Marco Fabián duda la 'cruz' de su parroquia

Fiestero como Cuauhtémoc Blanco, pero no al nivel de Blanco, parrandero como Cuauhtémoc Blanco, pero no al nivel de Blanco, mujeriego como Cuauhtémoc Blanco, pero no al nivel de Blanco. Marco Jhonfai Fabián de la Mora es el futbolista más "parecido" en ciertos aspectos al hijo de Tepito que no has dado el futbol mexicano en los últimos 10 años, fuera de la cancha, podría decirse que como dos gotas de agua, dentro de la misma, no hay misero punto de comparación.

Marcó un gol de chilena en final de Copa Libertadores ante el Internacional de Porto Alegre hace 4 años, hizo pedazos al América en un clásico anotando dos goles hace 3 años, pieza fundamental de la medalla de oro obtenida por México en Lóndres 2012 hace año y medio, puntos álgidos en la todavía joven carrrera de Marquito, pero que no le han alcanzado para consolidarse como futbolista en México, vaya tragedia.

Gambetero y fiestero, habilidoso y jacarandoso, no queda duda que Fabián reúne en mas de un peldaño, las cualidades del prototipo de futbolista mexicano versión 2014, amaga con irse a jugar a Qatar, para recular y quedarse en Chivas y de paso también quedarse a catar...vinos en algunos tugurios de la capital jalisciense, fracaso consumado, no más Chivas para Marco.

Tras desastroso semestre, recibe de premio más que de castigo llegar a la Noria y vestirse de Azul. La Máquina puede ser su último tren para no quedarse en el montón de futbolistas medianitos, llega a un equipo que requiere jugadores con las características que él tiene, que le hierva la sangre y que no circule atole por las venas. Cruz Azul necesita a Fabián para ser campeón y Fabián necesita al Cruz Azul para ser campeón, se junta el hambre con las ganas de comer, binomio atractivo mas no se asegura que vaya a ser efectivo.

Tendrá un equipo que lo arrope, un técnico como Luis Fernando Tena que lo supo llevar a buen puerto en Londres, jugadores que fungirán de guía como Christian "Chaco" Giménez y Gerardo Torrado, parece mesa servida para que Marquito tenga un torneo notable y de paso se suba al barco de Brasil 2014, al tiempo.

La pregunta es: ¿cuál es la cruz verdadera de la parroquia de Marco Fabián? ¿la de las fiestas en su departamento a las 4 de la mañana o la del jugador que hizo pedazos al América en un clásico?, ¿la de las portadas de revistas para señoras fodongas o la de la medalla de oro contra Brasil jugando por nota? o ¿la del Marco siendo entrevistado por reporteros de espectáculos en vez de reporteros de deportes? Tiene menos de 6 meses para decidirse por alguno de las 2 cruces parroquiales, consagrarse o hundirse, no hay más para Marco Fabián, esperemos que decida y decida bien, y de una vez por todas, luego de 16 años de malaria, le otorgue el tan ansiado campeonato al Cruz Azul.