Mohamed: "Alguien tiene que llegar porque necesitamos un delantero"

Después de un par de semanas de vacaciones luego de que el equipo cayera en la Final del Apertura 2013 ante León, el cuadro americanista regresó a Coapa para realizar los exámenes médicos y comenzar con la preparación de cara al torneo Clausura 2014.

Antonio Mohamed, nuevo técnico azulcrema, dio su primer conferencia de prensa en las instalaciones de Coapa, donde tras presentarse ante el plantel, fue breve pero conciso, pues pese a reconocer que el poco tiempo de preparación puede ser un factor en contra, afirmó que el objetivo es calificar y que no existen pretextos para no hacerlo.

“Lo único que podemos tener en contra es la escasa preparación, pero así es el calendario y lo aceptaremos como es, no hay excusas, el objetivo es calificar a la liguilla, al final de torneo haremos un balance, todo lo que digamos ahora son puras palabras”.

Tras su primer práctica al frente del equipo, el 'Turco' reconoció que los nervios no se hicieron esperar: “No negaré que estaba nervioso antes de dormir como cuando un niño va por primera vez a la escuela o cuando vas a debutar en Primera División, pero ya más tranquilo conociendo a los jugadores, mañana a viajar y jugar el sábado”, dijo.

Por otro lado, el estratega argentino destacó una buena impresión del plantel de cara al siguiente certamen: “La primera impresión es que los jugadores están ilusionados y con ganas de revancha, tenemos ya un juego pasado mañana saber qué jugadores están disponibles, pero todo muy bien, fue una buena la impresión mutua, nos queda poco tiempo para el inicio”.

Con la salida de Narciso Mina del equipo, aunado a que el defensor colombiano Aquivaldo Mosquera, no ocupará una plaza de extranjero para el siguiente certamen, América cuenta con la posibilidad de fichar a un jugador foráneo, donde los principales candidatos son Andrés Ríos, argentino goleador en la liga de Ecuador y Darío Cvitanich, atacante del Niza de la Ligue 1 de Francia.

“Los directivos me dicen que hay varios nombres, pero no se van a apresurar, el que mejor entre en presupuesto ese será, pero es momento complicado porque los equipos no se desprenden tan fácil de jugadores. Es cuestión de presupuesto y elegir, alguien tiene que llegar porque se necesita un delantero”.

Sobre el refuerzo paraguayo, Pablo Aguilar, a quien ya tuvo la oportunidad de dirigir en Xolos y que recientemente fue sometido a una operación por poca generación de plaquetas, Mohamed espera poder contar con él en menos de un mes.

“Es un defensor muy agresivo, de muy buen juego aéreo, que viene aportar al equipo, esperemos y se adapte rápido. Hay que preguntar a los doctores, fue presentado con el equipo, esperemos que esté listo lo más rápido posible, calculo que en tres semanas podría jugar, pero hay que preguntarle a los médicos”.

Finalmente, aseguró que el equipo seguirá jugando con línea de 5, aunque adelantó que se trabajarán más a fondo las jugadas a balón parado.

"No tengo porque cambiar, seguiremos con la misma linea de trabajo, seguramente intentaremos agregar cosas que uno pretende mejorar, pero la mayoría del sistema de juego y de lo que es el equipo va a seguir siendo igual. La pelota parada será de lo primero que veremos; a mi me gusta un equipo agresivo, pero no perder la identidad de buscar el arco constantemente, seguir jugando con la linea de 5. Habrá muy pocos cambios, seguiremos siendo el equipo protagonista de la Liga", sentenció.

Además, el estratega presentó a su cuerpo técnico conformado por Claudio Kenny, Hernán Petti, Gustavo Lema y Fabián Donelli. América viajará este viernes a California, donde se enfrentarán a los Xolos de Tijuana este sábado, en lo que será su único duelo de preparación de cara al siguiente torneo.