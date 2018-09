Cuánto te odio, cuánto te amo

Es un sentimiento confuso. Una mezcla de emociones que difícilmente lograrás explicar de una manera coherente. El simplemente mencionarlo a muchos les erizará la piel, a otros les provocará angustia, y a algunos más, unas inmensas ganas de recordarme que debo ir pensando en un regalo para el próximo 10 de mayo.

¿Alguna vez les ha pasado que no soportan una canción y todo el día la tararean? ¿Probar un sabor desagradable, pero no parar de comer? ¿Ahora amar algo/alguien que decías odiar?

El águila abandona su nido para emprender el vuelo. Un vuelo que lo guiará hacia el sureste, hacia una tierra donde la gente es cálida, la comida abundante, el paisaje idóneo y la vida alegre. El son de la marimba ameniza el desayuno en los míticos portales. Al igual que todos los días, muchas conversaciones se mezclan en aquel lugar. Desde los chismes vespertinos del día pasado, hasta la portada del diario más afamado del puerto. Pero hoy no. Hoy el ambiente es tenso. Todos se observan en busca de aquel culpable que dice tener una humilde piel roja, pero bajo ella oculta un pecho lleno de plumas y estrellas. Lo peor es que no es solo uno, sino muchos; me atrevería a decir que son 5 emplumados por cada rojo.

Durante el resto del año todo mundo se encarga de reventar a los amarillos, desde “rateros”, “pechos fríos”, “obra de Televisa”, hasta cosas que no me es permitido expresar aquí, se leen en redes sociales locales. Los pocos que portan alas con orgullo son excluidos de las conversaciones, bajo el ruin pretexto de llamarlos “nacos”, “crecidos”, “vándalos”. Si algo sabe hacer la gente es etiquetar.

De nada sirve hacer una remontada histórica, valedera para estar en cualquier libro de partidos memorables. Nada vale una temporada casi perfecta. Ni siquiera que el hijo pródigo se desenvuelva en Coapa y se haya convertido en una estrella, en un ejemplo de superación personal. Puede más el supuesto odio.

Pero curiosamente, el día cumbre en que el destino de ambos bandos se cruza, ese día, pareciera que todos son emplumados. Que todos han volado a lo largo del cielo presumiendo su grandeza. Aquellos rojos que apoyaban a morir se esfumaron, o simplemente fueron opacados por una ola amarilla que inunda el estadio. El dicho “Nadie es profeta en su propia tierra”, jamás había sido tan bien aplicado. En mayor o menor medida siempre pasa, no solo aquí, sino en la mayoría del país.

Es como si todos los ataques acumulados llegaran a un punto de ebullición que sale disparado por la boca al grito de “¡Vamos América!”. Es como si todo el odio de repente se convirtiera en amor.

Ante tal reacción, América dice gustoso: “ÓDIAME MÁS”.