Tiburones Rojos, lo importante es la tabla porcentual

Se fueron las diecisiete fechas del torneo regular, por desgracia tras estos partidos el Puerto de Veracruz se ha quedado sin “fiesta grande”. No se debe confundir, pero sobre todo olvidar lo que los Tiburones tenían que hacer en este torneo, lo cual era, señoras y señores: sumar la mayor cantidad de puntos posibles para mantenerse lejos de la Liga de Ascenso MX. La cosecha del presente torneo es aceptable –el vaso medio lleno- el equipo se ubica en la posición 13 de 18 equipos.

Lo importante es la tabla porcentual, no hay que olvidarlo. Aunque esto no significa que el equipo debe seguir tal y como se encuentra en este momento. Hay posiciones que deben ser reforzadas para evitar que el segundo semestre del año futbolístico termine mandando el equipo a la segunda división (Liga de Ascenso MX).

**

El equipo se cayó dramáticamente para la segunda mitad del torneo, coincidiendo con la baja de juego de Ángel Reyna, quien en la primera parte había sido el hombre gol, el elemento que sostenía la ofensiva jarocha. Con el 10 apagándose partido tras partido, el equipo perdió pegada y la cuota goleadora disminuyó de manera considerable.

Los extranjeros no rindieron lo que se esperaba de ellos, algunos por lesión y otros por haber llegado tarde, por lo cual la directiva tendrá que analizar si siguen o les dan las gracias. También es obligación de los dirigentes realizar contrataciones, dado que la ofensiva no puede depender de un solo hombre, ya que puede suceder que este elemento no atraviese por su mejor nivel. Si me preguntaran a mí: ¿Qué se debe hacer?, Les diría sin titubear que se debe ir por un medio de contención y un medio ofensivo, y quizá un delantero centro. La defensa pese a que recibió muchos goles me parece la línea más fuerte de los dirigidos por Juan Antonio Luna.

***

Se debe hacer pesar el Estadio Luis “Pirata” Fuente, porque no es un secreto que el equipo dejó ir puntos como local, no sólo por empate sino incluso por derrota, tal es el hecho del partido ante América y Monterrey (resultado que acabo con el sueño de liguilla), las gradas salvo los partidos importantes, lucieron semivacías. Por lo cual habrá que buscar la forma de que la gente vaya más al estadio.

Antes de cerrar esta columna, debo decir que me parecía un error cambiar de entrenador, dado que “El cabezón” Luna hizo bien las cosas y podría hacerlas mejor si el plantel recibe las altas que requiere. No hay malos números, pero se debe buscar empatar menos (ocho empates de 17 juegos, son muchos).

Sin embargo, como dije en un principio: Tiburones Rojos, lo importante es la tabla porcentual y mientras se sume de manera regular el siguiente torneo no habrá problema, veremos la Liga de Ascenso de lejos, y como aquel lugar al que no queremos regresar. Tiburones Rojos #MásFuertesQueNunca