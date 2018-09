Y ahora, ¿quién podrá suplirte?

Raúl Jiménez, delantero mexicano de 23 años y actual referente ofensivo del América. En 4 jornadas ha jugado 245 minutos, donde ha anotado 4 goles y ha dado 2 asistencias, siendo el líder de goleo del torneo, hasta el momento.

No cabe duda que RJ9, como algunos conocen a Jiménez, es una promesa seria del fútbol mexicano, ya que a su corta edad ha logrado títulos importantes, como el Torneo Esperanzas de Toulon y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. A su vez, ha participado en la Copa Confederaciones 2013, Copa Oro 2013, Eliminatorias de CONCACAF para el Mundial de Brasil 2014 y tuvo acción en la justa mundialista pasada.

No por nada surgió el interés del Atlético de Madrid en el juvenil de fuerzas básicas del Club América, quien desde pequeño estuvo en la cantera americanista, a pesar de que buscó jugar en Cruz Azul.

Sin duda, Raúl es un jugador fuerte, con gran potencia en sus disparos con ambas piernas, gran asistente, excelente rematador de cabeza y tiene un “don” para cobrar penales, ya que nunca ha fallado uno en Liga MX ni Copa MX, es más, hasta en el amistoso ante el Atlético de Madrid marcó un gol desde los 11 pasos.

Esperemos que el mexicano tenga un desempeño destacado con el club colchonero de Madrid y pueda convertirse en un ídolo, como lo llegaron a ser Hugo Sánchez y Luis García, quienes curiosamente, también emigraron al Atlético de Madrid a la edad de 23 años.

Ahora, la parte difícil de la partida de Raúl Jiménez será suplirlo, ya que en la delantera no se tienen tantas opciones. Sin duda, Oribe Peralta se mantendrá como titular, pero aún no se sabe quién lo acompañará en el ataque. Existen 3 opciones “reales” a la ofensiva: Luis Gabriel Rey, quien ya ha jugado como titular en el equipo, pero no termina por convencer. Existe la opción de Martín Zúñiga, quien regresa de su paso por Jaguares y es el “más parecido” a Jiménez, ya que es veloz y cabecea muy bien. Por último, está el joven Alejandro Díaz, quien viene de ser goleador con el equipo Sub-20 y tiene hambre por demostrar la calidad que tiene como jugador.