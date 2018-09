Operación: Migración Azteca

Si bien los objetivos no se cumplieron y el sueño terminó de la forma más abrupta posible, no podemos pasar por alto el hecho de que los futbolistas de la Selección Mexicana dieron muestras de su calidad, desplegando una agradable propuesta tanto en defensa como en ataque, que seguramente no ha pasado inadvertida para los visores de clubes europeos presentes en Brasil.

El roce internacional es algo que, de a poco, el futbolista mexicano va adquiriendo gracias a su deseo de salir de la zona de comfort y al reto que le significa competir en la élite del balompié mundial.

Llegar a Europa significa, en la mayoría de las ocasiones, dar un gran salto de calidad en mentalidad, capacidades físicas y técnicas. Ejemplos tenemos varios para poner sobre la mesa.

Francisco Javier Rodríguez -mejor conocido por todos como el "Maza"- emigró al PSV Eindhoven en 2008. Del futbolista que se fue de Chivas al que vimos en Holanda existía un abismo de diferencia en todos los aspectos, viviendo sus mejores años como profesional con el equipo tulipán y con el Stuttgart de Alemania.

Héctor Moreno dejó a los Pumas y el AZ Alkmaar le abrió las puertas. Hoy día, con más de seis años en el futbol del Viejo Continente, el camiseta '15' de la selección nacional está convertido en uno de los mejores defensas del mundo. Tiempista como pocos, con una presencia física notable y una gran calidad con el balón en los pies, todos esos detalles los pulió del otro lado del charco.

Por último, podemos citar a Héctor Herrera. Futbolista que acaparó miles de elogios durante la Copa del Mundo, el surgido de Pachuca tuvo la suerte de ser visoreado por un club perfecto para la formación de jóvenes como el Porto. Actualmente, 'HH' está en la mira de más de un grande de Europa y todo por esa resitencia, despliegue físico, calidad técnica y facilidad de disparo que han explotado en la escuadra de los Dragones.

Siempre he sostenido la postura de que mientras más futbolistas mexicanos vayan a jugar a Europa, mejor será el balompié nacional a nivel de selecciones. Algunos no tendrán lo necesario para consolidarse y volverán, pero la experiencia será de basto aprendizaje.

Si Paul Aguilar se puede ir, que se vaya. Si al 'Gullit' lo buscan, que se atreva. Si el 'Gallo' puede ir a foguearse, que no lo dude; porque mientras más mexicanos sepan lo que es desempeñarse en el máximo nivel de exigencia posible, será más factible que llegue los tan anhelados resultados deportivos en una Copa del Mundo.