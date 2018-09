El "inculpado" Miguel Layún

De pocos hombres he sabido que se levanten y salgan de entre los escombros, cuando todo es ruina y no existe la mínima esperanza; uno de ellos es Miguel Layún, el sujeto que tuvo y tiene la culpa.

Miguel Arturo Layún Prado vería por primera vez la luz que irradia nuestra gran estrella solar un 25 de Junio de 1988 en Córdoba, una hermosa ciudad del estado de Veracruz. Desde entonces, la pluma del señor destino se encargaría de escribir la crónica de un jarocho que iba a dedicar su vida al futbol.

El tan criticado Layún formaría parte de las fuerzas básicas del Cruz Azul, para después ser debutado por Aníbal Ruiz en el máximo circuito del balompié mexicano con los Tiburones Rojos de Veracruz en el Clausura 2007. Su presentación sería contra el Necaxa en el Luis “Pirata” Fuente, entrando de cambio al minuto 66 por Francisco Bravo; sin embargo, el gusto de pertenecer a la primera división no le duraría tanto al actual lateral derecho de las Águilas, pues Veracruz descendería dos torneos después.

En 2009, el cordobés se convertiría en el primer mexicano en jugar en la Serie A de Italia. Solo jugaría dos partidos con el Atalanta, equipo que lo había fichado para la campaña 2009-2010, debutando con empate ante el Chievo siendo relevo al minuto 82; al cabo de seis meses sería cedido al equipo de sus amores y para el que milita en el presente, las flamantes Águilas del América.

Miguel Layún ha sufrido y gozado de los contrastes que la vida otorga; su paso por el América no ha sido fácil, pero el veracruzano ha obtenido su recompensa. Criticado, odiado y víctima de las burlas de los aficionados por sus constantes errores en el terreno de juego, (seguramente aún recordamos aquella tendencia nacional que reza así: “Todo es culpa de Layún”), el siempre motivado Layún ha sabido afrontar las adversidades del futbol.

Este jarocho, pasó desde su llegada al equipo azulcrema, como vulgarmente se dice, comiendo banca y con apenas algunas participaciones opacas, pero siempre mostrando optimismo y esa sonrisa peculiar esperando la oportunidad de demostrar lo que podía hacer en la cancha con un nivel óptimo, además de empezar a callar aquellas bocas que lo criticaban sin piedad.

No sería hasta la llegada de Miguel Herrera al banquillo americanista y el regreso del torneo copero en México, cuando Layún se dejaría mostrar con buenas intervenciones y goles en la Copa MX, desplegando un futbol que nunca antes se le hubo observado. El lateral se ganó a partir de ese momento la titularidad y la confianza de su técnico.

Miguel Layún "hizo" campeón al América al convertir el penal definitivo ante Cruz Azul en la final del Clausura 2013. El Clausura 2013 sería un evidente parteaguas en la carrera del oriundo de Córdoba, al fin era titular en el primer equipo del América y se empezaba a convertir en un hombre de referencia para el equipo; los aficionados sorprendidos se mostraban contentos con su actitud y desempeño. Layún estaba logrando lo que tanto ansiaba: gustar y ganarse el respeto de la gente.

En ese mismo torneo vería realizado el logro más importante de su vida futbolística, sería campeón con el América. El lateral definiría la serie de penales contra Cruz Azul en un partido histórico; el jugador más criticado de los últimos años tenía en sus manos, o mejor dicho textualmente, tenía en sus botines la coyuntura de darle un campeonato a las Águilas después de ocho años de sequía y así fue, el jugador convirtió el penal en un gol que le daría un boleto a la gloria y una vez más ¡todo era culpa de Layún! (Foto: Pasión Deportiva).

El campeonato con América le daría un nuevo aire, hoy gracias a su desempeño con la escuadra azulcrema es parte de la Selección Mexicana y una realidad del futbol azteca, pésele a quien le pese. Puedo jurar que si me hubieran dicho que Miguel Layún llegaría a mostrar ese nivel que hoy lo tiene en la base de la luna, jamás lo habría creído.

Ahora que me encuentro rubricando me doy cuenta del gran ejemplo que este jugador significa, no solo en el futbol y el deporte, sino en la vida misma, ¿cuántas veces no hemos querido tirar lo toalla porque las cosas no son como nosotros quisiéramos? Layún es un tipo triunfante y me ha confirmado que la humildad y la constancia son objeto clave para encontrar lo que tanto se busca: el éxito.

Indudablemente, el deporte mexicano está lleno de gigantes, Miguel Layún es parte de esa pequeña gama destacada e inequívocamente el destino, el futbol y la vida le seguirán dando vuelo a la pluma para seguir plasmando una historia en la que toda la culpa siga siendo suya.