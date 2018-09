El monarca enano I

Monarcas Morelia es un cuadro que nació bajo el mote de ‘Oro’, de allí surgió su destino dorado dentro del futbol nacional. Marcado como un equipo de “media tabla”, los ‘Canarios’ han tenido una historia difícil que oscilaba entre el descenso y la permanencia, sin embargo, cuando el grupo Salinas adquirió el equipo para transformarlos en Monarcas Morelia, el rumbo de la narración michoacana dio un giro de 360 grados, ahora sus anécdotas se balancean entre el título y la liguilla.

A pesar de su reciente racha de asistencias a liguilla y mejoramiento deportivo en la cancha, la monarquía no ha podido consolidarse dentro del futbol mundial, no se ha forjado un nombre en los escaparates mundiales como los llamados grandes, América, Chivas, Cruz Azul y Pumas, ni siquiera ha realizado hazañas como lo hicieron Pachuca, Monterrey, Tigres o Xolos, mucho menos ha engrosado sus vitrinas con títulos como Toluca que ya está a uno de los más ganadores.

La monarquía sólo ha ganado un título de liga en toda su historia, muy lejos de los 11 de América y Chivas, el mismo número de copas nacionales que lo dejan a 4 de las obtenidas por los más ganadores, América y León. Ha llegado a un total de 4 finales por lo que tiene 7 subcampeonatos menos que el mejor segundo lugar, Cruz Azul.

En copas internacionales ha registrado sólo un triunfo y 2 segundos lugares, sin embargo, en torneos amistosos ha ganado 8 trofeos siendo los más recientes La Copa Estadio Jalisco 2012, Trofeo Conmemorativo del 100 Aniversario del Real Club España 2012 y El Trofeo Bandera Nacional en el mismo años.

Ahora, si bien estas cifras no ayudan mucho a Monarcas para colarse entre los equipos “grandes” de México, el futbol nacional debería de reconocer que la cantera dorada de Monarcas Morelia no se encuentra en el resplandeciente lustre de las vitrinas si no los verdes empastados de la cancha y cobijados con el manto rojo y amarillo que cubre su piel, el cuadro purépecha ha traído a nuestro país la moda de “revivir” jugadores que aparentemente ya no debían tener un valor en la cancha.

Con el movimiento del draft 2013 y las exigencias por tener a jugadores como Montero, Leao o Rojas, en la cabeza de los michoacanos resuenan nombre como Gerardo Lugo, ‘Pampa’ Romero, Sabah o Márquez Lugo, los cuales en su momento también fueron los peces gordos de este “mercado de piernas”; de estos muchos deben su magnífico repunte a vestir los colores de la monarquía, aquí veremos algunos ejemplos.

Edgar Gerardo Lugo

Es uno de los jugadores que han vestido la piel monarca para ser tomados en cuenta en el futbol nacional. Llegó a Monarcas para la temporada 2011 y 2012, proveniente de Puebla pero a préstamo del dueño de su carta, el Cruz Azul, club en el cual vio las luces del profesionalismo en el 2007.

El medio campista fue mandado al club camotero por la máquina debido a que no entraba en los esquemas del plantel, con los poblanos jugó 33 partidos y anotó sólo 3 tantos, lo que hizo que al terminar el plazo lo buscaran regresar a la capital, pero ante esto Monarcas levantó la mano y pidió a Lugo para sumarlo a sus filas.

Bajo la piel monarca, Lugo se ganó la titularidad y mostró su técnica envidiable en 39 partidos donde realizó 9 goles y 8 asistencias. Su gran campaña hizo que los directivos de Michoacán optaran por hacer efectiva la opción de compra pero inmediatamente el jugador buscó salir del plantel para ir a un equipo más “grande”, el Santos Laguna, donde sólo salió a la banca en varios juegos y ahora lo manda a Tigres.

Miguel Sabah

El delantero de Cancún debutó para el cuadro de Chivas en el torneo invierno 2001 donde sólo jugó un encuentro, de ahí pasó a Cruz Azul en el clausura 2006 para hacerse de un nombre a nivel nacional como artillero de la máquina, sin embargo esto se cayó cuando entró en racha goleadora pero se le ocurrió declarar que tenía miedo al América, esto levantó la polémica de la prensa y puso el ojo avizor de la directiva sobre el artillero, al poco tiempo un desvalorado Sabah salió de la institución celeste con rumbos a tierras michoacanas.

Sabah llegó a Monarcas para el clausura 2009 donde disputó sólo 17 juegos, 3 menos que su último torneo con los celestes, sin embargo dejó la sequía de dianas y metió 11 goles en esos encuentros, cosa que sólo había realizado en su mejor temporada con los capitalinos, de ahí en adelante Miguel comenzó a mostrar una clara regularidad en el ataque y junto con Márquez Lugo, se consolidaron como una delantera de poder semejante a la combinación de Raúl y Benítez en este 2013.

Con Morelia definitivamente levantó su carrera, se le reconoció como goleador mexicano del 2010 y 2009, Goleador de la Super Liga 2010 y máximo artillero de la Copa de Oro 2009. Además de esto recibió sus primeras convocatorias a la selección nacional y el 12 de agosto del 2009 hizo gritar a todo el Azteca y a todo México cuando anotó al 82’ frente a Estados Unidos el gol que ayudaría al combinado nacional a dar el pase a Sudáfrica 2012, ese fue para Miguel “el gol de su vida”.

Este es sin duda uno de los casos más notables de la monarquía ya que se ha convertido en uno de los máximos artilleros de la historia del futbol moreliano, este ocupa el tercer lugar con 64 tantos, sólo por debajo de los 130 del ‘Fantasma’ y los 71 de Alex Fernández.

Miguel saldría de la institución michoacana para el clausura 2013, enfundado claro en su traje de luces, esto debido a que su familia que radicaba en Jalisco no tenía tanto acercamiento con este, el delantero buscó unirse al núcleo familiar pidiendo su traspaso a Chivas o Atlas, después de dimes y diretes entre estas dos instituciones se dio el pase a Chivas donde hasta la fecha apenas ha jugado algunos encuentros que lo tienen muy lejos de la regularidad que mostró en Monarcas.

Rafael Márquez Lugo

Rafa es de extracción felina debido a sus inicios con los Pumas de la UNAM y llegó a Monarcas en el 2004 en su primera etapa, proveniente de Jaguares donde sólo anotó 3 goles, sin embargo con la monarquía se despachó con nada más que 18 goles en su primer torneo, esto lo llevó a la selección para la Confederaciones y Copa Oro 2005, sin embargo, el artillero salió del plantel para vagar por el futbol nacional.

Jugó en Pachuca para el 2007, en Tecos en 2008 clausura, para América apertura 2008 y finalmente se estabilizó 3 torneos con Atlante desde el clausura 2009. Con las águilas vivió un episodio muy bochornoso, quizá el más grande que le puede suceder a un futbolista, esto después de que se diera el llamado a la selección a Rafa Márquez, cuando este se presenta a la concentración el jugador se da cuenta que es el centrar que militaba en Barcelona al que se llamó y no a él.

De forma lastimera regresó a Monarcas en el apertura 2010 pero rápidamente se consolidó en la delantera haciendo una pareja letal con Miguel Sabah, esta artillería sacó todo el jugo del cuadro de la monarquía y llegó a final contra Pumas en el 2011, donde no surtió efecto el embrujo de Sabah y Márquez lo que los llevó a quedarse con el segundo lugar.

En el apertura 2012, un desmejorado Guadalajara buscó hacerse de los servicios del artillero de Morelia, la directiva, aún cuando anunció que este no estaba transferible, lo vendió por una buena suma al rebaño donde hasta la actualidad y aún con la llegada de su natural atacante no ha podido levantar a un cada vez más moribundo Chivas.

Luis Gabriel Rey.

El apodado ‘Canguro’ llegó al futbol nacional como una contratación de Atlante en 2003, sin embargo no logró acoplarse al potro y sólo permaneció un año con la institución, para 2005 emigró a Monarcas. En esa primera estadía nunca llegó a los 15 goles que hizo con el Atlante en el apertura 2003, sin embargo demostró un manejo del balón muy bueno y le llenó el ojo a Pachuca que se lo llevó en el apertura 2007.

No pasó mucho con los tuzos y el jugador regresó una segunda vez al Atlante, donde no alcanzó a tener regularidad en su juego y buscó regresar a Monarcas otra vez. El ‘Canguro’ estuvo en el torneo apertura 2009 en Michoacán donde regresó a la senda del gol, le costó acoplarse pero se convirtió en un claro armador al ataque originando hueco para que sus compañeros pudieran pasar al gol.

Ya en el apertura 2011 emigró a Jaguares donde terminó de explotar esa capacidad que Márquez t Sabah no dejaron ver en Morelia, sus torneos en la selva lo ha dejado a unos cuantos tantos de hacerse con la corona de goleador lo que lo ha llevado a ser un jugador supuestamente buscado por América, el actual campeón del torneo. Ahora que los jaguares fueron vendidos, Rey estará jugando con los ‘Gallos’ que a toda costa buscan dejarlo en la Corregidora.

Estos son sólo algunos de los jugadores que han tenido un segundo aire con la monarquía, próximamente nuestro especial de Monarcas, “El monarca enano”, traerá para ustedes más nombres que han portado la playera rojiamarilla para repuntar en los empastados nacionales.