les escriba, a comparación de todo lo que es este bendito juego de la pelotita, simplemente no me crean.

La razón y la respuesta a todo esto es tajante: porque no sé. Y que me perdone el fútbol.