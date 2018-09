¿Debe seguir el 'Chepo' con el Tri?

Presentado en 2011 como estratega del Tricolor, recordado por ser Campeón de Liga con Toluca en dos ocasiones y en otra ocasión con Chivas, José Manuel obtuvo bastantes buenos resultados al mando del conjunto verde, logrando alzar la Copa Oro ese mismo año con un paso perfecto sumando 6 victorias.

Dentro de la Fase de Grupos de la Concacaf para la Clasificación al Mundial de Brasil 2014, los números del 'Chepo' fueron bastante buenos, pues cosechó 6 victorias en el mismo número de encuentro, sin embargo, ya en el Hexagonal Final, que es donde se obtiene el boleto para el certamen internacional, De la Torre acumula 5 empates por 1 victoria, duelos en los que si bien no se perdió, el funcionamiento del equipo nacional ha dejado mucho qué desear.

En Junio pasado, José Manuel fue testigo de su primer gran fracaso como técnico nacional, al no lograr avanzar de la Fase de Grupos en la Copa Confederaciones de Brasil 2013, donde obtuvo 2 derrotas y solo 1 victoria.

Su más grande fracaso (y el más reciente), fue en la última edición de la Copa Oro, misma en la que se coronó Estados Unidos el domingo pasado, donde México se quedó en Semifinales tras ser vencido por Panamá; en dicho certamen, la Selección ganó en 3 ocasiones, pero también cayó 2 veces.

Pese a que con el pasar de las semanas ha sido evidente que la Selección no juega bien, no agrada a la afición y no consigue resultados, este lunes se confirmó la permanencia de José Manuel al mando del Tri, aunque todo parece indicar que en caso de no vencer a Honduras en su próximo encuentro, podría ser cesado del conjunto nacional, donde al parecer, el candidato más factible para llegar en su lugar sería Tomás Boy.

En VAVEL nos interesa tu opinión, si tuvieras la oportunidad de elegir... ¿Dejarías al 'Chepo' como técnico? En caso de que no, ¿a quién pondrías en su lugar?