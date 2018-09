Debut soñado del Tri

1447 días tuvieron que transcurrir para que México volviera a disputar un encuentro en la máxima fiesta del fútbol, un mundial.

Ya muy lejos se ve aquel 27 de junio de 2010 donde fuimos eliminados de Sudáfrica por el último verdugo de la ilusión mexicana en cuanto a fútbol se refiere, Argentina.

Aún más días han pasado si nos remontamos a la última victoria mexicana en un mundial, ya que esta se dio 10 días antes cuando derrotamos 2-0 a Francia con goles de Cuauhtémoc Blanco y Javier Hernández.

El día llegó, el ayuno mundialista terminó y ahora Brasil sería el lugar que albergara una victoria más de la Selección Mexicana, un Estadio Das Dunas azotado por una lluvia descomunal que curiosamente vino a bañar de gloria un equipo que supo sobreponerse a todas las adversidades. Primero las lesiones de Medina y Montes. Y en el día “D”, unos rateros colombianos disfrazados de árbitros llegaron a hacer más sufrida una victoria que bien pudo haber sido una goleada.

¿Porqué debut soñado?... Es muy simple, no solo era el debut de la Selección Mexicana en una nueva justa mundialista; cinco de los jugadores que conformaron el once inicial jugaban por primera vez una Copa del Mundo, y no hay mejor forma de hacerlo que con una victoria que se sobre puso a todo.

Guillermo Ochoa: A pesar de ser su tercer mundial, ni en Alemania 2006, ni en Sudáfrica tuvo minutos de juego.

Miguel Layún: Su entrega en América al mando de Miguel Herrera le valió ser tomado en cuenta y sus buenas actuaciones por la banda izquierda le dieron la titularidad.

José Juan Vázquez: Es el amo y señor de la contención esmeralda y ahora con su gran habilidad de recuperación también se adueñó de la media del TRI.

Héctor Herrera: A pesar de su corta edad, el “Zorrillo” ya tiene un amplio recorrido a nivel de selecciones, mundial sub-20, Esperanzas de Toulon y JJOO, pero jamás había estado en un mundial mayor.

Oribe Peralta: El delantero de moda en nuestro país se ha ganado un puesto a base de sacrificio, buen fútbol y goles. A pesar de que no gozó de reflectores en sus inicios, hoy a sus 30 años de edad ya es un ídolo en un nuestro país gracias a lo que han significado sus goles (calificación a Brasil 2014 y JJOO).

Pero no solo los jugadores eran primerizos en estas instancias, Miguel Herrera jamás había estado en un mundial, como jugador estuvo cerca en 1994 pero fue borrado al final por Miguel Mejía Barón, pero hoy, 20 años después el fútbol y la vida le dan una revancha que está en sus manos hacer efectiva, por lo mientras ya consiguió la primer victoria y esperemos sean 6 más para alzar la Copa del Mundo.