Sufrir, Salvarse y volver a Sufrir

Los años y los torneos pasan y el Puebla F.C. sigue siendo un equipo del montón, no quiere dejar de serlo, porque no sabe cómo dejar de serlo, 7 años después de volver a primera división el equipo navega en las profundidades de la mediocridad del futbol mexicano.

Para no perder la costumbre, el primer semestre del 2014 ha sido vergonzoso y desastroso para el equipo en todos los sentidos, adeudo de sueldos, ceses y ratificaciones de Rubén Omar Romano, cartas “novelescas” de parte de los jugadores hacia la directiva, dimes y diretes entre ambos, y por si faltara algo, un rendimiento dentro de la cancha realmente escalofriante.

Puebla es último lugar de la tabla general con 12 puntos de 45 disputados y ni así le alcanzó para irse a la liga de ascenso, de los peores torneos cortos que se recuerden para el equipo, gracias a Dios existe el Atlante.

Sin alma, sin espíritu, sin hambre y sin idea, el domingo era el día marcado en el calendario para que los camoteros se reencontraran con su afición en un pletórico estadio Cuauhtémoc, ante el rival de toda la vida, ni las manos metieron, una versión desmejorada del América vino y se llevó los 3 puntos sin siquiera emplearse a fondo, Puebla no tiene ni pies ni cabeza, queda más que claro.

El mejor jugador del Puebla este torneo se llama Atlante, anímicamente descendido, matemáticamente todavía no, de no ser por la presencia del potro salvador, probablemente ya nos estaríamos saboreando el “derby de la cemita” entre Lobos BUAP y Puebla el próximo torneo.

Si por puntos fuera, el que debería descender sería Puebla, si por problemas administrativos fuera, el que debería descender sería Querétaro y si por mí fuera que se vayan los 3 a la liga de ascenso, para que Atlante se “salve” si es que todavía existe esa posibilidad, tendría que ganarle a Tijuana y Chiapas por 7 goles de diferencia en cada uno y que Puebla sea masacrado igualmente por 7 goles ante Pachuca y Morelia, el futbol mexicano es raquítico y surrealista pero tampoco es para tanto.

¿Puebla debe pensar en el próximo torneo o en sacar la mayor cantidad de puntos en estos 2 partidos que quedan? Tanto una como la otra, la franja arrancará en julio como último lugar en el tema del cociente junto con el equipo recién ascendido, por lo que sumar 3 o 4 puntitos no le vendrían nada mal pensando en la broncota que se le viene para el año entrante.

El Apertura 2014 comienza prácticamente en 3 meses, tiempo hay para planificar por una vez en la vida un equipo decente, la base de mexicanos no es la mejor y de los extranjeros se tienen que ir al menos 3, otro año con Maicon Dos Santos e Iván Bella podría ser catastrófico.

El que cada 6 meses lleguen 8 o 10 futbolistas nuevos, el problema de toda la vida, no hay continuidad y el círculo vicioso no para de dar vueltas, los resultados ahí están, salvarse con las uñas de un descenso cada año no es lo mejor, saludos al potro de hierro.

¿A qué aspira el Puebla en la Liga MX? Si se van a ir 10 futbolistas para que lleguen otros 11, si van a cesar y luego ratificar a su entrenador cuantas veces les de la gana, si van a vender a Alustiza y Beasley al primer postor, si le van a dar una segunda oportunidad a los “petardos” de Maicon Dos Santos e Iván Bella, aspira a lo mismo, salvarse del descenso, no hay más.

Puebla debe pensar ya en el próximo torneo, fortalecer el plantel, apuntalar posiciones, contratar extranjeros no de renombre pero si de calidad, buscar patrocinadores, inversionistas y pensar muy detenidamente que el próximo año, podrían ser el Atlante de este, porque al menos de momento, Sufrir, Salvarse y volver a Sufrir, sigue siendo el “modus vivendi”, del conjunto camotero.