El peor Morelia en 19 años

Monarcas Morelia se muestra irreconocible en este torneo, desgraciadamente no de forma positiva, la razón es que desde el triunfo en la Súper Copa, sólo el juego de ida, y desde el 18 de abril de este año, el cuadro purépecha no ha podido ganar un juego en la Liga, de no ganar en la siguiente fecha se acumularían 5 meses sin conocer la victoria.

Para rastrear una peor estadística tendríamos que remontarnos al año de 1995 cuando los aún ‘canarios’ del Atlético Morelia no conocieron la victoria hasta la fecha 8. Previo a aquel 15 de octubre cuando triunfaron por primera vez, Morelia arrancó en casa con un empate a dos tantos con Atlante, América dio cuenta de ellos 3-1 en el Azteca, de nuevo en casa Pumas sacó los tres puntos con un contundente 3-0, el ahora ‘hermano incómodo’ también contribuyó en aquella ocasión con un 4-1, para la fecha 5 Tigres le metió cuatro tantos menos de los que clavó en esta ocasión pero dejó el marcador 1-0, los ‘Diablos’ también por la mínima le sacaron la penúltima derrota y el recién revivido Toros Neza fue el último en propinarle una derrota de 3-2, irónicamente, mismo marcador con que Puebla le ganó también en la fecha 7 de este Apertura 14.

Temporada 95-96 EQUIPO ESTADIO MARCADOR JORNADA MORELOS 2-2 1 AZTECA 3-1 2 C. U. 3-0 3 MORELOS 1-4 4 UNIVERSITARIO 1-0 5 MORELOS 0-1 6 NEZA 86 3-2 7 MORELOS 3-2 8

La victoria por fin llegó en la octava fecha, el 15 de octubre de 1995, un Morelos triste pero con la afición al pie del cañón, recibió al conjunto de Necaxa, quien a la postre jugaría la final contra aquel flamante Celaya del 95, pero unas cuantas fechas antes, apenas al 6’ Héctor Hernández le puso un pase de gol a Daniel Bustamente para que hiciera el 1-0, al 24’ Alex Aguinaga le sirvió a Sergio Zárate para que empatara el marcador y apenas 4 minutos después, Peláez le daría la vuelta al marcador con la testa.

DERROTA ANTE TIGRES EN LA 95-96 fecha 5

Los vestidores del Morelos recibieron al medio tiempo a un Morelia derrotado que no obstante levantó la cabeza por conducto de uno de sus más grandes referentes, Marco Antonio ‘Fantasma’ Figueroa, quien al 63’ empujó un balón lleno de odio y frustración hasta el fondo de la meta.

DERROTA ANTE TIGRES EN EL APAERTURA 14 fecha 6

Pero la malaria no culminó con el tanto de Figueroa, tuvieron que pasar 12 largos minutos para que el defensa Gerardo González hiciera el tanto que por fin le daba los tres puntos al cuadro rojiamarillo después de 630 minutos del torneo 95-96.

En aquel no fue un buen torneo para los ‘canarios’, a pesar del triunfo en la 8 Morelia no supo lo que es ganar de visita hasta la fecha 23, el 28 de enero de 1996, 3 meses después de su primera victoria en el campeonato, esto quizá fue lo que hizo que cuatro técnicos desfilaran por el banco purépecha:

- Antonio Carbajal que se fue en la fecha 5 luego de la derrota ante Tigres.

- Carlos Miloc, quien entró de interino para la fecha 6 y también perdió.

- Guadalupe Díaz, debutó con derrota ante Neza pero fue el primero que le dio un triunfo a Morelia, a pesar de eso sus bonos sólo alcanzaron para que aguantara hasta la jornada 26.

- Enrique Meza, debutó en la 27 con triunfo de visitante y no perdió durante los 8 juegos que le restaron de vida en el torneo.

Pero la buena hazaña de Meza alcanzó sólo para que Morelia permaneciera en el máximo circuito del balompié azteca, pues con apenas 9 triunfos, 9 empates y 16 derrotas, se quedó en la posición 16 de la general, sólo sobre Atlante y Puebla.

Casi 20 años después Comizzo vuelve a hacer sufrir a los aficionados de Monarcas, el fantasma del equipo con mucho corazón y poco futbol se vuelve a hacer presente, dos empates en 7 fechas son el resultado de la debacle que es el Apertura 14 para Morelia, que está apenas un punto por sobre los 'Canarios' del 95.

APERTURA 14 EQUIPO ESTADIO MARCADOR JORNADA NEMESIO DIEZ 0-0 1 MORELOS 0-2 2 NOU CAMP 4-0 3 MORELOS 0-0 4 AZTECA 3-2 5 MORELOS 1-5 6 CUAUHTÉMOC 3-2 7 MORELOS ??? 8

Irónicamente, en paralelo con aquel torneo del 95, cuatro han sido también los técnicos que han desfilado por el banco de Monarcas en este 2014.

- Carlos Bustos, quien en cuatro partidos cosechó cuatro puntos y se fue pues, a decir de la directiva, se buscaba potencializar al equipo.

- Eduardo de la Torre, el ‘Yayo’ estuvo 5 fechas con el equipo, pero sólo logró sacarle el triunfo al América y el empate al Atlas, el colmo fue cuando en el Morelos, frente a un más muerto que vivo Atlante, no pudo triunfar y el Morelos al unísono pidió su cabeza.

- Roberto Hernández, entró de interino a la salida del ‘Yayo’, bajó su mando el equipo le metió tres goles a Pumas y sacó la victoria en casa.

- El último en llegar es Ángel David Comizzo, a quien se le auguraba un buen futuro cuando debutó con triunfo ante Tigres y se hizo del trofeo de la Súper Copa, pero no le alcanzó para clasificarse en el Clausura 14 y en el Apertura, no le ha alcanzado para ganar.

La afición de Monarcas se encuentra dividida, muchos recuerdan con orgullo a aquel Comizzo que se arrojó para detener aquel penal en el Nemesio Diez, lo ven reflejado en la única estrella del escudo rojiamarillo, esos mismo lo respaldan hasta el final y ven la culpa de esta catástrofe purépecha en los colores rojinegros del Atlas y la directiva que, a decir de ellos, le dios a los zorros las armas que le quitó a Morelia.

Pero también hay otros, esos que viven en el presente y dejan de lado el pasado para arrojar la realidad de esta temporada, ellos ven a un Comizzo perdedor que ha sacado apenas 2 puntos de 21 posibles, a quien su equipo se le cae a pedazos, quien no sabe cómo mantener el resultado y de quien ya piden se le corra del banco purépecha sí o sí.

Muchos años han pasado desde que Monarcas dejó de ser aquel equipo de corazón canario, muchos desde que la empresa Azteca se hizo de los colores rojiamarillos para darles su primer título, hace ya tanto que el ‘Fantasma’ hizo gritar al Estadio Morelos, pero el tiempo es tan relativo, hace 790 minutos que Monarcas vuelve a ser aquel de 1995.