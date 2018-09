La continuidad es una apuesta necesaria para el fútbol mexicano

Una de las características de la cultura mexicana es la falta de continuidad en proyectos. Es costumbre dejar cosas a la mitad, lo que lleva a tener procesos a medias y una continuidad nula.

En el fútbol pasa exactamente lo mismo. La falta de planeación y de un buen planteamiento provoca que las metas a mediano plazo no se cumplan y que las de largo plazo no existan. Definitivamente todos queremos ver a México levantar una Copa de Mundo, sin embargo, ¿Qué posibilidades existen de que eso suceda si antes no se lleva a cabo un proceso mundialista en el que por lo menos se cuente con un solo Director Técnico?

Un plantel necesita adaptarse a su técnico y su técnico a él, se requiere tiempo para escoger a los mejores jugadores, preprararlos física y mentalmente, hacer labor de grupo y vestidor, implementar una ideología y hacerla valer. No se crea a un equipo ganador de un día a otro, es preciso trabajar y para trabajar se necesita tiempo, un esquema de trabajo, objetivos específicos claros y un voto de confianza por parte de los directivos.

Hoy la Selección Mexicana, aunque no llegó al tan anhelado quinto partido, se encuentra con un posicionamiento bastante bueno. Con Miguel Herrera se ha logrado enamorar a la afición mexicana nuevamente; el Mundial logró revivir la esperanza de todo un país que había dado por muerto al Tricolor y mercadológicamente hablando, se cuenta con el agrado de la gente y prensa.

Si a todo lo anterior se le suma una estrategia deportiva sólida, se lograría el éxito de manera integral. No sólo se contarían con más patrocinadores, sino también con mejores resultados dentro del terreno de juego. Tomando a consideración que el "Piojo" Herrera se ha consolidado como un estratega querido y su estilo de juego gusta, es necesario buscar su continuidad y tener después de cincuenta y dos años, a un técnico con dos mundiales consecutivos.