El monarca enano II: La historia que pesa

Monarcas Morelia nació en el torneo del Invierno 99, desde entonces ha logrado alcanzar dentro del futbol nacional un estatus de equipo fuerte, aún nada parecido a lo que ha realizado Toluca en torneos cortos, pero sin duda la monarquía ha engrandecido su historia.

En este momentos se juega la fecha 6 del torneo apertura 2013 de la, ahora bautizada, Liga Bancomer MX, con el último juego entre Puebla y Chivas aún pendiente y con Monarcas próximo a enfrentar al último campeón del futbol mexicano, los hoy dirigidos por Carlos Bustos ostentan el primer lugar de la tabla general y el mismo puesto en la Copa MX, poseen dos jugadores en la tabla de goleadores ocupando el segundo y tercer pues, además con 12 tantos es la mejor ofensiva, al momento de todo el torneo, sin embargo para una parte de la afición michoacana, el Atlético Morelia es el único equipo de la ciudad.

El regreso de la franja al uniforme de Monarcas ha puesto nostálgicos a un sinfín de aficionados que ruegan por portar la playera, sin embargo, un error de traslado ha dejado a estos mismos clientes potenciales, caer en las manos de los venderos piratas que desde un día después de la presentación ya tenían la casaca lista para su venta.

La euforia de la nueva piel nace por un sentimiento de arraigo. En comentarios que se han hecho para los redactores de Vavel México, la gente en el Morelos desea esta playera porque anhela los viejos tiempos del Atlético Morelia, Los Ates, sus Canarios, la porra le canta a ellos, los aficionados le rezan al Fantasma, lo nombran “El Máximo ícono del Morelia” pero la pregunta es ¿Y Monarcas?.

Desde el invierno 99 en que desaparecieron los Canarios para transformarse en Monarcas, la escuadra de la ciudad de la cantera rosa ha logrado llegar a cuatro finales, ganando la primera en el año 2000 y perdiendo dos años después la segunda final; fue Subcampeón de la Copa de Campeones de la Concacaf en 2002 y 2003; en el mismo 2002 jugó la Copa Libertadores a donde regresaría en el 2010.

Sin duda el 2002 sería el año de Monarcas, a tal grado que en el mes de Abril del 2002 la IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol) le otorgó el premio al Mejor Equipo del Mundo de ese mes. Lejos quedaron las hazañas del cuadro por mantenerse en primera, Morelia despuntó y comenzó a hacerse un cliente habitual de las liguillas, repechajes ganados, posición en la tabla general e incluso en grupos colocaron a los michoacanos como un rival duro de vencer en las instancias de la fiesta grande.

Cruz Azul y América, dos de los llamados grandes, han sido los últimos en caer gracias al poderío de la escuadra rojiamarilla, se convirtieron en clientes frecuentes de Monarcas al ser eliminados en varias ocasiones de la liguilla a manos de los michoacanos, los azulcremas, aún con su estatus de “grandes”, sólo han ganado un partido en liguilla a los morelianos, el juego de ida del apertura 2012, pero cayeron en la ida y vuelta del Clausura 11 y Verano 97, por lo que cada vez que estos dos se enfrentan es sin duda un sufrimientos para los de Coapa.

Cruz Azul ha pedido con Morelia en el repechaje del verano 02, las semifinales del clausura 2011 donde Monarcas le dio la vuelta en su campo a un 2-0 en la ida, seis meses después perdió otra vez ante Monarcas pero ahora con en cuartos. En la última liguilla, el actual subcampeón apenas y pudo detener a los purépechas que marchaban invictos bajo el timón de Carlos Bustos, el clausura 2013 y las semifinales del 2009 son las únicas instancias en que otro de los llamados “grandes” ha podido dejar fuera a la monarquía.

Chivas también ha sufrido ante Morelia, aún como los Canarios, en las semifinales del verano del 97 no pudieron superar a los michoacanos en la cancha y empataron a un tanto, la mejor posición en la tabla le dio el pase y a la postre el título al rebaño; para el invierno 98 se repetiría la historia pero ahora en cuartos, esta vez Guadalajara no tuvo piedad y goleó 4-1 en casa para dejar el global 5-2 a su favor, no obstante, ya como Monarcas, los nativos del Coloso del Quinceo les cobrarían revancha al golearlos 4-2 y dejar el global de los cuartos de final del clausura 03 5-3; después de esa fecha, se volvieron a ver las caras en los cuartos del clausura 10 donde Monarcas venció a las Chivas 5-2 en el global, por lo que como Monarcas, la escuadra rojiamarilla nunca ha perdido en liguilla frente a los tapatíos.

Pumas es una historia que se ha congestionado a Morelia, en la época de los torneos cortos, en los cuartos de final del verano 02 los dejó fuera un global de 4-1, para las finales del apertura de ese mismo año el triunfo fue para Morelia 5-2, pero lo más doloroso de la historia de esa rivalidad se dio en el clausura 11 cuando felinos y purépechas se vieron las caras en la final, el primer juego reportó un empate a un solo tanto, mientras que en casa los universitarios lograrían anotar el 2-1 para alzarse como campeones ese año.

Desde el clausura 09 Monarcas no ha logrado ganarle a los felinos siendo estos los únicos de los llamados “grandes” que ha podido hacer valer ese mote ante Morelia, no obstante, la actualidad es diferente para estos dos equipos, Monarcas marcha como primero de general con 13 puntos mientras Pumas se encuentra sumido en el penúltimo puesto con sólo 3 puntos, la tabla de cocientes tampoco demuestra otra cosa, con 127 puntos Monarcas es tercero a sólo un punto de Santos y sufriendo la volatilidad del recién ascendido Veracruz, mientras Pumas se encuentra a sólo 5 puestos del descenso acompañando a su colega Chivas. De esta forma Morelia demuestra que muy lejos de la opinión del afamado comentarista José Ramón Fernández, no son un equipo mugroso.

De calificar a la liguilla de este torneo, Monarcas ligaría su sexta fiesta grande consecutiva, convirtiéndose en uno de los cuadros más regulares del futbol mexicano, no obstante, las cifras en su estadio son muy diferentes, afición ha dejado a Monarcas en algunas etapas del torneo, el clausura 2013 fue uno de los últimos lugares en aforo. Las taquillas del Morelos se abarrotan cuando vienen las Chivas, América, Cruz Azul o Pumas, pero ante otros equipos el Coloso se queda mudo, en juegos de copa los aficionados hacen mutis y dejan al cuadro con un estadio semidesierto.

Esto no quiere decir en ningún sentido que la afición de Monarcas no respalde a su equipo, a diario se ven playeras rojiamarillas poblando la ciudad, banderas que ponen los colores de la ciudad de la cantera rosa muy en alto, pero no se ha logrado compenetrar con el equipo de Monarcas. La gente aún no olvida la historia del Atlético Morelia, las paredes del Venustiano Carranza aún resuman los gritos de la afición, pero el ideal romántico pesa más que las cifras y la novedad.

La vieja guardia del Morelia sigue enamorada del Átlético aquel que en tan sólo 14 años fue superado con creces por Monarcas, la historia de los Ates fue una historia de lucha y dolor, de garra, de sufrimiento, siempre peleando por el no descenso lo único que se puede contar en su historia fue un subcampeonato de Copa y de Segunda División, los cuales no lucen frente al ascenso del 81 que a la postre daría vida a la monarquía.

Si bien con la partida de Miguel Sabah a Chivas, el record de máximo artillero que ostenta el “Fantasma” Figueroa está a años luz de ser roto, Jefferson Montero aspira a darle a Monarcas su primer campeón de goleo y Héctor Mancilla ha estado cerca de conseguirlo. El juego de Monarcas ya no es pues aquel viejo revienta y acomódate que se hacía para no perder, ahora Morelia sale a ganar partidos, ya es favorito al título desde el arranque, muestra regularidad y buen futbol, lejos pero muy lejos están las canchas del ascenso, más cercanos están los campos de la Copa Libertadores, la Concacaf Ligua de Campeones o hasta el Mundial de Clubes.

Así pues la historia de Morelia tuvo un renacer con Monarcas, Ates y Canarios aún se oyen en las porras de las barras michoacanas, pero el nombre de Monarcas aún se ve opaco en la mente de los aficionados, pocos saben responder a ciencia cierta de donde viene este mote, se van con el juego de las mariposas y olvidan el pasado glorioso no sólo de la ciudad si no de todo el estado.

Pero la fiel afición no deja solos a sus Monarcas, mientras algunos buscan su identidad purépecha desde el extranjero apoyando semana a semana a los purépechas, otros más cercanos dejan abandonado el Morelos para ilusionarse con las playeras del Manchester, el Barcelona o el Madrid, pero siempre hay quien le grite a Monarcas, aunque el Semillas se quede sólo deambulando con los gritos de Doña Cholita y el Mago, aunque la Locura, Juan Colorado o los Canarios sean los habitantes únicos que hagan de interpretes al estadio, aunque se arropen con otros colores los aficionados de ocasión que se disfrazan en liguilla, que invaden los asientos del Plan Monarca, que dejan al equipo en la derrota, aún con eso, Monarcas está en proceso de crecer y lejos está del Canario, pero su crisis de identidad lo convierte en un Monarca enano.