El desencanto azul

Frío y gris arranque. Cruz Azul aguardó por el Apertura 2014 de la Liga Bancomer MX, tras el Campeonato Mundial de Futbol, Brasil 2014, con un sólo y firme propósito; el título. Incorporaciones como las de Francisco Javier Rodríguez, Aníbal Zurdo y Hernán Bernardello, apuntalarían distintas zonas del campo, donde La Máquina, debía ser fortalecida para mostrarse como un equipo aún más sólido, que el que fuera líder general del Futbol Mexicano, el torneo anterior. Simple hipótesis.

Lo cierto es que Cruz Azul, como ya es costumbre semestre tras semestre, generó nuevamente expectativas muy altas en un sector importante de la Nación Azul, misma que por 17 largos años, nunca ha dejado de acompañar y entregarse a sus colores; nobleza absoluta, a veces, increíble.

Carente de contundencia y de ese idílio con el gol, Cruz Azul no ha logrado conectar con su afición durante los 3 encuentros que ha sostenido como local en el Estadio Azul; los motivos, diversos. Un equipo que luce cansado, sin cambio de ritmo, pero sobre todo, irresponsable. La responsabilidad y compromiso que cada jugador azul contrae al saltar al terreno de juego, portando una de las camisetas más vanagloriadas del balompié nacional, debe exhibirse minuto tras minuto, entendiendo que el hambre, las ganas y los deseos por ganar, en un club que por más de una década no lo ha hecho, deberían ser la característica principal de este club; no es.

Entendiendo lo benevolente que es el sistema de competencia en México, quizá se pueda pensar que a estas alturas del campeonato, no hay motivos para perder la cabeza y prender los focos rojos dentro del seno azul, sin embargo y debido a la sequía de títulos, cada minuto que el conjunto celeste pasa lejos del arco rival, denota y genera la misma presión que a la postre, siempre termina por aparecer en la liguilla, esa con la que a veces, este equipo se ha privado de ser lo que su fundador, Guillermo Álvarez Macías, quizo que este equipo fuera; el club más importante del Futbol Mexicano. Cruz Azul, lo ha podido ser y no lo quiso, hasta ahora.