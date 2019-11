Miguel Herrera: "Estamos para ilusionarnos con buscar ser campeones del mundo"

El director técnico de la Selección Mexicana, Miguel Herrera, habló para FIFAsobre sus ambiciones en la próxima Copa del Mundo. Además, Miguel habló sobre jugadores como Carlos Vela, Javier Henández y del dolor de la posición de portero en el Tri.

Herrera charló acerca de los pros y contras que tiene el estar en la silla de la selección nacional.

"Estar en este lugar es lo máximo a lo que puedo aspirar como técnico, mi top. Eso es lo mejor, sin dudas. Lo peor es que todo el mundo te critica, todo el mundo cree saber más que tú, todo el mundo dice ser mejor que tú. Pero bueno, forma parte de ocupar esta silla. Es donde más críticas recibes".

El 'Piojo' se quedó a la orilla del mundial en 1994 como jugador y 20 años regresa con ambición de triunfo.

"Me tocó estar toda una eliminatoria como jugador y en la última convocatoria me dijeron que estaba en la lista, pero de los que se quedaban en México. Fue muy doloroso. Ahora de repente soy yo el que va al Mundial sobre la hora, y me pone contento por lo que he logrado como técnico. Pero ahora ya está, ya clasificamos y hay que ir a buscar resultados en el Mundial. No sólo pienso en este proceso nomás, quiero el siguiente también".

"Estar en este lugar es lo máximo a lo que puedo aspirar como técnico"

Para Miguel Herrera, la aunsencia de Velapodría beneficiar hasta cierto punto a sus jugadores.

"Carlos es un muy buen jugador, de extraordinario presente, pero tendrá sus ideas de por qué no quiere estar. México no va a ser menos sin él, al contrario: va a ser más, porque los que estén estarán comprometidos".

La inactividad de Javier Hernández, es un tema que le preocupa al estratega mexicano.

"Me preocupa, quisiera que juegue más. Pero desafortunadamente nos damos cuenta de que no entra en el gusto del técnico actual. Esa es la realidad, tampoco podemos ocultar lo que se ve, lo que salta. Hubo muchos lesionados, suspendidos y ni así apareció como titular. Pero así y todo está respondiendo como siempre cada vez que entra: ya sean 10, 20 o incluso dos minutos. Las pelotas que tiene que luchar las corre, se mata. Tenemos claro cómo es él, cómo se entrena, la manera en que disputa las pelotas cuando le toca ingresar".

La posición de portero es muy peleada en México y Miguel sabe que no tendrá problemas con los tres arqueros que eliga.

"Tengo seis arqueros muy buenos: cinco en México y Memo (Ochoa) en Francia. Cuando nombre a los tres muchos dirán que estuve muy bien y atinado. Pero sobre los tres que deje afuera van a decir “¿por qué? Se equivocó”. Ahorita tengo a cuatro disputando tres puestos, y hay otros dos a los que conozco muy bien y sé lo que pueden dar. Si alguno de los primeros baja el nivel, estos entrarían en la pelea. Pero es el puesto que menos me preocupa. El arco estará bien cubierto".

El técnico nacional mantiene firme su postura sobre ir a Brasil en búsqueda del título.

"La historia no nos ayuda para solidificar nuestras palabras. Lo que he dicho es que si no vengo a un Mundial pensando en ser campeón, pues entonces vengo de compras o acompañamiento. Y México no está para eso. Estamos para ilusionarnos con buscar ser campeones del mundo. Contamos con buena infraestructura, buenos jugadores, ¿por qué no pensarlo? Obvio, toda la historia nos da para pensar en el quinto partido y después, si pasamos, la gente ya será feliz con lo que siga. Pero ese es el estandarte que me pone la Federación: vamos a llegar a cuartos y después, a ver quién nos para. Lo hemos logrado una sola vez en la historia y ahora queremos repetirlo. Sería extraordinario".

"Vamos a llegar a cuartos y después, a ver quién nos para" .

La escuadra anfitriona para este torneo eligió aMéxico para ser campeón del mundo hace 44 años y espera que el Tri pueda hacer lo mismo este año.

"Estar a cien días de un mundial es vivir intenso, pues pasan rapidísimo y más cuando esperas que algo sensacional pase en tu vida. Y jugar un Mundial en Brasil es remontarte a la historia: al Maracaná, los años 50, saber que fue un torneo épico en ese momento. Y vivir donde la fiesta del futbol es impresionante, claro, pues hay grandes jugadores talentosos en este país. Va a ser sensacional y México va a hacer un Mundial diferente sin duda alguna. ¿Por qué no escoger Brasil, como algún día Brasil eligió México, para hacer historia?"