Dos hermanos, ni un equipo

Dos hermanos sumamente exitosos en el ámbito empresarial de la Angelópolis, dos hermanos ligados al futbol desde hace mucho tiempo, primero invirtiendo su capital en el Puebla de la franja y luego uno emprendiendo el camino de forma individual con el San Luis mutado o transformado ahora en: Chiapas F.C. Jesús López Chargoy y Carlos Hugo López Chargoy, familia netamente futbolera, apasionada por este deporte, pero que aún no encuentran la llave para hacer exitosas cada una de sus franquicias.

Jesús López Chargoy desde hace unos años ligado al Puebla primero como accionista minoritario y ahora como presidente del equipo, no halla la clave para que su equipo deje de ser del montón para ser protagonista cada seis meses, se ha cansado de probar, trajo a: Daniel Guzmán y el fracaso fue rotundo, trajo a Manuel Lapuente y sólo alcanzó para salvarse del descenso, llegó Rubén Omar Romano y si bien no lo hizo mal en su primer torneo, el equipo terminó en el lugar número trece del apertura 2013.

Jugadores han ido y venido, si algo se le puede reclamar a la directiva camotera es el manoseo de futbolistas cada 6 meses, el problema radica en los problemas económicos que es por todos sabido tiene la franja, la mayoría vienen a préstamo 6 meses y si bien les va por un 1 año, cuando acaban dichos acuerdos, varios se tienen que regresar a sus equipos de origen pues no hay plata para pagar los traspasos de manera definitiva, así no se puede aspirar por calificar a liguilla, es más que obvio.

Por otra parte Carlos Hugo López Chargoy, presidente y director del Corporativo Constructor de México, dicho sea de paso, se hizo propietario del hasta hace un año San Luis F.C. en una transacción del Grupo Nácer cerca de los 40 millones de dólares al grupo Televisa, el equipo en su estancia en primera división nunca acabó por ser una plaza rentable, la afición cada vez se alejó mas y Carlos Hugo no tuvo otra opción mas que "mudar" el equipo a otra plaza.

El modus operandi fue el mismo que el de su hermano menor, conseguir futbolistas prestados o muy baratos, incluso algunos trueques han hecho entre ambos, Álvaro Ortíz, Mario Ortíz, William Paredes y Orlando Rincón son algunos que han pasado de la franja a Chiapas, escala en San Luis y otros como: Jaime Durán, Francisco Torres, Iván Bella y Uriel Álvarez de Chiapas a Puebla, para aquellos que niegan la multipropiedad poblana, ahí tienen la respuesta.

¿Qué les falta a ambos conjuntos para pasar de ser equipos del montón a equipos con aspiraciones dignas? hoy Chiapas es lugar 10 del descenso a 34 puntos del Atlante y Puebla lugar 16 a 11 puntos del Atlante, si bien no tienen serios problemas porcentuales su realidad no les alcanza mas que para llegar a la media tabla, fuera de cualquier liguilla, tal vez el problema es que 2 equipos para 2 hermanos son demasiado.

¿Qué pasaría si se unieran y se decantaran por un solo equipo? invertir su capital en una sola institución, dejar de lado esa competencia sanguínea y unirse para formar un equipo "de a de veras", hipotéticamente hablando si llegase a suceder y estas 2 escuadras se fusionaran el resultado sería un equipo interesante:

Portero: Jorge Villalpando (Puebla) y Óscar Jiménez (Chiapas).

Defensas centrales: Michael Orózco (Puebla) y Javier Muñoz Mustafá (Chiapas).

Laterales: Carlos Guzmán (Puebla) y Óscar Rojas (Puebla).

Mediocampistas de contención: Luis Miguel Noriega (Puebla) y Luis Pérez (Chiapas).

Mediocampistas ofensivos: Damarcus Beasley (Puebla) y David Mendieta (Chiapas).

Delanteros: Matías Aluztiza (Puebla) y Lucas Viatri (Chiapas).

Director Técnico: Rubén Omar Romano (Puebla).

Este domingo se enfrentan una vez más los hermanos López Chargoy en el Estadio Cuauhtémoc por la Jornada 4 del Clausura 2014. Duelo de hermanos que no ha ganado en el torneo, duelo de hermanos que no han podido encontrar la fórmula para hacer a sus franquicias ganadoras. "Si no puedes con el enemigo, únetele".