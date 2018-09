Selección Mexicana: El viaje a ninguna parte

La Selección Mexicana se lo debe todo, de momento, a Estados Unidos. Graham Zusi anotó en el minuto 92 el gol que todo México agradeció; dejó fuera a Panamá y dio una oportunidad más al Tri para luchar por un pase a la Copa del Mundo.

No solamente el anotador, Zusi, sino todo el equipo de las barras y las estrellas en general, dieron gala de lo que significa verdaderamente el deportivismo. La honestidad y la dignidad con la que siempre ha velado el deporte estadounidense, una vez más, salió para dar una lección que deberíamos grabarnos siempre.

Y es que con su lugar en Brasil 2014 ya asegurado y sin nada que perder, aprovechar la desconcentración de la selección de Panamá que ya se sentía clasificado y anotar dos goles en el tiempo de compensación para ganar el partido, solamente habla bien del equipo de Jürgen Klinsmann. Actuaron conforme a sus creencias y su mentalidad ganadora, cosa que envidiamos muchos.

Por otro lado, el nerviosismo de una selección panameña que ya quería ver terminado el partido cuando iba ganando, terminó acusando al conformismo. Algo de lo cual la selección mexicana también pecó durante estos 2 años de eliminatoria.

Dando vuelta a la página, quiero hacer una especie de comparación entre la Selección Mexicana y la Compañía Iniesta-Galván, personajes en quienes se centra la historia de la aclamada novela escrita por Fernando Fernán Gómez: “El viaje a ninguna parte”.

Los Iniesta-Galván eran una compañía de teatro itinerante que viaja por la región de Castilla-La Mancha dando sus presentaciones, esto durante la guerra civil en España. Ya en la post-guerra, la industria cinematográfica fue tomando protagonismo en todo el país y poco a poco atrajo al público que acudía a ver a los Iniesta-Galván, motivo de ello, se encontraban cerca de la quiebra.

Trasladándolo a la Selección Mexicana… la industria del cine representa a los rivales centroamericanos, quienes perdieron el miedo a los nuestros hasta el punto de faltarles el respeto –en el campo–.La luz del supuesto ‘Gigante de la CONCACAF’ se fue atenuando tras cada descalabro.

La Guerra Civil española, representa la misma grilla que existe dentro de la Federación Mexicana de Fútbol. El velar por los intereses de cada uno y sobreponer la mercadotecnia antes de lo verdaderamente importante, el fútbol, han mermado la participación mexicana en estas eliminatorias al Mundial. Culpa, principalmente, de los personajes de hasta arriba.

La Selección Mexicana va viajando sin rumbo, todavía buscando su norte. Durante este viaje, aún no ha podido absorber lo mejor de sus similares menores. La ambición que tuvieron los campeones del mundo sub17 o la garra y corazón que mostraron los campeones olímpicos después de tantas dudas generadas en su entorno, como ejemplo.

No se ve cercana una corrección de camino. Inicialmente, Brasil estaba marcado como destino, pero después de muchas escalas consumadas con fracasos, el Tri se encuentra vagando sin una dirección fija y mirando en el horizonte la ciudad de Wellington. Ahí en Nueza Zelanda, donde no se pueden cometer errores, donde no habrá un Estados Unidos que nos salve, donde confirmaremos si nuestros vecinos del norte solo hicieron la agonía más larga y se consumará el mayor fracaso de la historia. O bien, donde México corregirá su rumbo y nos elevará la esperanza que ya está casi perdida.

México ya tocó fondo. No podemos caer más abajo y eso es algo, entre comillas, positivo. Lo tenemos todo, menos directivos con ganas de vernos crecer. En la cancha, cuerpo técnico y jugadores, hay capacidad solo queda ver como lo irán a manejar a hora. Mientras, todo depende de ellos.