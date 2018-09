La fórmula del campeón: P + C

¿Cuántas veces no escuchamos a papás o maestros decir: "A veces te tienes que caer para aprenderte a levantar"? ¿O que el ser humano aprende de sus errores? Pues tal parece que los directivos de los equipos mexicanos no las han escuchado. Pero antes de abordar el tema principal de esta columna, me gustaría que viajemos rápidamente hacia el fútbol inglés. Acabamos de ver cómo un grande del fútbol mundial, Sir Alex Ferguson, se retiraba del banquillo del Manchester United tras 27 años de ser el director técnico. Sí, leyeron bien, 27 años llenos de títulos, historia y éxito. Ahora, un vistazo a España. El FC Barcelona ha apostado por llevar un proceso, desde que los niños tienen 7 años los llevan de la mano para que se empapen del club, su estilo de juego y la mentalidad hasta que pasan por todas las divisiones y finalmente, al primer equipo. Y vaya que hay frutos. En estos dos casos hay dos palabras importantes y que son la base del éxito en el fútbol: proceso y continuidad.

Por ser el caso más reciente, es fácil utilizar como ejemplo al América. Un equipo que estaba en los últimos lugares de la tabla general, con un presidente que no sabía del deporte, con un desfile impresionante de entrenadores, pero crucificándolos a todos antes de la segunda oportunidad, antes de demostrar que habían o no aprendido de los errores. Se toma la decisión y se va Michel Bauer con más pena que gloria; llega Ricardo Peláez y con él Miguel Herrera, técnico que no había ganado nada pero que tenía un estilo de juego vistoso, o al menos así lo veía en ese entonces el nuevo presidente. La primera temporada repuntaron y llegaron a semifinales, se decidió darle continuidad al 'Piojo'. Para el segundo torneo, al igual que en el primero, fueron pocos los refuerzos que llegaron, esto con el fin de no mover un cuadro que ya se iba acoplando poco a poco. La segunda temporada terminó de igual forma, el equipo fue eliminado de semifinales quedándose a un gol de la final. Se tomó la decisión de darle una tercera oportunidad a Herrera, y con sólo 3 refuerzos, hizo de un equipo que ya venía jugando bien, uno muy fuerte. Resultado: América campeón del Clausura 2013. ¿Notan algo? Se decidió por darle continuidad a un entrenador que iba mostrando buenos resultados y llegó el campeonato.

Ahora si recordamos el torneo pasado, al inicio de éste el Guadalajara anunciaba un fichaje bomba y no se trataba de un jugador. Uno de los mejores jugadores y entrenadores de la historia del fútbol mundial, Johan Cruyff, llegaba al Rebaño para hacerse cargo del proyecto, el cual consistía en salvar a unas Chivas que la estaban pasando mal en los lugares bajos de la tabla. A todos les pareció fascinante su llegada, algunos aficionados se entusiasmaron e incluso se ilusionaron. Terminó la temporada con los mismo resultados, el equipo parecía no levantar, así que Jorge Vergara tomó la decisión de finalizar la relación con el holandés. Pronto, muy pronto se desesperó el propietario del equipo, tan sólo le dio 6 meses a Cruyff. Pero en el mismo torneo, quien se coronaría campeón serían los Xolos de Tijuana, el equipo nuevo del fútbol mexicano que desde antes de su ascenso, llevaba y respetaba un proceso.

Esto pasa mucho en el fútbol mexicano, directivos que toman decisiones pero ante la falta de resultados inmediatos, prefieren destituir al técnico, pensando que la culpa es sólo de él y que la solución está en traer a otro. Pero un barco que tiene un motor averiado, por más que se cambie de capitán, va a seguir sin funcionar bien. Y esto es lo que no entienden muchas veces los hombres que toman las decisiones en el fútbol mexicano. Está comprobado que los equipos que se logran consolidar por varios torneos o varios años, llevan detrás un proceso y continuidad, los ejemplos son muchos, pero los que se atreven, muy pocos.