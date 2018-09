Fútbol Mexicano: Indiferencia

El fútbol es de momentos, eso lo sabemos todos. Por desgracia para algunos equipos hay momentos malos muy prolongados. La actualidad del Deportivo Guadalajara y Club Universidad así lo muestran, en el presente torneo este par de grandes o históricos (según prefieran) han estado de capa caída.

Ambos conjuntos ya tuvieron que recurrir al cambio de entrenador, y a pesar del embrión anímico que supone debe existir por este simple hecho, la verdad es que ambas escuadras siguen en una espiral descendiente que parece no tener fin.

Los equipos de gran envergadura deben estar en lo mas alto siempre, así lo dicta la norma, deben estar en busca de la excelencia, los campeonatos deben ser una constante.

El mal paso de ambas escuadras no debería alarmarnos, ya que es resultado de malas decisiones directivas. Sin embargo, lo peor que le puede pasar a ambas escuadras es empezar a generar indiferencia.

Indiferencia, si, cuando la afición que siempre apoyaba ya sea en estadios o siguiendo la transmisión por televisión, aunque se tuviera que soportar a algunos comentaristas carentes de todo, conocimiento del fútbol en si mismo, y que guiados por los lineamientos de la televisora donde trabajan, dejando en casa la objetividad del deporte que mas se ve en nuestro país.

Este desdén que hoy me ha gustado llamar indiferencia llega cuando los equipos grandes o históricos, pisotean su historia, cuando sus elementos -actuales- no son capaces de mostrar cariño por el escudo que defienden, o un mínimo de profesionalismo, la dignidad parece olvidada pero sobre todo arrumbada en un cajón, hay futbolistas que parece no importarles la playera que visten, que lo único verdadero e importante es cobrar o salir en televisión o tener una novia artista.

La afición cansada de ver a su equipo lejos de los primeros puestos se retira y deja de ver partidos; en ocasiones deja de saber si el equipo ya volvió a la senda del triunfo, ese camino que jamás deberían dejar. Eso equipos grandes, es lo peor que les puede pasar, crear indiferencia entre sus seguidores, pero sobre todo alejando a las nuevas generaciones de sus colores.

La indiferencia que mata aficiones, misma que es cada vez más palpable en los seguidores de Chivas y Pumas.