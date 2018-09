Amor escualo

Dicen que solo se quiere lo que se aprecia y solo se aprecia lo que se conoce. ¿Pero cómo explicar el amor de una madre cuando se entera que tendrá un retoño, sin siquiera saber cómo es? Peor aún, ¿cómo explicar que se ame algo que se tiene tan solo en recuerdos vagos y lejanos? Esos recuerdos que en su momento no fueron apreciados, no porque no llenaran, sino porque se pensaba que habría muchos más y al paso de los años te das cuenta que no es así, que ese recuerdo, probablemente, será el último similar que atesores. Y con esa falta de costumbre, llega un momento en el cual dejas de conocer lo que sentiste, se queda tan guardado en el pasado que ya ni recuerdas cómo era tal sensación. Pero inexplicablemente sigues amando aquella cosa que provocó avalanchas de sentimientos a los tuyos, aquella cosa que aprecias y conoces solo por viejas fotos y anécdotas de veteranos cuyos ojos se iluminan al remembrarlas. A pesar de que el recuerdo se aleje mucho de la realidad que tus ojos han visto durante años, tú siempre llevas contigo algo que no puedes explicar, pero que es tan intenso que te hace serle fiel por más de seis décadas.

Don Rigo llega puntual a la cita. Como cada domingo por la mañana, se sienta en el café más tradicional de Veracruz y espera a sus amigos, al tiempo que ordena un café lechero y enciende el puro que tanto le gusta, de esos que su padre –originario de Los Tuxtlas- solía disfrutar en su alcoba. Los turistas llenando el lugar y el son de la marimba, son sus compañeros cuando sus compinches de plática se atrasan en su encuentro. No queda más opción que abrir el periódico y dirigirse a la zona de deportes. No hay nada nuevo, el encabezado de derrota no asusta a Rigo, que hace tiempo no encuentra buenas noticias que se mantengan constantes por seis meses. Esta por voltear la página y probar su café cuando algo capta su atención.

Su rostro esboza una sonrisa, no de alegría pero sí de añoranza, al tiempo que cierra los ojos y habla consigo “Si fuera mi hijo sí podría contestarle, pero qué va, sería mi nieto”.

Entonces, de la nada, todo es distinto. Un radio encendido y la gente bailando en las calles con su playera roja. Él estaba muy ocupado juntando caracoles en la playa, por lo que la noticia no llegó a sus oídos. Decidió correr a casa y preguntarle a su papá qué pasaba. Él, con los ojos brillantes solo atinó a responder -¡Ganamos, ‘El Pirata’ lo hizo, hijo!

Fue entonces que recordó a aquel hombre que vio el Parque Deportivo Veracruzano en un domingo familiar. Llamó su atención por la altura que tomaba cuando brincaba y lo fácil que evadía a sus adversarios. Todos se volvían locos por él y a pesar de verse como alguien de una buena familia, mostraba simpatía con la comunidad, al grado de muchas veces haber escuchado a su padre diciendo lo que batallaron para sacarlo del bar y llevarlo a jugar.

Al día siguiente, acompañó a su padre a las calles, donde un cúmulo de personas vitoreaba a aquellos que a falta de una fecha se habían coronado campeones. A tan solo 3 temporadas de su fundación, el Veracruz había logrado sacar el título de la capital, tras dos décadas de que esto no sucedía. Al frente, el ídolo de la Fuente saludaba a la afición y uno de los afortunados fue Rigo, quien estrechó su mano, sellando un pacto que lo uniría a aquel escudo durante toda su vida.

Se hizo una costumbre el ir a apoyar al equipo cada que la quincena lo permitía, con la esperanza de volver a ver la copa en casa. Transcurrieron cuatro años para que la fiesta volviera a ser jarocha. Los nombres eran nuevos pero Rigo los admiraba de igual manera, sobre todo a aquel ‘Negro Aparicio’, peruano que marcó 30 goles convirtiéndose en el primer campeón de goleo en jugar con los Tiburones.

Rigo comenzó a jugar fútbol, con la esperanza de algún día ser como esos campeones, levantar el título y ser aclamado por la multitud. Mas su ‘pata chueca’ y corta estatura le impidieron forjar ese sueño, por lo que decidió apoyar a aquellos que sí lo habían logrado. Creció y cada temporada estaba ahí, no había partido que se perdiera ni gol que no viera. Pero el tiempo pasaba y el equipo no volvía a tener las glorias de antaño, veía como sus vecinos preferían apoyar a equipos de otras partes del país, baso la premisa de que ellos sí ganaban algo y apoyados en la creciente comunidad de otros estados que se comenzaba a asentar en el estado, como si la memoria colectiva se hubiera ido, como si ya nadie recordara aquel paseo con la copa, aquellas tardes de domingo enfundadas de rojo.

Pero él no se fue, él se quedó firme. Se casó y tuvo dos hijas, a las cuales transmitió la pasión por la playera roja, sin importar las malas rachas, el descenso y la desfachatez de las directivas. El amor de Rigo por sus escualos era enorme y sabía que algún día tendría la recompensa de nuevamente ver a algún monstruo como aquellos que marcaron su infancia, de nuevamente ver fútbol de primera división. Y así pasó. Ya con los cincuenta encima, Don Rigo se ilusionaba cual chiquillo al escuchar a los comentaristas del radio hablar sobre lo que se avecinaba para Veracruz en su regreso al máximo circuito, que si bien fue por compra de una franquicia, eso no demeritaba los ánimos de nuestro amigo.

Por televisión, Rigo miraba el debut en el regreso a primera que tendría lugar en Puebla, cuando vio el primer gol en el equipo de un delantero fuerte, de una cara que reflejaba garra y valentía y con un look muy singular. Su nombre, Jorge Comas. Gritó el gol ante el odiado Puebla –no por historia futbolística, sino por rivalidad geográfica- como nadie más en el puerto. Minutos después Comas sería expulsado y suspendido tres jornadas y Veracruz perdió, lo que provocó la ira de don Rigo, quien no soportaba la indisciplina en el equipo de sus amores. Enojado apagó el televisor, esperando que aquel argentino repusiera con creces su error.

Cumplió su castigo y volvió con el fútbol que lo catapultaría como un ídolo entre la afición, solo ‘El Pirata’ estaría por encima de él. Sus goles, habilidad y entrega borraban toda la indisciplina que tenía. Con él don Rigo pudo ver renacer la fe desbordada hacia su equipo con la denominada “Tiburomanía”.

No recordaba hace cuánto tiempo el equipo provocaba un carnaval en la afición, pero estaba feliz por eso. Su edad no le impidió dormir varias noches afuera del estadio en busca de un boleto, llegó al punto de casi perder su trabajo debido a las trasnochadas. Llegaba el fin se semana, se ponía su playera, salía con su mujer y se dirigían hacia el estadio, donde se encontraban con sus hijas y nietos, a quienes comenzaban a inculcar el hábito de apoyar al Tiburón. Ahí dentro la fiesta era impresionante, no había partido en que no hubiera lleno. Cuando tocaba de visita, Don Rigo sacrificaba sus puros con tal de viajar a ver a su equipo, toda la porra rentaba autobuses y recorrían muchos kilómetros que bien valían la pena, iniciando lo que ahora se conoce como invasiones.

Pero tristemente pasaron los años y el equipo volvió a bajar su nivel y la afición de nuevo comenzó a dispersarse, claro que siempre han permanecido los que como Don Rigo, aman al ‘Tiburón’ a toda costa.

A sus 60 años aún pudo ver al último gran ídolo de la afición, Cuauhtémoc Blanco, quien junto con Kléber Boas, ‘Lorito’ Jiménez, Braulio Luna y ‘Chaco’ Giménez, llevaron al equipo al superliderato de la tabla en el Apertura 2004, pero tras ese torneo volvieron a las andadas que culminaron con el descenso en 2008 y el corazón roto de Don Rigo.

Abre los ojos y vuelve a estar en aquel café, donde al notar que sus amigos no han llegado, decide retirarse. No le importa, peores dolores ha padecido y en el fondo sabe que seguramente se quedaron desayunando con sus familias. Él prefirió recorrer los lugares que frecuentaba, sabe que las oportunidades se deben aprovechar cuando se tienen, justo como su gran ídolo ‘El Pirata’ le enseñó.

Hace un par de años que Don Rigo se nos fue. Pero cada noviembre, baja para ver qué hay de nuevo con su familia, tomar su café, y por supuesto, ir a ver a sus ‘Tiburones’, con la esperanza de ver a la gente volcada hacia ellos -como afortunadamente este año pudo ver-, de encontrar un nuevo trofeo en la vitrina. Él sabe que es difícil, pero siempre volverá porque el amor no muere, trasciende.