Carta de un aficionado

Para el espectáculo que es el futbol una clave es el aficionado, la hinchada que rompe en llanto con cada gol, que pide a gritos a un jugador o los que llevan los colores en la piel, pero, ¿Cuánto hace por su equipo? La jornada pasada vimos un desierto Omnilife que pedía la salida de sus directivos con mantas, contraste, pena y falta de apoyo a unas chivas perdedoras; también hemos visto la invasión de Tigres a San Luis y el abandono de su equipo después de una remontada.

Los ‘Zorros’ de Boy reviviendo el Jalisco, los rojinegros de Assad jugando solos la Copa, pero ahora con compras masivas para la final de un torneo que jugaron a solas. Sin duda alguna la afición es muy caprichosa, ama u odia como se muevan las aguas, pero de entre todos, hay alguno que entrega la vida, que respeta y adora sus colores, ¿Qué piensa él de los que se dicen su gente, de los que están allí en las buenas, pero desaparecen en las malas?

El día de hoy les compartimos las palabras de Marco Medina Aceves, él hizo llegar una singular carta a la directiva de Monarcas Morelia, expresando sus emociones y sentimientos entorno al cuadro que apoya, como él puede haber muchos pero enfundados en otras pieles.

Saludos.



¿Monarcas? Esa es la respuesta que me dan cuando digo a qué equipo le voy. Increíble, ¿no? Para mí, pareciera algo que no debería creer, sin embargo, la realidad es otra. Por momentos, tienen mucha razón. A pesar de que somos (me incluyo porque en este equipo, aunque por ocasiones juega sin afición, hay seguidores que no cambian estos colores en ningún momento, sea el rival que sea; pero la mayoría, en mi ciudad, no son así… sólo van cuando les conviene), bueno decía... a pesar de que somos un equipo protagonista, que siempre entramos a la Liguilla, que estamos peleando las fases finales, los cuartos o las semifinales, y que incluso ya le competimos a cualquier grande… para tristeza y melancolía, para los verdaderos aficionados de esta Monarquía, los que realmente tenemos un amor propio por este equipo como si fuera nuestra vida, las tribunas y el corazón apasionado de Morelia dictan otra respuesta, no generamos ni provocamos pasión. Así de fría es a veces nuestra ciudad y nuestra afición (sin generalizar pero sí dándonos cuenta que la mayoría son así). Si no nos regalan el boleto no vamos aún cuando tenemos la posibilidad para comprarlo. Ojalá siguiéramos el ejemplo de nuestros aficionados que se parten el lomo por sacar para estar siempre ahí (aunque son muy pocos pero fieles).



Realmente, ¿quién es Monarcas Morelia para nuestros rivales? Ellos no nos temen cuando vienen a jugar al Morelos, eso es un hecho. Ellos no sienten la presión de un estadio gritando en su contra o presionando al árbitro para generar algún cambio en las decisiones en los 90 minutos. Ellos saben que esta plaza es cómoda, nunca juegan de visitantes. Ellos creen que nos pueden vencer sin hacer mucho y sin sentirse incómodos ante una afición que podría ser brava en cuanto a apoyo se trata… pero no lo es. Y sí, en la mayoría de las jornadas tienen toda la razón: estadio vacío, sin apoyo, sin corear los oles o esperando a que un equipo grande venga para, entonces sí, ir al estadio “para apoyar”.



Hagamos memoria, jamás nos hemos caracterizado por tener figuras de renombre o de talla internacional… ¡Hoy los tenemos! Recordemos un poco lo que fueron aquellos festejos en el 2000, abarrotamos las calles, seguimos al equipo, intimidábamos al rival… Monarcas ya no iba “al empate” como nos solía gustar, nos convertimos en ese equipo de media tabla, que sin ser grande dejaba de ser considerado pequeño para otros.



Hoy tenemos más que eso. Un equipo competitivo, un entrenador que busca un campeonato a como dé lugar para nuestro equipo, jugadores que sienten la playera pero que saben que no tienen apoyo en las gradas, tenemos ídolos, hombres y héroes.



Tenemos entre nosotros un portero que si bien a veces suele equivocarse, sus guantes, experiencia, liderazgo y profesionalismo nos han llevado hasta esta final (parar en Monterrey ante una afición que presiona y ante un equipo millonario no es fácil, él sacó la casta cuando todos nos daban por muertos); contamos con un defensa hecho en casa que demuestra seguridad como lo es Pérez, hay canteranos como Godínez y Silva que sienten esta playera como si fuera la única que van a defender toda su vida; podemos presumir al hombre de las catorce finales y que regresó a Monarcas para ser campeón y retirarse con el equipo con el que comenzó como es Carlos Morales; están “Chema”, “Mona”, “Recodo” e Hibert que aunque su trabajo pueda parecer discreto, su entrega nos colocará en la cima de esta Copa; existen ídolos ya creados por nosotros como Montero y Mancilla, los que podrán pasar algún tiempo desapercibidos, pero siempre están en los momentos clave y revolucionan el partido; o qué decir de la presencia de Aldo, ese crack que con el balón es un deleite y con las palabras conquista a la afición; o Andrade y Ever esa dupla explosiva que saca genialidades de sus botines, uno en tiros libres, el otro en la definición; también están Huiqui y Zamorano, una mezcolanza de experiencia y garra con potencial juvenil y ambición. En fin tenemos de todo, hasta un arquero suplente que bien podría ser titular. En fin tenemos algo con lo que muy pocas veces soñamos y que hoy es realidad.



Es hora de apoyar, dejar de ser callados y fríos en el estadio, es momento de convertir el Morelos en un Estadio que de verdad pueda ser un escenario que los rivales no quieran visitar. Necesitamos meter presión, gritar, empujar a los jugadores y ser duros con los rivales: chiflarles y gritarles.



Este es el momento perfecto. Es el tiempo de combinarnos con el equipo, jugar todos y por fin festejar algo de lo que tanto nos quejamos que no ha llegado pero que cuando está más cerca no nos ponemos las pilas para que se haga realidad. La final es en casa, cuántos no quisieran eso; pues nosotros lo tenemos. Y entonces tú, ¿qué esperas para apoyar, para ir al estadio y ser parte de ese campeonato que tanto exigiste y en el que hasta hoy te das cuenta que puedes ser parte de él?



¿Monarcas?, cambiemos entonces esa respuesta que muchos nos dan cuando les decimos a qué equipo le vas… y que a mí, por lo menos, me dio mucho coraje e impotencia… y presumamos que somos el nuevo campeón de Copa. No hay pretexto alguno para no ir al estadio, pintarlo de rojo y amarillo, sacar el confeti, los papeles y corear… después de tantos años… “oe oe oe… Monarcas Campeón”.

Como él debe de haber muchos más aficionados, algunas directivas hacen y deshacen a placer, se encaprichan con tal o cual jugador y terminan por partir al equipo, otros se pierden para nunca volver, ahora nos tocó ver las palabras de un michoacano pero me pregunto, qué pensarán los otros espectadores del extraño, del que se cobija con sus colores una vez al año, del que está allí sólo en las finales, en la liguilla, qué pensarán los de otras pieles.