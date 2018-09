El Abecedario Celeste, versión 2014

Diecinueve puntos de veintiún disputados, seis victorias, un empate y ni una sola derrota, catorce goles a favor por dos en contra, jugando bien golean, jugando mal les alcanza para ganar los partidos con individualidades como la de Marco Fabián ante Puebla, la realidad es que Cruz Azul vive momentos muy placenteros comandando la liga MX desde las alturas pero aún muy temprano para ilusionarse con este equipo.

Es por ello que ante posibles imprevistos en las 10 jornadas que restan de torneo, la afición celeste tenga de manifiesto este útil abecedario por aquello de los principios alegres y finales trágicos.

A: Armonía, el hombre que les dio el último título hace más de 16 años a Cruz Azul ha vuelto en gran forma al equipo, futbolistas que juegan en su posición correcta, otros que parecen revivir como Mauro Formica y Fausto Pinto, un grupo armonizado es fundamental para aspirar a cosas mayores.

B: Bravura, a la hora de jugar, si bien no han enfrentado a equipos que anden en buen momento, le han pasado y con justicia por encima tanto a Veracruz como Atlante, si puedes golear al rival, hazlo y Cruz Azul ante 2 "pichones", lo ha hecho.

C: Corazón, en todos los partidos, se puede jugar bien o mal, pero lo que no debe faltar nunca son latidos cardiacos detrás del escudo del equipo, hay que sentir los colores para sentir reales sensaciones.

D: Diversión, a lo que se han dedicado, con el tiempo la diversión con la que jugaban de niños, va desapareciendo y al llegar al profesionalismo se hace el trabajo por mero compromiso, al final de cuentas el juego es un juego y hay que divertirse jugando.

E: Entrega, muchas veces se ha criticado las formas de perder en este equipo, llamados "pecho frío" por no demostrar entrega en la cancha, en los equipos grandes las formas de ganar y perder importan mucho.

F: Formica y Fabián, 2 futbolistas duramente criticados y señalados, hoy encuentran su habitat natural en la cancha y demuestran porque fueron contratados e incluso perdonados con una segunda oportunidad, que de momento, están sabiendo aprovechar.

G: Ganar, Golear y Gustar, difícil conjugar las 3 al mismo tiempo, sin embargo 2 ocasiones lo han conseguido, para golear y gustar, primero hay que ganar, van por buen camino.

H: Historia, hacerla y reescribirla, de nada sirve hacer 40 puntos en un torneo si quedas eliminado en cuartos de final, Cruz Azul si quiere hacer algo histórico debe salir campeón, ni más ni menos.

I: Ilusión, no se ha encontrado en el abecedario celeste una definición a esta agridulce palabra.

J: Justicia, para una afición que se ha cansado de ver fracaso tras fracaso, que siempre ha estado apoyando y que ha aguantado Bullying futbolero como ninguna otra.

K: Kilogramos de arroz por kilogramos de cemento, el estadio Azul debe pesar mucho más a la hora de recibir partidos, que la afición apriete al rival funge como el jugador número 12.

L: Logros, en Cruz Azul terminar como líder un torneo, imponer récord de goles y de puntos, no son logros, el salir campeón, SÍ.

M: Memoria, no olvidar los fracasos pasados, no olvidar lo que ha costado volver a estar arriba y no olvidar a la gran institución que representan como futbolistas.

N: NO somos "pecho frío", NO somos el "subcampeonísimo", NO vamos a perder la final, NO dejaremos de trabajar.

O: Obligados, a salir campeones como cada 6 meses, no hay de otra.

P: Paciencia, que quede claro que si no se sale campeón este torneo es un fracaso, pero para obtener resultados diferentes hay que intentarlo varias veces.

Q: Química, entre cuerpo técnico y jugadores, en los equipos campeones siempre hay grandes grupos, el lado humano es fundamental.

R: Resistir, la avalancha de críticas en momentos no tan dulces como el de ahora, mente fría a la hora de hablar.

S: Sí quiero salir campeón, Sí quiero devolverle la grandeza a este equipo, Sí quiero hacer historia con Cruz Azul.

T: Títulos, la grandeza de un equipo se mide por la cantidad de trofeos que se cosechan, las vitrinas de "La Noria" lucen ya muy empolvadas.

U: Urgente, un campeonato, no hay más que decir.

V: Verdadero, que este equipo no sea un espejismo, la regularidad en las 10 jornadas restantes será fundamental de cara a la liguilla.

X: Equis, los demás equipos, que importe poco o nada como caminan América, Chivas y Pumas, deben de pasar desapercibidos.

Y: Ya merito, mandarlo por un tubo y cambiarlo por un "Ya pudimos".

Z: Zapatero a tus zapatos, que la familia Álvarez Cuevas no se meta en asuntos netamente de cancha, cada quien a lo suyo.