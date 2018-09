El día que América habló

Hace mucho tiempo que nos conocemos y nunca dije una sola palabra, no sé , tal vez después de casi un siglo de vida es justo que diga un par de cosas. Algunas a lo mejor ya las sabes o quizá no y me estoy adelantando qué sé yo, no es fácil ser el más odiado y a la vez el más querido, tampoco es fácil ser el equipo que hace feliz a todo México. ¿Por qué? Bueno cuando gano un partido la mitad del país y un poco más esta feliz, cuando pierdo, el resto del país también es feliz.

Hemos pasado momentos muy duros porque el fútbol es así "tiene las postales más lindas" pero también tiene de las otras aunque siempre estuvimos juntos. Particularmente voy a mencionar un momento por ahí del año 1944 cuando le metimos 7 goles a chivas, creo que ahí se inició la rivalidad nacional y es que francamente siempre fuimos diferentes el de rayas y yo, el es como Pepe "el toro" un tipo humilde, alegre, carismático, del pueblo, etc. Yo soy lo opuesto, yo soy el malo de la película, el villano al que imitan los valientes, el que atrae a las mujeres por su poder y su aplastante personalidad, el que carece de humildad y es por eso que hoy en mi cumpleaños cito a un grande de nombre José Antonio Roca y su frase celebre "Los enanos nunca crecen" o también cuando con merecida soberbia mencionó que para marcar a Guadalajara bastaba con marcar el numero de telefono 2-0 2-0 2-0 esto porque de la mano de José obtuvimos tres victorias consecutivas en Guadalajara contra el Oro, Atlas y el de rayas.

Después nuestras vitrinas se colmaban de copas año con año, vivimos la época dorada de los 80´s , la gente de casa hizo valer la camiseta, los que vinieron de fuera entendieron lo que somos tú y yo, el América, por ejemplo Carlos Reinoso ganó todo como jugador e incluso el Real Madrid vino a México para seducirlo y arrebatarnos a nuestro 8 de oro, sin embargo "El Maestro" rechazó la oferta y siguió dándonos alegrías porque así eres tú amigo, dejas todo por venir al coloso a verme, prefieres guardar unas monedas antes que salir al cine, trabajas toda la semana y esperas con ansias verme desde cualquier lugar pues no siempre se puede estar tan cerca como quisiéramos, o tú que haces méritos toda la semana o todo el año para que en casa te compren la camiseta azulcrema que hoy cumple 98 años.

Son tantos los momentos que de mencionarlos tardaría otros 98 años pero se me viene a la mente cuando vivimos trece años de sequía y aún así no me abandonaste, esperaste todo ese tiempo llevando la camiseta con orgullo portando los colores con la cara al sol, o cuando salimos últimos en la peor temporada de la historia en 2008 pero eso no te frenó y me seguiste con fervor en la Copa Libertadores donde conseguimos remontar un marcador imposible en el Maracaná o mejor aún en la final disputada con Cruz Azul cuando sentía que todo se caía, le diste vida al "Coloso" y te quebraste la garganta con nuestro grito de guerra "Vamos América", tengo que aceptar que fue injusto para el rival en turno pues aunque no se estipula como incorrecto en ningún lado, ese día era un titán de millones de almas contra 11 jugadores de fútbol que vestían de azul, no tenían oportunidad y me siento aliviado de tenerte de mi lado y no en contra, puedo jactarme de tener al más fiel de los aficionados, al que no le importa si ganamos o perdemos, él se pone la camiseta de cualquier modo y la lleva por el mundo con orgullo.

Un 12 de Octubre de 1916 me nombraron como América porque en esa fecha pero siglos atrás se descubrió el continente americano, seguramente ya sabías el significado de mi nombre pero ¿sabes qué es el América? posiblemente algún bruto diga que el América son los jugadores que ganan millones. No, América es el padre que le inculca a sus hijos la mística azulcrema, es el niño que sueña con algún día jugar en el "Coloso de Santa Úrsula", es la niña o la mujer que deja a un lado el estereotipo y vuelca su pasión en este equipo de fútbol, es el abuelo de entrada edad que me sigue desde siempre, es la ilusión que vive en ustedes temporada a temporada, es el que cada fin de semana viene a verme sin importarle nada e incluso me sigue por todo el país, América es todas y cada una de esas personas, América eres tú y hoy es nuestro 98 aniversario.