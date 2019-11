Morelia - Toluca: comienza la revancha

El cuadro michoacano arrancará el torneo en el que ha prometido revancha a su afición, contra uno de sus sinodales más difíciles, Toluca, que por segunda vez en la historia de los torneos cortos le toca inaugurar su campaña contra Monarcas, la primera fue apenas el semestre pasado en que empataron sin goles en la bombonera.

Morelia ha sabido armarse en esta pretemporada gracias a la inversión de los directivos, por lo que sus aficionados comienzan a creer en las promesas que plantea el cuadro rojiamarillo para este campeonato, no obstante, es muy posible que contra los ‘diablos’ los traspasos de los jugadores extranjeros no estén list0s para que estos intervengan en el partido por lo que de arranque es posible que no se viera a estos jugadores.

Misma situación tienen los pupilos de Cardozo, que no podrán contar con sus nuevos integrantes al ataque, los cafetaleros Wilder Guisao y Víctor Hugo Montaño, quienes al igual que los jugadores de Monarcas, aún no tienen sus papeles en línea por lo que tampoco verían acciones a pesar de lo que son necesarios para Toluca.

Cardozo llega al Morelos con más de 180 minutos sin poder anotar gol, después de aquel par de empates con que Tigres los echaría de la Liguilla en el torneo pasado, además Toluca no gana desde hace seis partidos, la fecha 15 del torneo pasado donde venció a Xolos por la mínima, pero incluso con ese gol, los choriceros apenas pudieron hacer seis goles desde su último triunfo cerrando con un promedio de un gol cada 105 minutos.

Pero si Toluca tuvo un mal cierre, Monarcas tuvo uno peor, aunque tuvo su último triunfo en la misma fecha que su actual rival, previo a eso hiló cuatro juegos sin conocer la victoria aunque en sólo uno de ellos no marcó. En realidad el talón de Aquiles de los michoacanos fue su defensa que en más de una ocasión no supo aguantar el marcador a su favor.

Si en esta ocasión buscan derrotar a Toluca, tendrán que demostrar que los errores en la parte trasera son cosa del pasado pues la balanza se inclina a favor de los visitantes en las estadísticas, desde aquella final del Invierno 00 los mexiquenses no han vuelto a subestimar a Morelia, por lo que han puesto especial empeño en sus duelos contra los ‘canarios’ sacando 23 triunfos de los último 47 duelos por apenas 13 derrotas.

La última vez que Toluca triunfó en el Morelos fue apenas en el Apertura 13 con un marcador de 3-4, mientras que Monarcas tuvo su última victoria en casa seis meses antes, logrando sacar un marcador de 2-1, los partidos posteriores a estos han sido sólo dos, donde en ambos se ha sacado un empate.

De esta manera, morelianos y mexiquenses se verán las caras en el segundo duelo de la Liga MX en su torneo Clausura 2015, esperando que este signifique la revancha ganadora que ambos buscan sacar del otro.

Jugadores a seguir.

David Depetris llegó a Monarcas hace apenas un torneo, no obstante el jugador ha demostrado compromiso con la institución a tal grado que los directivos no pusieron en duda su continuidad con el plantel, no obstante en este segundo semestre ya no tiene pretextos para no terminar de explotar su olfato goleador así que en este 2015 tendrá que demostrar sí o sí que se puede poner la artillería al hombro y sacar adelante al equipo.

Lucas Lobos llegó a los diablos con la promesa de ser un refulgente para su ataque, pero de aquel poder ofensivo de Tigres poco o nada se mostró en el pasado torneo, en esta ocasión tendrá que pagar esa deuda con la afición mexiquense así que desde el inicio tendrá que ser quien se eche el equipo al hombro y saque a Toluca de esa falta de contundencia.

Posibles alineaciones.

Esta fue la alineación con la que Tena arrancó el último partido de pretemporada, contra Chivas, no obstante también contempló a ‘Rafa’ García en lugar de Pikolín pero este no ha recibido su pase por lo que es posible que en lugar del sudamericano utilice a Palacios.

Cardozo podría tener un dolor de cabeza en este momento para plantear su alineación ya que Amione se encuentra suspendido y sus dos refuerzos ofensivos aún no pueden jugar, de este modo el cuadro titula de Toluca podría quedar de este modo.