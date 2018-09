Ídolos de rojo y amarillo: Hay semillas, semillas

Miembro de la más pura logia moreliana, este personaje hace mucho que dejó los nombres para la posteridad y comenzó a edificar, a su estilo y sin saberlo, la leyenda del Simillas. A él no le importan los títulos ni la llamada “grandeza”, él acude al llamado para ver a sus Monarcas, está allí, fiel, al pié del cañón, dirán muchos, es su trabajo, que nos entretenga, para eso le pagan, que se disfrace; pero el Semillas demuestra que no le importa el trabajo cuando al momento de que en la cancha la monarquía anota, nos hace llover bolsitas de pepitas por donde se ande paseando en aquél momento.

Cuando se le cuestiona su nombre sólo se remite a decir “Soy el Semillas o el Tarímbaro, nada más”; para su edad remite a que tiene ya más de 60 años viendo al Morelia y que nació como en el 41, así que ha de tener como 68 o 67 (números que no cuadran, por lo que debería de tener 69).

Vive en el poblado de Tarímbaro cercan a la capital Morelia, donde es el sostén de su esposa y tes hijas. Desde pequeño el Semillas comenzó a seguir al cuadro purépecha en el Estadio Venustiano Carranza, donde comenzó con su negocio de semillero.

“Venía solo pero como estaba muy pobre por ahí me les pegaba a mis amigos para que me trajeran.Antes nada más venía a verlos, nomás que una vez me puse a vender pepinos allá en el Venustiano y ya me agarraron y me dijeron, qué andas haciendo, vendiendo, no, eso no se vende aquí, anda a que pagues allá, y ya fue que fui a pagar y así empecé, y de ahí no le he aflojado”.

Entre lo más destacado que hace el Semillas, lo que nunca se le va borrar de la mente a la afición, es ese atinado toque de montar disfraces en los que nos hace por siempre recordar a este singular personaje. Nos cuenta que esta idea nació desde que era pequeño, pues se contagió de una muy colorida tradición de nuestro querido México.

“De niño, durante los carnavales, me vestía de viejito, de muchacha, de lo que me gustaba. Un día se me ocurrió ir al Venustiano con un traje de novia y a todos los encantó”

Así mismo, el señor del nombre olvidado nos comenta orgullos que sus facetas son únicas, no le motiva vestirse de formas repetitivas, quizá de allí deviene ese mortal personaje que ya ha absorbido por completo el rostro y la cara de quien alguna vez fue otra persona.

“No me gusta repetir los trajes. También han gustado el de brujita, el de María Mercedes y el de Judas que usé en una Semana Santa. Me han pedido que me disfrace de Jesús, pero soy respetuoso

Como él, ‘El Mago’ y ‘Doña Cholita’ dejaron su espíritu gritando en el Morelos a sus queridos Monarcas. En entrevista para Fifa, antes del partido México contra el Congo de aquel lejano Mundial sub-17, el Semillas nos confesó su secreto para seguir adelante en la vida “Aquí la afición me cuida y me estima mucho, igual que yo a ellos. Es más, creo que sin el cariño de la gente, yo ya me hubiera muerto”.

Por las calles de la ciudad de la cantera rosa han pasado muchas historias, acá Pito Pérez realizó sus andanzas, hay quien cuenta la historia del tamalero asesino o de la estatua de Bosque Cuauhtémoc que se baja a tener un tórrido romance con una venus pulcra y sin brazos. Sin embargo nadie conoce la historia de Marcos Amaro Castro, un personaje que su barba, disfraces y amor por los colores rojiamarillos le dan el aliento suficiente para gritar el gol de sus Monarcas.

Alguna vez, cuando su servidor era apenas un niño que corría a los partidos para ver al Atlético Morelia, vio a un hombre de pelo semicano, con un disfraz negro por completo, que quizá simulaba la toga de un fraile que quería exorcizar a los diablos rojos que aquella noche poseían al Morelos. Ese ser se movía al gritar de “¡Hay semillas, semillas!” y cuando pregunté a mi padre qué era eso, él me respondió de la forma más sencilla posible: “Es un grito que el que no lo haya oído no ama al Morelia”.