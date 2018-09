Tu tiempo se agotó 'Chepo'

No va más José Manuel, no va más ‘Chepo’. Tu tiempo se ha agotado y es momento de que te hagas a un lado –o te hagan- de la dirección técnica de la selección mexicana de futbol.

Tu equipo no tiene idea futbolística, juega en base a los alcances del rival y no pensando en lo que pueden proponer ustedes en el campo. Se palpa miedo, presión e inseguridad en los futbolistas (quienes también son grandes responsables de esta vergüenza). No has sabido corregir tus errores y, por el contrario, vives en la falacia de que México pierde por individualidades o acciones fortuitas, cuando la realidad es que Brasil e Italia han sido mejores durante los 90 minutos.

Podrás decirnos que perder contra estos dos titanes del futbol mundial es perfectamente entendible, pero las formas son las que dejan muchísimo que desear. Además, no tendrías la necesidad de estar poniendo pretextos ‘hoy’ si ‘ayer’ te hubieras encargado de hacer lo que compete a una selección como México en la CONCACAF: tener el boleto al Mundial prácticamente en la bolsa.

La Confederaciones era un torneo para disfrutarse, para preparar logísticas pensando en el año venidero, para empaparse del ambiente mundialista, pero tu nula capacidad para virar el timón en momentos de tormenta durante el Hexagonal nos tiene a todos dudando de si estaremos o no en Brasil 2014.

No se trata de olvidar el título de Copa Oro que nos diste y el pase a esta justa pre mundialista, o del andar perfecto en el pre Hexagonal, pero el futbol es un deporte de momentos y el que hoy viven tú y tus dirigidos es insostenible, y la cuerda suele reventarse por el punto más flaco.

Podrás escudarte en el hecho –tal y como lo hizo Hugo Sánchez- de que no se respetaría el proceso y que en este país somos expertos en deshacer todo para empezar de cero, y puedes tener razón. ¿Pero vale la pena sostener un proceso que no nos está llevando a nada? No olviden que faltan 4 juegos del Hexagonal y estamos obligados a sacar, por lo menos, 9 puntos para estar en el Mundial.

Tu futuro José Manuel está en manos de los dueños del balón, quienes seguramente ya están meditando tu futuro y las medidas a tomar porque México no se puede dar el lujo de faltar a una Copa del Mundo, y no porque seamos pieza clave de la justa o contendientes al título, sino por el golpe económico y de credibilidad, pues no podemos olvidar que nos eliminamos en la CONCACAF.