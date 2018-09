Calaveritas VAVEL

La muerte sale este día a jugar con la afición,

no, no se rías, no es Decio de María

esta calaca huesuda si juega con emoción

no anda haciendo tarugadas como el viejo bigotón.

(Imagen: MisNopalesArt)

En el desierto Omnilife, la calaca se encontró,

con un cartón de caguamas, a Marco Fabián buscó,

pero casi casi volando, del estadio se largó,

pues el señor Vergara, hasta por respirar le cobró,

“Con razón están guardadas en el fondo del cajón,

a este le dan agruras pagar por un jugador”.

En las gradas del Azteca al América esperó,

pero el flamante equipo con los Ticos ya perdió,

el trofeo de Concachampios la calaca lo cargó,

pobrecito del campeón su estrella se le ensució.

Ya sacó su guardadito, la Catrina del panteón,

anda contando monedas pa´ compra un escuadrón

pobrecita calavera, sólo le quieren vender

un cuadro de Chapalita, así va ha perder,

pues como andan con deudas, si aguarda su querer,

muy pronto en el camposanto

al lado lo va a tener.

Vestida de quinceañera, la calaca se encontró

en la Noria a Jiménez listo pa’ selección.

Pero el nuevo entrenador, del ‘Chaco’ ya prescindió

Ahora la muerte lo quiere pa’ su chambelán de honor,

pero un hombre africano, eso le quiere impedir

pues con su magia yoruba, la maldición quiere extinguir.

"El culto a la vida es también culto a la muerte" Octavio Paz

De Dubai salió corriendo,

un amigo del panteón,

el fantasma de penales,

dejó ya a la Selección.

Lamentablemente no fue para la mayor,

esos están tan salados que inmortales estos son

la muerte de mal agüero,

no quiere troncos en su cantón.

Pumas apesta a muerto,

dicen que va a descender,

dicen que está paleto,

sólo Hugo los puede defender,

pero aunque el ‘Macho’

mucho hable de salvación,

la calaca ya prepara su pared para colgar

frente a su chimenea,

la cabeza de la UNAM.

Monarcas va por la Copa,

y la quiere levantar,

pero la muerte a Montero

ya lo quiere apapachar.

Sin su motor más potente,

Morelia no va ha ganar,

ante esa mala suerte

Bustos va a negociar:

“Mi estimada Catrinita

yo te voy a intercambiar

a Montero por dos galanes

que te van a enamorar”

Y con Govea y Tréllez

la muerte se fue al panteón,

pobrecita la flaquita,

cuanto se desilusionó.

Seguía buscando novio

y con Vela se encontró,

“Hola guapo qué te tomas”

La catrina coqueteó,

pero el joven “humilde”

(Ora si ya me pasé),

una patada le dio,

no estaba preparado

no estaba en condición

para con una huesuda,

aventarse un revolcón.

Gio a su gran amigo,

mucho, mucho defendió,

por un par de golecillos

mucho ya se cotizó.

La muerte lo anda buscando

con grandes ojos de amor

pues desde lo de Belinda

otro amor no conoció.

Pobre de la calaca

cuando lo llevó al panteón,

pues sólo en tierras hispanas

hace buena actuación.

Se quedó otra vez con ganas…

Giovanni de meter gol.

Ya la muerte en su panteón,

llora que llora está

pues después de lo de Vela

a Javier se fue a buscar.

Mas cuál sería su sorpresa,

este muy enojado que está

pegado a la banca gruesa

culpa al cuadro nacional.

“A que mi Chicarito

me saliste respondón,

no te preocupes guapura

te llevo conmigo al panteón,

entre mi mausoleo,

las sabanas arrugarás,

ahí sí pequeño, entrarás de titular”

Y ante la sorpresa de todos

el Chicha ya se calló

dejó la banca otro rato

y comenzó a meter gol.

Ya con esta me despido

no sin antes comentar

que ni la selección ni el ame

ni las Chivas o los regios

en México hay un equipo

que a la muerte le gustó.





Tienen un estilo propio

calidad en redacción

pues llegaron ya con todo

buscan ser el mejor.



La calaca llegó corriendo

pidiendo su iniciación

pero no encontró al jefe,

y al panteón se regresó.





Anda triste la calaca

pues a VAVEL no ingresó

quizá el próximo año

ya escriba con el mejor.