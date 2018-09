¿A jugar o pasear?

Argentinos, brasileños, colombianos, uruguayos, ecuatorianos, chilenos, españoles, holandeses, japoneses e inclusive macedonios,de todos "colores y sabores" en cuanto a jugadores foráneos han arribado a este puerto jarocho para reforzar a los Tiburones Rojos de Veracruz que se han distinguido por sorprendernos con contrataciones "bomba" de talla internacional y que al mismo tiempo pueden llegar a decepcionarnos con la llegada de futbolistas que bajan dramáticamente su nivel o que ni siquiera tienen la capacidad para jugar en el futbol de primera división en México.

Mucho se espera en Veracruz cuando llega un extranjero a defender los colores nuestro equipo porque se supone que tiene que ser uno de los referentes del club, es por eso quela afición del 'tibu' se pinta sola si se trata de exigir a los refuerzos extranjeros un buen desempeño dentro de la cancha, y mucho cuidado si no se da esto porque la memoria del jarocho es tan agradecida que puede recordar fielmente a un gran ídolo a pesar del paso del tiempo pero así mismo puede ganarse el desprecio del respetable por el resto de sus días. Claro que es imposible tener contentos a todos ya que las opiniones dividas son un pan de cada día en nuestro polémico futbol.

Llama la atención como en Veracruz se da este fenómeno, como es el caso actualmente del panameño Luis Carlos Tejada, que me parece que en nuestra liga azteca viene desapareciendo poco a poco desde que dejó de meter goles con los diablos rojos de Toluca; sin embargo este sábado pasado se dio un gran respiro para calmar las críticas en su contra al meter el gol de último minuto para que el cardumen ganara en el partido contra Monarcas tres puntos que necesitaban urgentemente, antes de eso mucha gente lo señaló por algo que era muy visible, un gol apenas con el conjunto del "cabezón" a largo de la liga mientras que con su selección en solo dos partidos anotó dos goles entrando de cambio en los últimos partidos del hexagonal, ¿Será que le pone más empeño con el conjunto panameño que con los escualos? o ¿simplemente no ha tenido las mismas oportunidades de meterlas que con Panamá? son preguntas que surgen por esta situación.

¿Cómo olvidar a los inmortales héroes veracruzanos que dejaron huella en la época de los 90's?, Provenientes de Argentina Jorge Comas y Omar Palma llegaron de Boca Jrs. y River Plate respectivamente para marcar época con este histórico club con sus excelentes y recordadas actuaciones en el estadio Luis "Pirata" Fuente. Así como ellos el Matute Morales tras su paso con el Cruz Azul arribó a Veracruz para deleitarnos con sus mágicas jugadas, El "Maestro" como algunos hinchas del tiburón le apodaron, estuvo cerca de ser campeón con aquel grandioso plantel del Clausura 2003 en el que también estaba el capitán uruguayo Martin Rodríguez, otra contratación muy esencial de un atacante que dio la vida y muchos goles para que este conjunto rojo.

Aciertos de directivas en su momento como las del "Chaco" Giménez que empezó su carrera en el futbol mexicano con Veracruz, Walter Jiménez jugador habilidoso que se convirtió en unos de los consentidos de la afición, Richard Tavares que cautivó por ser un defensa duro de roer, Silvio Rudman anotando goles importantes, Diego Melillo que siempre demostró gran ímpetu, el chileno Héctor Mancilla haciendo vibrar el estadio celebrando sus anotaciones con la famosa aleta de tiburón, el uruguayo Gustavo "el grillo" Biscayzacu que se posicionó entre los máximos goleadores en la historia de los Tiburones, son solo algunos ejemplos de ex jugadores que vistieron la tradicional casaca del cuadro para defenderla con orgullo.

Pero así como podemos mencionar que estos grandiosos futbolistas participaron en nuestro amado equipo también nos da vergüenza decir que el ex jugador de Barcelona José Mari Bakero llegó a desplegar un pobre futbol, que Sebastián González "Chamagol" vino a dejar en claro que ya no quedaba nada del goleador de Atlante, que Walter Gaytán arribó con apatía para no mostrarnos ni un poco de la calidad que llego a tener en Tigres, o que Leandro "el pipi" Romagnoli costó 4 millones de dólares y no regresó ni la cuarta parte a nuestro club en futbol, todos estos casos archivados en el historial de extranjeros con gran cartel que cobraron mucho pero devolvieron muy poco a la fiel afición y a la institución jarocha.

Claro que no podíamos dejar pasar las curiosidades en este tema de las contrataciones como los ridículos del holandés Romeo Wouden, del macedonio Sasa Milosevic, de los colombianos John Obregón y Cesar Valoyes y del portugués Bruno Dani. Estos nombres seguramente para muchos aficionados de otros equipos no representan nada, pero si les preguntan sobre estos futbolistas extranjeros a algún fan del Club Veracruz seguramente no te dará muy buenas referencias debido a que el nivel de estos jugadores rayó en lo absurdo por que parecían traídos de un tipo de liga amateur. Pero debemos darle la "bofetada" a los verdaderos culpables de que estos "pseudoprofesionales" hayan venido a pasear a Veracruz, los promotores y directivos que se encargaron de poner a estos "petardos" para simplemente llenar las plazas de extranjeros.

El Tiburón esta de regresó en la primera división con contrataciones que no espantan a nadie, sin embargo ha sabido defenderse con mucha dignidad jugándole al tú por tú a la mayoría de los equipos.

Los extranjeros para esta campaña como Cristian Llama y Cristian Borja parece que han llegado con toda la disposición de quedar de manera positiva en la memoria de los aficionados veracruzanos ya que han venido de menos a más con su buena asociación, por otro lado Cristian Marrugo, Leiton Jiménez y Luis Tejada a causa de lesiones, bajas de nivel de juego y falta de concentración en momentos importantes están quedando mucho a deber en esta difícil y exigente plaza del sureste.