Presentan a Ricardo Antonio LaVolpe como nuevo técnico de Chivas

El ex entrenador de la Selección Mexicana en la Copa Mundial del 2006, Ricardo Antonio LaVolpe, fue presentado en las instalaciones de Verde Valle en conferencia de prensa como nuevo dueño del timón de las Chivas Rayadas del Guadalajara, comparecencia durante la cual estuvo acompañado por el Presidente del Club, Juan Manuel Herrero, y el Director Deportivo, Juan Francisco Palencia, y en la que se informó que LaVolpe ya tuvo su primer contacto con los integrantes del plantel.

Ambos directivos dedicaron palabras de elogio y reconocimiento a las virtudes del estratega argentino, a quienes prometieron total libertad y apoyo para poder realizar su trabajo y devolver al Guadalajara a los primeros planos de la Liga Bancomer MX.

El apodado 'Bigotón' respondió algunas preguntas de los representantes de los medios de comunicación, comenzando por asegurar que: "Llego al mejor equipo e institución del país. A la afición vengo a darle lo que años atrás era Guadalajara y que quizás actualmente no es. La responsabilidad ya está, tengo experiencia para asumirlo".

"Quedan 4 juegos y la perspectiva de calificar, hay que tomar los riesgos y asumirlos y me creo con la capacidad para asumir esta responsabilidad y devolverle la alegría a la fanaticada. Pedí el apoyo de la directiva hacia un futuro, cuando ya podré plasmar mi idea. Ahorita tendré que adaptarme a los jugadores para lo que resta del torneo pues estamos sobre la marcha para sacar grandes resultados", respondió ante la pregunta de a qué aspira actualmente el Rebaño.

"Vengo a darle lo que años atrás era Guadalajara y que quizás actualmente no es"

Sobre por qué aceptó tomar las riendas pese a las sonadas diferencias y discusiones sostenidas con el dueño de la institución, Jorge Vergara, el nacido hace 62 años en Buenos Aires quiso zanjar el tema inmediatamente.

"Ha sido difícil porque antes Guadalajaraaportaba nueve jugadores a Selección Nacionalcuando yo era el técnico y las diferencias no vienen al caso. Es como en una empresa en la que el director no discutiera con el jefe de ventas; ustedes -medios de comunicación- insisten en esas diferencias, pero en las reuniones que tuve con él le hice entender lo importante que eran sus jugadores para el proyecto delTricolor y él defendía su postura; no le veo nada, no fue un duelo de armas ni nada por el estilo. Quiero que Vergara se vuelva a enojar con el DT Selección porque le sacan jugadores, eso sería más bonito que lo actual en que no los tiene".

Foto: Excélsior

El presente de las Chivas señala que fueron goleados en el Clásico Nacional y que se han rezagado ligeramente en la persecución de un boleto que dé acceso a la Liguilla por el título, a lo que el argentino respondió con una analogía.

"Es como cuando ibas a la escuela y sacabas una mala nota, hay que dejarlo atrás y ponerse a estudiar. Yo comparo el futbol con todos los aspectos de la vida, en donde si te equivocas puedes corregir.

Hay que hablar con ellos y, como ya les comente, tienen que entregar su corazón y entender que por algo están en Primera División. El equipo tiene que entrar a la cancha sabiendo la A-B-C, por lo pronto, y ya después con trabajo podrán saber la D-E-F. Hay revancha el sábado y hay que salir a ganar", apuntó.

"Hoy depende más que nunca de los jugadores, porque si yo hubiese tenido dos o tres meses de preparación podría aplicar mi estilo"

Los campeonatos han eludido la trayectoria deRicardo Antonio desde hace mucho tiempo, pero el ex entrenador de clubes como Atlas, Toluca, Atlante y América no coincide con que ello le identifique como una persona que no ha tenido logros y éxitos importantes.

"Es una profesión con retos y buscar lo mejor, que son los títulos, aunque no siempre el título es un logro, hay veces en que llegar a la final fue un logro dependiendo del club. Haber dejado los guantes con Oaxtepec en la fecha 14 para dirigirlo y salvar la categoría, para mí vale más que un titulo. Me dicen mucho lo de Boca Juniors, en que sume 44 puntos y quedamos subcampeones, pero se perdieron los dos últimos partidos... son cosas que pasan en el futbol.

Al final, todo esto es cuestión de punto de vista; yo lo veo de una forma y los medios de comunicación lo ven de otra. El día que deje de ser DT veré cuántas batallas gané y cuántas perdí", sentenció el hombre ataviado en traje negro, camisa blanca y corbata roja.

Acerca de qué pudo detectar en las Chivas durante su paso como analista para la televisión, apuntó la falta de regularidad como principal problema, además de que es necesaria mucha comunicación y liderazgo de la gente de experiencia.

"No hubo una regularidad, muchos altibajos durante 90 minutos que desconozco si fue por cansancio o desconcentraciones. Necesitamos figuras y líderes,Patricio Araujo tiene que ser líder, Israel Castro también y así en cada línea. Tengo también que escucharlos y saber qué siente, que se expresen; para un DT es importantísimo saberlo todo eso, si tiene algún problema que se pueda resolver, cualquier duda de lo que se quiere implementar", finalizó el polémico entrenador.

"Yo comparo el futbol con todos los aspectos de la vida"

Ricardo Antonio LaVolpe señaló que parte de su cuerpo técnico estará integrado por Flavio Davino como auxiliar y Milton Graniolatti en la preparación física. Además, señaló que ha tenido comunicación con Juan Carlos Ortega para recibir una mejor perspectiva de los futbolistas con los que cuenta, y no descartó sumar algún referente histórico del Guadalajara a su equipo de trabajo.