¿Tiburón con 'Reynadependencia'?

Un tiburón sin hambre liga ya tres jornadas sin conocer la victoria, su último triunfo fue ante el Cruz Azul por un marcador de tres goles por dos, mismo en el que Ángel Reyna marcaría un doblete, que hasta ahora son sus últimos goles en el certamen. A pesar de esto, Veracruz se mantiene con 12 puntos a solo uno del líder, América, mientras tanto Reyna está en la cima de la tabla de goleo con siete tantos.

¿Pero qué le pasó a este tiburón que parecía tener un apetito voraz?

Juan Antonio 'Cabezón' Luna dice que su equipo no se está cayendo a pedazos y si bien es cierto, los escualos suman solo un gol en sus tres últimos partidos de liga, tras dos empates sin goles ante Puebla y Querétaro, y una derrota con Toluca. La situación no es tan preocupante o eso parece, sin embargo, se vienen compromisos importantes; en la jornada ocho se medirán ante Tigres, que aunque no ha empezado de la mejor manera no deja de ser un equipo peligroso y que sin duda, por plantel y status en el futbol mexicano, cuenta con una ligera ventaja ante los Tiburones Rojos.

Ángel Reyna ha sido el elegido de echarse al hombro a un equipo que recién ascendió a la primera división a consecuencia del intercambio de franquicias, un equipo que ha contado con el apoyo del gobierno de su estado y un dueño interesado en el deporte, quienes se han encargado de llevar jugadores importantes al club. Ser el '10' de los Tiburones Rojos, una institución llena de histora y mística, no es fácil y eso Reyna bien lo sabe, tanto está conciente que ha llegado a Veracruz con la mejor disposición y como ya hemos comprobado, es el motor de los escualos.

En los mismos partidos que Veracruz no ha podido ganar, Ángel Reyna 'El exterminador' tampoco ha logrado anotar gol, lo que me hace pensar si el tiburón sufre 'reynadependencia', me parece más que claro, cosa que no debe ser algo bueno, ningún equipo debería ser dependiente de ningún jugador, pero hasta en un equipo plagado de estrellas siempre hay uno que sobresale más, uno que se echa el equipo a la espalda y lo hace depender de sus buenas actuaciones, en este caso, ese jugador es Reyna, el escualo mayor, el 'ángel' del puerto.