Para América su rival será el América

El ‘Turco’ no ha podido emular aún lo logrado por la gestión del ‘Piojo’, no obstante, si algo aprendió el América es a tener paciencia, por lo que para el segundo torneo de Mohamed al frente de los de Coapa básicamente le han vuelto a armar el equipo con siete nuevos nombres.

Con 25 puntos, el último vestigio del equipo de la era de Herrera terminó el torneo Clausura 2014 en el quinto lugar de la general, cuarto de la porcentual y no pudo pasar de cuartos de final gracias a los goles de visitante de Santos. Después de un 2013 de ensueño para la afición y directiva americanista, con dos finales y un campeonato, esto sin duda debe verse como un fracaso rotundo.

América tiene el futbol para poder triunfar, la lucha será contra él mismo.

No obstante, no hay que olvidar el primer semestre de aquella águila de presa, las cuales sucumbieron a manos de un poderoso diablo que no pudo contra la jauría del propio Mohamed. Claro está que los estilos de juego distan mucho de ser parecidos o si quiera similares, con Herrera el cuadro crema se veía inspirado y aguerrido, mientras que la versión del 2014 se mostraba en decaído y apático, quizá de ahí la desbandada de este segundo semestre.

Los juegos de pretemporada no podrían ser un aliciente clave para intentar ver el accionar del cuadro capitalino, el bicampeón y futuro rival de los de Coapa ya dio cuenta de ellos previo al arranque de la Liga, no obstante, los cambios y modificaciones a ráfagas, que no se podrán hacer en el torneo oficial, fueron parte del descontrol del que sufrió el equipo para caer en el segundo tiempo.

La delantera y la defensa crema se han reforzado bien, Arroyo y Peralta son nombres que vienen a darle un empuje definitorio al cuadro capitalino, habrá que ver si no sufren la maldición del peso de la casaca crema que ha dejado sin brillo a otros grandes artilleros. La salida de Jiménez con rumbos del viejo continente aún se muestra distante y podría no llegar, no obstante, Coapa no dudaría en cubrir el hueco que deja el juvenil o dejar en sus delanteros que están en nómina esa responsabilidad.

La defensa, ahora son Aquivaldo y Maza, tendrá la experiencia de la ‘Gárgola’ Goltz y el veterano Osmar Mares, quienes se unen a Aguilar y Layún, el primero con una buena actuación en la Copa del Mundo, el segundo, ya descartado su regreso al viejo continente y con el sabor agridulce de que pudo dar más en Brasil 2014, no obstante, ambos con una combinación letal de ofensiva y defensiva.

El medio campo también se vino a refrescar con la llegada de Gonzalo Díaz, Sambueza, quien fue el pilar del ataque americanista en 2013, para el primer semestre de este año regresó a caer en indisciplinas y desaparecer en juegos importantes con una evidente mala actitud, la competencia en el medio campo quizá le regrese el hambre y temple con que se ganó la confianza de la hinchada azulcrema y de su entrenador para poder comandar el equipo.

América tienen un plantel para ganar lo que sea, no obstante, la unión de grupo y las ganas de triunfar serán la clave para ver a este nuevo cuadro azulcrema, si Mohamed logra conformar el equipo y extinguir aquellos ecos de la época de las luchas de egos, las águilas podrían volver a remontar el vuelo. Este torneo, los capitalinos no estarán luchando contra un 11 distinto frente a ellos, esta temporada se luchará por cuajar un cuadro y un vestidor, esa será la lucha del ‘Turco’ que si no logra llegar a una instancia que satisfaga a los directivos, acabará con su paciencia.