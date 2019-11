Resultado América - Tigres en Liga MX 2014 (3-0)

20:20 ¡América es campeón del Apertua 2014! Buenas noches.

20:19 Y así cerramos este minuto a minuto de la Gran Final del Fútbol Mexicano. Muchas gracias por acompañarnos a lo largo de todo este Apertura 2014, donde vivimos grandes emociones. Esperamos contar con su apoyo durante el Clausura 2015, donde sin duda los sorprendermos con la mejor cobertura de nuestro fútbol.

NO BETTER FEELING THAN THIS!!!!!!!!!!!!! Thank You @CF_America!!

20:16 Así levantó Layún el trofeo de campeón. Enorme historia del veracruzano.

20:14 "¡Turco, Turco!".- gritaban los jugadores. La gente festeja al campeón.

20:12 ¡Miguel Layún levanta el título de campeón! ¡América es el más grande!

20:09 Así luce el Estadio Azteca en la premiación; Decio de María ya condecoró a los Tigres.

20:07 Comienza la entrega de trofeos, Tigres permanece en la cancha para obtener su reconocimiento.

20:06 Tigres intentó reaccionar tras el primer gol de América, pero rápidamente perdió la cabeza y de ahí surgieron las tres expulsiones.

20:05 Con un arbitraje muy discutido, el América consigue su doceava estrella; América fue mejor en esta final, sin embargo, las controversias arbitrales no se harán esperar.

20:03 Rubens Sambueza dedica el título a su familia y a todo el público que llenó el Estadio Azteca para ver a su equipo campeón.

Con goles de Michael Arroyo, Pablo Aguilar y Oribe Peralta, el América se convierte en el equipo más ganador en la historia del fútbol mexicano.

¡Se acabó! AMÉRICA ES CAMPEÓN DEL FÚTBOL MEXICANO.

92' Torres Nilo evita con una barrida el cuarto del América.

90' Enrique Palos sale y desarma lo que se veía como una jugada importante para América.

90' Se agregan tres minutos, quizá de más.

89' Y la afición de Tigres sigue apoyando, un ejemplo de dignidad deportiva, saben perder.

88' América ya maneja el balón a su antojo, el árbitro no agregará mucho.

87' Centro peligroso para Peralta, quien no logra enviar el balón al fondo.

83' Ingresa Osvaldo Martínez para controlar el juego, Antonio Mohamed ya saborea el título.

82' Este fue el gol de Oribe Peralta, el tercero del América.

81' Tigres busca la pelota e intenta llegar al área; su afición continúa apoyando.

78' 'Quick' Mendoza se va expulsado tras una pelea con Rivas.

78' Oribe Peralta remata en los linderos del área y le da el título al América.

77' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE AMÉRICA.

77' Emmanuel Villa pierde la cabeza y golpea por atrás a Miguel LAyún, el árbitro le perdona la vida.

75' Tras los reclamos, Joffre Guerrón salió de cambio para que ingresara el arquero Enrique Palos. Será muy discutido el arbitraje de esta final; pero aún no se acaba, Tigres sólo va por uno.

70' ¡Roja para Nahuel Guzmán! El arquero de Tigres es expulsado tras una agresión sobre Michael Arroyo cuando la jugada ya había sido invalidada. Tigres se queda con ocho.

69' Así fue el gol de Pablo Aguilar que tiene al América casi campeón.

67' El argentino perdió la cabeza intentando golpar por atrás al jugador de América y luego encarando al árbitro.

66' ¡Roja para Damián Álvarez!

63' ¡Se va Burbano! Roja para el colombiano que acababa de ingresar; todo por derribar a Layún quien ya se enfilaba sólo ante el arquero.

61' Tras un centro de Rubens Sambueza de media cancha, Pablo Aguilar se levanta como el que más y clarea a Nahuel Guzmán para darle el título parcial al América.

61' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE AMÉRICA!

59' Tuca Ferreti reclama con todo a Paul Delgadillo tras un saque de manos que no le fue otorgado; ya fue advertido el estretega, a la siguiente se va.

57' De nuevo Michael Arroyo encaró en el área, pero Hugo Ayala no se venció y desarmó al ecuatoriano. Luce muy peligroso Micky Jr.

55' ¡Nahuel Guzmán salva a los Tigres! Tras un cabezazo de Oribe Peralta, el argentino envío el balón a tiro de esquina.

54' Falta de 'Tito' Villa sobre Sambueza, que otorga un tiro libre peligroso al América.

51' Tiro de esquina peligroso de Tigres, el balón se paseó por toda la zaga. Tigres ya es más compacto.

49' Tigres ya se anima a sumar hombres al frente, América hace lo propio. Nos espera un gran segundo tiempo.

47' ¡Salva Moisés! Guerrón encaró al cancerbero americanista que muy atento lo desarmó.

47' Contragolpe del América que no logra finalizar de buena forma, Torres Nilo desarmó de buena forma a Layún.

46' Así vive la tensión toda la familia americanista.

45' ¡Arranca la segunda parte! América y Tigres empatan a uno en el global.

MT' Lo dicho, Ferreti sacrifica un medio, Gerardo Lugo, e ingresa Emmanuel Villa.

MT' Así celebro Antonio Mohamed el tanto de sus pupilos.

MT' La final de ha vivido con gran intensidad, tanto dentro como fuera de la cancha. Un gran ambiente se vive en el Azteca.

MT' Por su parte, América podrá trabajar el partido de una forma más tranquila, probablemente no haga cambios y comience a dosificar el trabajo de Rubens Sambueza, quien no está al cien.

MT' Con este marcador, veremos algunos cambios tácticos para la segunda mitad. Es probable que Tigres ingrese a Darío Burbano buscando más el frente, tampoco sería de extrañar que entrara Hérculez Gómez, para que el estadounidense ocupe la posición de delantero nominal y Guerrón pase a banda derecha.

MT' Al silbar el final del primer tiempo, el árbitro evitó un tiro de esquina por lo que Nahuel Guzmán y Ricardo Ferreti corrieron presurosos a reclamarle.

47' ¡Finaliza la primera mitad! Con gol de Michael Arroyo América se adelanta y empata el global.

45' Centro de Tigres que es rematado por Arévalo Ríos, pero para su mala suerte pasa por encima del marco americanista.

43' Tigres sigue sin disparar a puerta, buscan controlar mejor el balón, pero siguen sin crear oportunidades. Seguramente veremos a Burbano en la segunda mitad.

40' Así fue el gol de Michael Arroyo.

38' Cuando el partido se veía más difícil para las Águilas, llegó este gol del ecuatoriano que pone más emocionante el partido. Los capitalinos buscan el segundo teniendo el balón.

35' Michael Arroyo ingresa al área por banda izquierda, y a base de velocidad de filtra al fondo y dispara de zurda con gran potencia para empatar el global.

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL AMÉRICA.

35' Disparo de fuera del área de Martín Zúñiga que se va muy desviado.

34' El 'Tuca' Ferreti adelanta a medio campo a Torres Nilo para evitar la subida de los medios americanistas. Así ya controlan la media.

33' ¡Centro peligroso de Damián que por poco conecta Guerrón!

33' Los Tigres ya comienzan a controlar el partido, a meterlo en su ritmo.

30' Guerrón se internaba peligrosamente en el área, pero fue interrumpido por el silbante que señaló fuera de lugar.

27' Moisés Muñoz suelta un balón en el área, pero la zaga americanista impide que pase a mayores.

24' Joffre Guerrón es el único hombre adelantado de Tigres; el ecuatoriano se busca la vida solo en estos primero minutos. América comienza a verse muy revolucionado y comienza a perder claridad.

20' A base de garra, Tigres está secando las ideas de América, quienes hace unos minutos que no crean mayor peligro en el área universitaria.

17' Antes del encuentro, Paola Longoria demostró su apoyo a Tigres en sus diferentes redes sociales. Una motivación más para los felinos.

17' El árbitro detiene las acciones del partido para hablar con el cuarto oficial; solicitó a seguridad que sugiera a la gente evitar el uso del laser.

15' Ventura Alvarado mete un balón peligroso por derecha, pero Nahuel Guzmán muy atento lo envía fuera de su área. América es mucho mejor al momento.

13' Centro razo de Tigres que es fácilmente controlado por Moy Muñoz.

10' Tigres empieza a buscar retener el balón, pero sus jugadores lucen muy nerviosos.

7' ¡Cerca el América! Michael Arroyo dispara desde banda izquierda enviando el balón apenas desviado del arco regio.

4' Centro peligroso de América que Nahuel Guzmán descuelga sin problemas; Tigres juega muy atrás.

2' ¡Salva Guzmán! Tras un cabezazo, el argentino rechaza el balón para evitar el primero de América.

2' Apenas inicado el partido, los dos equipos corren con intensidad; América tendrá su primer tiro de esquina.

1' VAVEL México presente en el Azteca, nuestro nuevo hogar.

0' ¡COMIENZA LA GRAN FINAL!

18:01 Finaliza la ceremonia del Himno Nacional y ya está todo listo para comenzar.

17:58 ¡Ruge el Azteca! Los equipos ya salen a la cancha para definir al campeón.

17:57 Y en VAVEL México estamos presentes en el Estadio Azteca, para llevarte detalle a detalle esta Gran Final del Fútbol Mexicano.

17:56 Suena el "Vamos América" en el Azteca; la afición apoya a su equipo.

17:52 Así llegó Antonio Mohamed al Estadio Azteca. Recordemos que este será su último partido dirigiendo al América.

17:50 A pocos minutos de iniciar el partido, las apuestas no se hacen esperar. ¿América se convertirá en el equipo más laureado de México? o ¿Tigres obtendrá su cuarta estrella?

17:47 De nueva cuenta, Tigres salta al campo sin centro delantero nominal; dicha posición será seguramente ocupada por Gerardo Lugo, quien con su talento buscará desde el centro distribuir balones para las constantes subidas de Álvarez y Guerrón por las bandas.

17:44 Del mismo modo, el argentino mantiene firme su desición de separar a Paul Aguilar del plantel, por lo que Ventura Alvarado vuelve a ocupar su posición.

17:41 Antonio Mohamed sorprende enviando de titular a Martín Zúñiga en el eje del ataque, quien sustituye a Luis Gabriel Rey.

XI de Tigres: Guzman; Dueñas, Ayala, Rivas, Torres Nilo, Torres; Guerrón, Egidio, Pizarro, Damian; Lugo.

XI de América: Muñoz; Alvarado, Goltz, Aguilar, Mares; Layún, Molina, Sambu, Arroyo; Peralta, Zuñiga.

¡Ya están listas las alineaciones del partido!

17:40 La defensa de los equipos de Ricardo Ferreti se ha caracterizado por ser sólidas, ganándose muchas críticas a lo largo de su carrera. Hoy en este partido América - Tigres no deberá ser la excepeción, con un América que seguramente saldrá a proponer, la defensa tigre deberá mantenerse ordenada.

Prácticamente lleno el Estadio Azteca

Asimismo, dicho planteamiento puede servir a los regios para terminar con las aspiraciones de América muy pronto; hombres como Damián Álvarez y Joffre Guerrón se caracterizan por su gran velocidad, misma que puede ser explotada con espacios al contragolpe.

Más imágenes de la Invasión Tigre al Azteca.

La afición de Tigres siempre fiel, ocupa gran parte de la cabecera del Estadio Azteca, apoyo no le faltará a los felinos.

"Lo que te puedo decir con la verdad es que nosotros queremos ganar, nuestras familias viven de esto y queremos quedar grabados en la historia. sé que tú quieres el resultado y sé que contamos contigo. mañana hagamos que el azteca retumbe con tu apoyo y escribamos juntos una página más de esta enoooorme historia".- Tomado textualmente de la página de Facebook de Miguel Layún, jugador del América.

Hace unos minutos, el mismo Miguel Layún compartió en su página de Facebook una carta abierta a toda la afición de América, asegurando que el equipo dará todo por la remontada.

El América llegó hace unos minutos al Estadio Azteca. Las águilas confían en la remotada. Su capitán Miguel Layún podría ver hoy su último partido como americanista, ya que se maneja la posibilidad de emigrar al fútbol europeo.

¡Así se vive la final en el Estadio Azteca!

¡Así el Azteca, es una locura! #GranFinal

Por el contrario, América se está acostumbrando a ser protagonista de nueva cuenta, con tres finales en los últimos cuatro torneos incluyendo este. Todas cerradas en el Azteca y con balance de una victoria memorable frente a Cruz Azul (2013), y una triste derrota a garras de León (2013).

Tigres ha jugado tres finales en los últimos catorce años, todas cerrando como local. Perdió dos ante Pachuca (2001 y 2003) y ganó la última contra Santos (2011); ahora llega con ventaja mínima al Azteca para imponerse a las Águilas.

Hombre a seguir en el partido América - Tigres . Una temporada le bastó para demostrar su talento y cada una de sus cualidades en suelo mexicano. Joffre Guerrón es sinonimo de velocidad, potencia, fuerza y desequilibrio.

El pasado jueves empezó a bordar la cuarta estrella auriazul con un certero remate de cabeza y en unas horas intentará finalizarla. La zaga americanista deberá poner mucha atención en este portento de futbolista que vino a conquistar nuestro país.

Hombre a seguir en este América - Tigres . La escasa generación de llegadas y pocas variantes a la ofensiva que ha padecido América en los últimos juegos se debe en gran medida a la ausencia de Rubens Sambueza.

El casaca 14 volvería a la titularidad y con esto las posibilidades de campeonar aumentan para la causa azulcrema. Sambu es el cerebro del equipo y mediantes sus botines podría surgir la jugada que culmine en anotación y haga explotar el Coloso de Santa Úrsula. El argentino tratará de conquistar su segundo título como emplumado.

En el campamento tigre también hubo impresiones de cara al choque definitivo América - Tigres y uno de los integrantes que levantó la voz fue José Rivas, quien sentenció que no se guardarán nada a pesar de que un empate les otorgaría el campeonato.

Por su parte, Moisés Muñoz también hizo hincapié en el tema de la afición, advirtiendo a los Tigres que ahora tendrán que jugar ante más de 90mil personas, doble de capacidad con la que cuenta el interior del Estadio Universitario.

Asimismo, elementos importantes de la plantilla emplumada como Jesús Molina y Miguel Layún solicitaron el apoyo de sus seguidores para que todos juntos logren darle vuelta al marcador y puedan celebrar un título más en un lapso de año y medio en este América - Tigres .

Al concluir el partido América - Tigres de ida, Antonio Mohamed compareció ante los medios de comunicación y consciente de la importacia de los aficionados en batallas de esta envergadura, pidió a su fanaticada que se haga sentir este domingo en el partido de Vuelta.

Tigres llega a esta segunda cita con una ligera pero valiosa ventaja luego del triunfo obtenido el pasado jueves en el Volcán. El ecuatoriano Joffre Guerrón fue el héroe de la noche al concretar la anotación que le valió la victoria a los universitarios. En la Ida se apreció un cotejo muy parejo durante la primera hora, sin embargo, tras el gol felino los locales comenzaron a dominar y tal sometiemiento prevaleció hasta el silbatazo final.

El panorama para las Águilas luce enredado, puesto que a lo anteriormente señalado se suma el gran momento futbolístico y anímico que atraviesa la agrupación felina. Los del norte no han perdido en sus últimos 15 enfrentamientos, y de igual forma, presumen ser el único equipo que no vio la derrota jugando lejos del Estadio Universitario. Además, se agrega el hecho de que en la última década América solamente ha vencido a los auriazules en un par de ocasiones siendo local en los América - Tigres .

La escuadra americanista respira un ambiente completamente ajeno a lo previo a un choque final. Este sábado, el timonel argentino confirmó su salida de Coapa recién termine su participación en la presente temporada. Igualmente, futbolistas como Jesús Molina y Luis Ángel Mendoza fueron notificados que partirán de la capital con destino Torreón, ya que en el 2015 jugarán en Santos Laguna. También, situaciones extra-cancha como la separación de Paul Aguilar y el arribo de Gustavo Matosas y algunos refuerzos confirmados para el Clausura 2015.

Esta es la cuarta Liguilla para el Turco quien ya posee un campeonato, mismo que lo ganó en el Apertura 2012 cuando lidereaba a Xolos de Tijuana. Por su parte, el Tuca vive su vigésimaséptima Liguilla, en la que tratará de conseguir su cuarto título como estratega. Ferreti hizo campeón al Guadalajara en 1997, a los Pumas en 2009 y a la escuadra universitaria en 2011.

Los dirigidos por Antonio Mohamed y Ricardo Ferreti disputarán una cruzada legendaria; una vez más, el Coloso de Santa Úrsula será testigo de otro relato que perdurará hasta la posteridad. Más de 90mil almas abarrotarán las gradas del recinto ubicado al sur de la Ciudad de México aguardando la conquista de una estrella más para su club. América luchará hasta el colofón para llevar a sus vitrinas la duodécima copa en su historia, mientras que los Tigres buscarán su cuarto título.

América - Tigres se batirán a duelo en el último encuentro del año; si bien la justicia en el futbol es esporádica, en esta ocasión prevaleció en la Liguilla. Ambos conjuntos fueron los más fuertes y constantes de la competencia, por lo que en unas horas el futbol mexicano tendrá un nuevo manarca con toda rectitud y merecimiento. Emplumados y felinos terminaron como líderes y sublíderes, respectivamente, tras 17 largas y férreas jornadas. Además, en la Fiesta Grande fueron los equipos que por momentos desplegaron el mejor futbol.

¡Muy buenas tardes a todos nuestros lectores de VAVEL! Sean ustedes bienvenidos a la transmisión del partido decisivo entre América - Tigres por el trofeo Apertura 2014 de la Liga MX. Dicho enfrentamiento tendrá como sede el histórico y siempre imponente Estadio Azteca, inmueble que presentará un lleno impresionante y que vivirá un verdadera guerra tanto en la cancha como en las tribunas, puesto que sobre el terreno de juego estarán los dos mejores equipos del certamen y en las gradas dos de las aficiones más fieles y entregadas del balompié azteca.