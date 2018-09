¿Los pecados de Bustos?

Desde que Carlos Bustos tomó el timón de la ‘Monarquía’, el equipo comenzó a gustar de nuevo, se convirtió en un serio aspirante al título, no sólo de Liga, también en la copa ganó y gustó. Sin embargo ha últimas fechas el equipo muestra una decaída en su juego, la ausencia de su más grande referente en la ofensiva, Jefferson Montero, ha dejado ver un equipo dependiente del ecuatoriano.

Con la derrota contra el Atlas en la Copa MX Monarcas suma su quinta derrota en la era de Bustos, lo que no importaría mucho de no ser porque en tan sólo en un mes ha perdido dos encuentros y empatado otros tantos contra los últimos lugares de la general, destacando el empate contra Atlante, en aquel entonces último de la tabla, y un triunfo muy sufrido contra un mal enrachado Pumas que ahora se ostenta en la cola de la clasificación.

A raíz de esto la afición ha pedido la cabeza de dos jugadores que son recurrentes en el esquema del pampero, pero que no rinden frutos al parecer, Santiago Tréllez y Juan José Govea, futbolistas que llegaron al cuadro rojiamarillo para reforzar el ataque en lugar de Santana y Ochoa. A continuación te presentamos los datos de estos dos jugadores con Monarcas y hacemos un comparativo con algunos integrantes de Monarcas y otros que estuvieron allí.(Foto: Fuerza Monarca)

Santiago Tréllez ha jugado 7 partidos de Liga con la playera rojiamarilla, un total de 297 minutos en los que no ha logrado ver el gol, ha creado un total de 11 oportunidades de gol de las cuales no ha logrado cuajar una sola, no obstante el 78% de sus pases han sido conectados de buena forma, de todos los tiros que ha hecho al marco el 63% a logrado acertar pero el arquero o la defensa ha logrado impedirle la diana, ya por último acumula un total de 2 cartones preventivos.

Juan José Govea también ha aparecido en 7 juegos, pero este sólo lleva 198 minutos jugados, se ha creado sólo una oportunidad de gol que no cuajó, con el apoyo de sus compañeros ha tenido una efectividad del 63% en sus tiros a la meta, acierta el 75% de sus pases y ya lleva una tarjeta amarilla en su cuenta. (Fot: Futbolizados.com)

Esta misma investigación estadística no sería necesaria si Carlos Ochoa hubiera repuntado con Monarcas, para esto revisemos los números del ahora jugador de Jaguares. Con la playera chiapaneca sólo se ha perdido el duelo contra Atlas, 862 minutos, su promedio de tiro es de apenas 40%, 23% menos que los morelianos, el 77% de sus pases caen en los pies de sus compañeros y ya ha sido expulsado de un duelo, por lo que en estadística resultaría ser un pero jugador que los otros dos, no obstante, el selvático ha logrado cuajar 6 goles, todos producto de revotes o errores defensivos del contrario, el carácter oportunista de Ochoa lo posiciona muy arriba de la falta de Govea y Tréllez aún con el mejor futbol que estos desprenden .

El también exdelantero monarca, Sergio Santana, también ha aparecido en 7 encuentros pero este con la playera naranja, acumulando un total de 377 minutos, ha promediado 33% de efectividad en sus tiros al marco, la mitad de lo que poseen Juan José y Santiago, ha creado 6 oportunidad por si solo para gol pero ninguna ha cuajado, sin embargo ha logrado conectad 86% de sus pases, muy por encima del promedio de los michoacanos, lo que ha beneficiado en mucho a los goles de su colega Ochoa.

Los datos arrojan, al menos en la estadística, una superioridad de futbol de los refuerzos de Monarcas, pero mayor coraje en los jugadores ahora chiapanecos, lo que hace que hubiera sido más productivo para Bustos conservar al menos a Carlos Ochoa. (Foto: Yodeportivo.com)

De la banca se pide el ingreso de Ever Guzmán, quien sólo ha jugado 48 minutos en su vuelta a Monarcas, lo que no le ha dejado la oportunidad de disparar a gol más que en un par de ocasiones que se ha creado él mismo, de estas no falló ni una por lo que promedia un 100% de tiros a puerta, al igual que de pases conectados, con estos pocos minutos nos queda claro que el juego que ha creado Ever en estos pocos minutos fue superior al menos al de Juan José.

El último partido.

La derrota ante Monterrey hizo que Monarcas dejara el primer puesto al América y descendiera hasta el tercer puesto, con la advertencia de poder sucumbir hasta el cuarto de ganar gallos, afortunadamente para los aficionados de la monarquía eso no sucedió, lo interesante es que para este encuentro alinearon los tres jugadores que se disputan la titularidad.

A continuación las estadísticas:

Jugador Minutos Disparos Mano a mano ganados Intercepciones Pases conectados Rendimiento Tréllez 74 1 0/3 1 15/23 -23 Govea 16 0 0/0 0 6/7 -3 Ever 34 1 1/1 0 13/17 8

Bajo estos datos vemos que la verticalidad de Guzmán es más alta y generó más oportunidades de gol en la mitad de tiempo que Santiago estuvo en la cancha y ante esto habría que preguntar a Bustos ¿Por qué ellos sí y él no?, quizá las millas cancha de los extranjero, el potencial a explotar o simplemente la vieja fórmula que dicta “refuerzo malo, error del técnico”, han hecho que el timonel de Monarcas siga esperando el despunte de estos dos jugadores y mande al potencial de Ever a la banca, quizá la magia que hizo revivir en el Morelos a Sabah, Lugo o Márquez ya se extinguió o es quizá que el ojo avizor de este gran técnico logra observan en ellos algo que ante nuestros inexpertos ojos no se logra apreciar del todo, lo cierto es que su equipo se ha mal enrachado en un mal tiempo, con un partido fuerte ante Santos y con los cuartos de la Copa a la vuelta de la esquina y de no responder Govea y Tréllez a la confianza de Bustos, podrían convertirse en sus dos más grandes pecados.