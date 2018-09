Selección Mexicana: Se busca un líder

De algo ha carecido la selección de Chepo; no se siente, no se percibe un líder, alguien que sea la voz de mando dentro de la cancha, alguien que pueda cargar con la responsabilidad de ser el hombre fuerte cuando las críticas llueven. Porque seamos honestos, “Maza” Rodríguez pese a ser el capitán no es ese hombre que blinde a sus compañeros, y sólo basta con recordar la seña que hizo a las cámaras de una televisora del país.

Lejos estamos de hombres como Tomás Boy, García Aspe, Rafael Márquez, y el mismo Cuauhtémoc Blanco. Por tal motivo la convocatoria para este juego ante Costa de Marfil, resulta importante en ese aspecto, dado que “Chaco” Giménez es sin duda un líder, además de tener grandes condiciones como futbolista.

Giménez recibe su primer llamado a selección nacional mexicana, el rival es Costa de Marfil, equipo rápido y que trae a sus principales figuras. El 10 de Cruz Azul debe convencer a todos, propios y extraños. Tiene gran talento, pero sobre todo liderazgo, algo que busca Chepo.

Damián Álvarez recibe un segundo llamado.

Sin duda podemos catalogar como sorpresa el llamado del jugador de Tigres, cuando más se hablaba de Lobos, recibe su oportunidad Damián, habilidoso jugador que juega por la banda izquierda pese a ser derecho, sin duda tendrá que demostrar su calidad, porque no es parámetro los 16 minutos que disputó en su primera oportunidad en el combinado nacional.

Se busca un líder y ojalá lo encontremos en los botines de Christián “Chaco” Giménez. Ya que de tener una gran actuación, no sería nada extraño verlo enfrentando a Honduras el próximo 6 de Septiembre.

Foto: Milenio