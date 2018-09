(Foto: Real Madrid) Tu tiempo de Dios es ahora, Javier

La desilusión y tristeza de haber sido relegado de esa Selección Sub 17 se apoderaron de Javier, no era para menos. Sin embargo, su sabia abuela le habló desde el corazón buscando encontentar a su acongojado nieto. “Los tiempos de Dios no se equivocan y este no era tu tiempo”. Hoy, duerme en la capital española con el #14 del mejor equipo de Europa, y posiblemente del mundo, a la espalda.