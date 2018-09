Reflexiones de un día infumable: El Clásico Regiomontano en once toques

1.- Es preocupante como el Clásico Regio está volviendo a perder el tono y el interés, no del hincha, si no de los 22 tipos que entran al campo a jugarlo. El sábado, al único futbolista que vi que salió a jugar un Clásico del Norte como se debe fue a Jonathan Orozco.

2.- Cuando escuché y leí lo que Lucas Lobos dijo en la semana previa al Clásico, eso de llamarles 'payasitos' a los Rayados, pensé: "Qué Clásico nos espera, no hay nada mejor para el espectáculo que un Lobos motivado y desafiante". Pero después de ver todo lo que NO hizo en el campo supe que nos volvieron a vender piñas... Y roscas. Otra vez.

3.- El sábado yo no extrañé a Suazo, ni a cualquier otro que no haya jugado el Derbi. Realmente extrañé a Irenio, Silvera, Gaitán, Arellano, Franco y Erviti. Esos sí salían a jugar Clásicos y no a 'payasear'.

4.- Pensándolo bien, Lobos tuvo razón al decir que los Rayados eran unos payasos, pero le faltó avisar que en su equipo también lo eran. Vaya payasada tan desvergonzada que nos regalaron como Clásico 102 los jugadores de Rayados y Tigres.

5.- Hablando de payasos, creo que hubiera sido más entretenido chutarme las dos películas de 'Eso' en lugar de ver el penoso partido de fútbol que hubo en el Tecnológico como a las siete de la tarde del día sábado.

6.- Por si no les quedó claro: NO ME GUSTÓ EL CLÁSICO. Aunque realmente no me sorprendería si escucho y/o leo quién diga que fue un partidazo y que sí le gustó. Y es que uno se educó viendo los agarrones de Walter Gaitán y Guillermo Franco. No me pueden venir a vender esto que pasó como Clásico. Un desastre.

7.- Jonathan Orozco es el mejor portero del mundo cuando juega contra los Tigres. Ni Iker Casillas ataja tan sublimemente como 'Jona' ante los felinos.

8.- ¿Se fijaron que la porra de Rayados esta vez no le protestó, ni sacó mantas, ni cánticos en contra de Luis Miguel Salvador o la directiva del Monterrey? Es pregunta, nada más. Aunque claro, cualquiera con cerebro y análisis podrá darse cuenta del porqué.

9.- Últimamente me he dado cuenta que aunque ganen, empaten o pierdan, la afición de Tigres inventa una excusa tonta para decirse vencedor de la edición del Clásico que estuvo en juego. "Ganamos en la tribuna", "Invadimos su estadio", "Nos escuchamos más que ustedes" "Ya se sabe quién armó el carnaval"... Y así nos podemos ir todo el día con tantas frases absurdas que los 'Incomparables' se sacan de la manga para tapar lo que pasó en el campo con su equipo, que a fin de cuentas, es lo más importante.

10.- Si Alan Pulido le anota nada más dos goles a Corea, les juro que su hat-trick semanal lo completa cascándole gol a Rayados. Desgraciadamente, y como lo dije, se terminó su crédito de goles para este Clásico que pasó con la Selección.

11.- Muchos vendieron éste Clásico que pasó como el último a jugarse en el Estadio Tecnológico y a mí me parece que no lo fue. Uno o dos más Clásicos del Norte, como mínimo, tendremos nuevamente en el ‘Palacio de Bellas Artes'.