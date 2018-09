Aunque la Liga MX se vista de seda...

La nueva Liga Bancomer MX lleva escasas tres jornadas disputadas y ya tenemos mucha tela de dónde cortar.

El propósito de la anteriormente conocida como Liga MX era dar un giro total a la percepción negativa por parte de un gran número de aficionados al deporte más popular del país; ofrecerle una nueva “experiencia total” al espectador ya sea en estadios, vía televisión e Internet.

El nivel futbolístico en los encuentros disputados hasta hoy, en general,ha sido aceptable y entretenido. En las primeras 2 jornadas se anotaron 50 goles, lo que significa el mejor promedio de goles por partido en la última década; sin embargo, hay detalles y situaciones tan enraizadas en el futbol mexicano, que llámese como se llame nuestra Liga, lamentablemente seguirán estando presentes.

El ‘ir y venir’ de franquicias

La Piedad ascendió deportivamente pero desapareció para irse a Veracruz.

San Luis abandonó esa ciudad y se mudó a Chiapas.

El original Jaguares ahora se hace llamar Gallos Blancos de Querétaro, quienes supuestamente descendieron el torneo anterior.

Pero no existen billetazos que no resuelvan cualquier problema en nuestro futbol y como premio a su mediocridad permanecen en el máximo circuito, pese a la ineptitud demostrada durante varios torneos.

Uniformes Parchados

Como si la falta de identidad no fuera suficiente, el “nuevo” Chiapas FC lleva tres juegos en el Apertura y es hora en que no cuenta con los uniformes oficiales. Cuando no son parches, son tachaduras o enmendaduras en las prendas. Y como broche de oro, en el partido ante Cruz Azul los futbolistas chiapanecos portaron uniformes diferentes entre sí. Unos con patrocinios y otros sin publicidad.

Estadios Inundados y Árbitros Incompetentes

Y hablando del partido entre capitalinos y chiapanecos, ¡Qué tal el potrero en que se convirtió el Estadio Azul!

Una cancha impresentable e indigna de un equipo grande. Cierto es que la tormenta que cayó al sur del Distrito Federal tuvo proporciones apocalípticas, pero ¡no es posible que un inmueble de primera división esté en esas condiciones!

Y lo peor de todo, aún cuando el rectángulo verde se había transformado en una cancha de wáter polo, el árbitro Miguel Ángel Ayala –instruido por el Comisario o alguien de mucho más arriba- ordenó la reanudación del encuentro, ignorando totalmente los riesgos a la integridad de los futbolistas y los escasos aficionados presentes para atestiguar tan penoso espectáculo.

Al final, la Liga MX podrá tener nuevo nombre, pero presenta los mismos errores de siempre.