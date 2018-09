Cruz Azul avienta la piedra y ¿esconde la mano?

Un inicio que promete, pero aún no ilusiona, un inicio de torneo alentador, pero que suele terminar con finales trágicos para su fiel y lastimada afición, el Cruz Azul vuelve a dar "buenas sensaciones" transcurridas 4 jornadas en el Clausura 2014, líder con 10 puntos, invicto con 3 victorias y un empate, buena actuación en mucho tiempo goleando 4 goles a 0 al endeble Veracruz en el estadio Azul. Los refuerzos empiezan a funcionar en el esquema de Luis Fernando Tena, Fausto Pinto por la lateral izquierda cumpliendo cabalmente su responsabilidad, defender y no verse sorprendido, subir y atacar, es otro cantar.

Mauro Formica, de a poco empieza a demostrar su capacidad de 3 cuartos de cancha hacia adelante, suplir a "Chaco" Giménez es sumamente complicado, se turna el puesto con Marco Fabián, no lo ha hecho mal el argentino. El señalado y enjuiciado Marco Fabián toma ritmo de juego conforme pasan los partidos, el Fabián de las 2 primeras jornadas ante Monterrey y Santos contra quien fue justamente expulsado por "bravucón", fue muy diferente al que jugó contra los tiburones hace 8 días en la capital, pide balones, organiza el juego ofensivo, juega para el equipo, la "mano" de Tena es más que obvia, su gol, reflejo de su ascenso.

Nada de "campanas al vuelo", vencer a: Chiapas y Veracruz es poco parámetro para sólo 4 jornadas, el empate en la fecha 1 con Monterrey ni bueno ni malo, normal para iniciar un torneo en México, ganarle a Santos en la fecha 2 con todo y remontada, merecido y alentador, ahí va Cruz Azul.

Este sábado se juega el partido más atractivo de la jornada, con ingredientes de sobra para tener tintes de espectacularidad, la vuelta de Fabián a Guadalajara y al Omnilife, Israel Castro y Jair Pereira contra su ex equipo (Cruz Azul), Omar Bravo contra uno de sus ex equipos (Cruz Azul), una mezcolanza entre instituciones que parecen ayudarse mutuamente para satisfacer sus particulares necesidades.

El golpe de autoridad que necesita Cruz Azul es el sábado y es contra Chivas, es o no candidato al título, es o no es, equipo de respeto y de cuidado, es o no Cruz Azul el que tira la piedra; ganando partidos "fáciles" ilusionando a su afición, pero que llegando la hora buena, esconde la mano; perdiendo contra Chivas, América y Pumas, siendo eliminado a la primera en liguilla o más trágico aún, perdiendo la final en los estribos, ¿Eres o no eres, Cruz Azul?

Claro favorito Cruz Azul para llevarse los 3 puntos, a pesar del aparente repunte Chiva, la "máquina" parte como favorito para ganar en el Omnilife, primera prueba de fuego del año para Tena y compañía, primera prueba para confirmar que este equipo tiene blasones suficientes para conseguir el tan ansiado y negado campeonato en 16 años, primera prueba para Marco Fabián en su aventura cementera, primera prueba para que Cruz Azul aviente las piedras de advertencia para sus rivales, primera prueba para aventar las piedras que confirmen la seriedad de su proyecto, primera prueba para que Cruz Azul aviente la piedra, y no esconda la mano, esa mano llena de frío y miedo, esa mano llena de decepciones y de muchas otras... frustraciones.