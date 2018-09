‘Maza’ Rodríguez, el hombre de las onceavas

Francisco Javier Rodríguez debutó con Chivas en el año 2002, pero se logró adueñar de un lugar en el primer equipo hasta el Apertura 2003. Alcanzó la gloria con el Guadalajara en el Apertura 2006, cuando se coronaron campeones por onceava ocasión. El ‘Maza’ fue el autor de uno de los 3 goles que le dieron el título a Chivas en aquella final ante Toluca.

Salió del cuadro tapatío en 2008, para emigrar al fútbol holandés, fue despedido como ídolo para irse a cumplir su sueño. Lo que nadie imaginó fue que 5 años después volvería, pero dejaría atrás las rayas rojas y blancas, nadie pensó que volvería a México para vestirse de amarillo.

Llegó como refuerzo azulcrema este año, tras su aventura por tierras europeas. Tal vez por dinero, tal vez porque su “Rebaño” no lo buscó o tal vez sí pero ofreció menos. Por lo que haya sido pero llegó al Nido de Coapa.

El 'Maza' es el primer y único futbolista en ser Campeón con Chivas y América.

A principios de Enero lo presentaron como nuevo jugador de las Águilas y las críticas comenzaron a surgir. A su llegada al Club América, Rodríguez dijo que Chivas era parte de su pasado y que su presente era azulcrema, también que quería ser campeón.

“Yo estoy muy contento, agradecido con la oportunidad que me dio América de crecer en lo personal y en lo futbolístico, sobre Chivas... es parte de mi pasado. El pasado se queda atrás y vengo a vivir el presente. No tengo que decirle nada a la gente de Chivas. Yo pertenezco al América. Voy a morirme dentro de la cancha. Me gustan los retos. Queremos el campeonato y no me da miedo decirlo”.

El ‘Maza’ ya no era ídolo rojiblanco, pero tampoco era bien visto por los seguidores del América. Sólo le quedaba una cosa, hablar en la cancha.

El día del clásico, la traición

Los aficionados del Guadalajara preparaban la calurosa bienvenida al ‘Maza’, quien jugaría su primer clásico como jugador del América en la cancha del Omnilife. Querían decirle que era un mercenario, un vendido, un traidor. Le querían decir mil cosas y para eso solicitaron que se llevaran billetes falsos, con el fin de arrojárselos al momento de salir al terreno de juego.

El día del partido no sólo hubo billetes falsos, también silbidos y abucheos cada que tocaba el balón. En las gradas le demostraban la desaprobación por verlo con el archirrival, él en la cancha demostraba ser un profesional.

Tras ganar el primer clásico como americanista, el ‘Maza’ dijo que en su época con Chivas se partió el alma, y que ahora defiende la de las Águilas.

"La gente se olvida muy rápido, pero hay que tomarlo con calma, la madurez con la que jugué ayer me tiene muy contento. Lo he dicho antes del juego, lo que hice con Chivas ahí está y me partí el alma con ellos. Ahora me toca en mi nuevo proyecto profesional defender esta camisa a muerte, y así lo hicimos ayer con todos los compañeros”.

Dos títulos distintos

En el 2006, consiguió el título número once en la historia de Chivas, ese campeonato que colocaba al equipo tapatío como el más ganador de todos los tiempos. Hoy, siete años después, le toca coronarse con América, precisamente es la onceava estrella de nuevo, y el club que lo vio nacer ya no es el más ganador, ya está empatado con su rival de toda la vida.

Para Francisco Javier Rodríguez, el título logrado con los de Coapa sabe mejor que aquél que ganó con el Rebaño.

“Este (título) me sabe mejor porque mucha gente me criticaba injustamente de muchas maneras. Se lo dedicó a toda esa gente que siempre me ha apoyado, a toda mi familia, mis hijos, mi esposa y mis padres”.

Son dos títulos muy distintos para el ‘Maza’, pero son dos títulos que marcan su trayectoria futbolística. Son dos campeonatos que lo sitúan en la historia del balompié nacional, como el único jugador que ha logrado ser campeón con los dos equipos más populares del país. Curiosamente, el ‘Maza’ es el hombre de las onceavas.