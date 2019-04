Ricardo Osorio: “No podemos vivir de un sólo gol”

Después de sufrir su segunda derrota del torneo, el defensa Ricardo Osorio declaró ante la prensa en zona mixta sobre lo sucedido en la cancha.

“Tuvimos para ganar, pero lamentablemente no concretamos. Tuvimos el golazo del Chelito, pero no podemos vivir de un sólo gol, necesitamos meter más, desafortunadamente no concretamos y ellos en dos jugadas que regalamos nos metieron dos goles".

El jugador de Rayados admitió que, al igual que el director técnico José Guadalupe Cruz, el equipo estaba enojado y decepcionado tras dejar ir los tres puntos que parecían estar en sus manos; señalando la falta de gol a pesar de las oportunidades claras que se le presentaron al cuadro visitante.

"El 'Profe' está enojado igual que nosotros, nos deja una gran tristeza por el partido que se había hecho".

"No tenemos muchos goles, eso también te mete más en problemas en la parte defensiva, porque cualquier error nos concretan y se acaba el partido, tenemos que matarlos en un momento donde el equipo esté jugando bien".

Cuestionado sobre el posible peso que pudiera tener la cancha sintética del Caliente, Osorio descartó que este fuera un factor en la derrota.

“No, la verdad la cancha de Xolos está muy buena. Está mucho mejor que en anteriores temporadas y la verdad que han hecho un gran esfuerzo. Ya se nota, puesto que la cancha se parece a una natural“.

El equipo de Monterrey suma una victoria a lo largo del torneo, junto con tres empates y dos derrotas, situación que descarta el ex-jugador del Stuttgart como irregularidad.

“No es irregularidad. Simplemente que no la metemos y no concretamos en momentos precisos. Empatamos y empatamos y no se nos están dando, pero no es una irregularidad. Yo creo que esta todo en nuestras manos, creo que irregularidad es: pierdes, ganas, pierdes, ganas. En este caso no se nos están dando los resultados, pero te digo y te repito: debemos de concretar y de ahí se van a dar los resultados“.

A pesar del mal arranque del cuadro rayado, Osorio asegura que aún hay tiempo para levantar en este torneo, siempre y cuando el equipo pueda definir las oportunidades creadas durante los partidos disputados.

"Estamos a tiempo, creo que el Monterrey hoy dio muestra que se puede jugar igual como local que como visitante, pero debemos concretar”.

Finalmente, el lateral afirmó que la ausencia de Humberto Suazo ha mermado en el rendimiento del equipo.

“Sí, pero no podemos estar pensando todo el tiempo en Suazo. Es un gran compañero, un gran amigo y un gran jugador. Pero tenemos que hacer también nuestro esfuerzo para el bien del equipo".