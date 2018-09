El claroscuro de potencializar a Monarcas

Ya hace más de 10 años que el denominado grupo Azteca hizo su incursión en el plano futbolístico con los colores rojiamarillos, sin embargo la monarquía no ha sido el único equipo al que ha tenido bajo su amplia sombra, los Jaguares de Chiapas en algún momento fueron nombrados como hermanos de los purépechas, no obstante, la reciente adhesión del Atlas a la familia Azteca propició un golpe de timón en la escuadra michoacana.

Los primeros en salir de la monarquía fueron Álvaro Dávila y Heriberto Morales, los cuales dejaron en su lugar a Pablo Boy como presidente de la institución y a Ricardo Campos como director deportivo, estos comenzaron su gestión deshaciéndose de Carlos Bustos y dejando el timón de Monarcas a Eduardo ‘Yayo’ de la Torre, poniendo como sello de su periodo la palabra y el objetivo de potencializar.

No obstante, los resultados no fueron inmediatos y sobre todo nada alentadores. A días de iniciar su mando ‘Yayo’ tenía asignada la tarea de calificar al cuadro en la Copa Libertadores, el juego de local no fue difícil, pero el sinodal supo tomarle la medida a De la Torre y con un gol mataron a su cuadro y cimentaron el primer gran fracaso del periodo del timonel eliminando a su equipo de la Copa.

La potencia no llegó al instante, el América fue el primero en caer y darle una gran alegría a su afición, pero el juego resultó flojo y mostró un cuadro chato a la ofensiva, Duvier Riascos y Héctor Mancilla no se han logrado adaptar y además de eso, poco a poco se comienza a ver un pésimo trabajo de preparación física en los purépechas, Salinas, Montero, Baloy, Gómez, Reynoso y el propio goleador han salido con lesiones musculares dejando a su cuadro con un hospital a sus espaldas.

Ahora el holandés Hans Westerhof se incorpora al grupo Salinas para potencializar no sólo el primer cuadro, además buscará fortalecer la cantera, la cual no habla el mismo idioma que sus superiores, la sub 20 marcha actualmente en cuarto lugar con sólo 6 juegos jugados donde ha logrado cosechar 2 puntos más que sus homólogos de primera, sin embargo, el tercer mejor goleador de la categoría es parte de este cuadro, Jorge Alberto Sánchez.

La sub 17 está en el último lugar para calificar a la liguilla con sólo un punto menos que el primer equipo, sin embargo, en torneos pasados ha demostrado un gran potencial de ataque del cual ha carecido el equipo de la Liga MX.

Sin duda Hans tendrá un buen material de trabajo pero queda de nuevo la duda, de ver a qué hijo dará preferencia el “padre Azteca”. Atlas no ha tenido un repunte favorable y al momento su único mérito para quedarse en el máximo circuito ha sido competir contra un lastimero Atlante que va de mal en peor, Monarcas está en la cumbre de la porcentual después de varios torneos de afanoso trabajo, de llegar el frio invierno del descenso a tocar las puertas del Jalisco ¿Cómo se buscaría regresar al zorro al máximo circuito, bajo el esfuerzo del juego limpio o simplemente se sacrificaría a Monarcas para que su “hermano incómodo” siga demostrando su bajo nivel de juego?

Llenar de energía a Monarcas es negocio redondo para Azteca, por una parte se tiene ese colchón de salvación para su equipo con “mayor tradición” y por otra se tiene una escuadra que sigue avanzando lentamente a colarse en la historia del futbol nacional.

Pero sin duda el negocio llamado Morelia recae en la cantera, actualmente Monarcas ha revivido las carreras de jugadores como Sabah, Lugo y Márquez Lugo, los cuales han salido de la institución en su mejor momento, además se han dado empuje a jugadores extranjeros como Montero o Joao Rojas, no obstante se ha pagado una suma de dinero por estos jugadores que prevé inversión en el negocio, habría de preguntarse ¿qué deja más, rescatar a un jugador o formar uno nuevo?

Esa será la pregunta que rondará la cabeza de los señores de pantalones largos que controlan a Monarcas, una cantera potente puede, además de alimentar al primer equipo, dejar grandes ganancias. Pero la pasión también cuesta, las porras de Monarcas, aunque identificados con los colores y escudo del equipo, aún cantan porras al Atlético de los ‘Canarios’, pero poco a poco comienzan a dejar un vacío en el cuerpo del Coloso del Quinceo, de lograr levantar el ambicioso proyecto que es Morelia se podría volver a ver un estadio totalmente lleno coreando a su equipo y relegar a las sombras el estoicismo con el que se luchaba por no descender o el ya merito de llegar al segundo título.

Por el momento, la historia futura de Monarcas aún oscila entre las sombras de la incertidumbre mostrando a un equipo que no convence del todo a los aficionados, al que quizá le haga falta ese golpe de estabilidad para comenzar a conquistar su propia historia en el futbol.