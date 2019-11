Resultado Toluca - Leones Negros en Liga MX 2015 (3-1)

14:10. Así finaliza esta retransmisión del partido Toluca - Leones Negros . Agradecemos su preferencia y los invitamos a seguir la mejor y más completa información del deporte mexicano a través de VAVEL. Buenas noches.

14:05. Con la derrota, Leones Negros vuelve a ser último lugar en la tabla del cociente.

14:02. En la próxima jornada, Toluca visitará al Pachuca y Leones Negros recibirá al Atlas.

13:59. Con este triunfo, los Diablos Rojos se ubican en la cuarta posición con siete unidades. Por su parte, Leones Negros ocupa el puesto 13 de la general.

13:55. Con goles de E. Benítez (2) y G. Rodríguez, Toluca consigue su segunda victoria en el certamen Clausura 2015 de la Liga MX.

¡¡¡SE TERMINÓ EL PARTIDO!!

90+1. Disparo de Alatorre que sale desviado.

89'. Se añaden tres minutos.

88'. Gran jugada colectiva de los locales, que Benítez concreta con un tiro potente.

¡¡¡GOOOOOL DE TOLUCA!!!

84'. Gran cobro de Fidel Martínez, que termina convirtiéndose en el primer gol de la visita.

¡¡¡GOOOOL DE LEONES NEGROS!!!

83'. Leones tendrá un tiro de libre a pocos metros del área local.

81'. Remate de Amione que sale muy desviado del arco visitante.

80'. Últimos dos cambios de UDG: salen Anangonó y Gonzáles e ingresan Vilchis y Barraza.

78'. ¡INCREÍBLE! Anangonó se equivoca al ceder el balón, estaba mano a mano ante Talavera.

77'. Talavera se lanza para cortar de puños.

75'. Gran cobertura de González sobre Guisao, que no permite que el elemento toluqueño saque su disparo.

74'. Nuevamente, al portero melenudo rechaza un disparo, ahora fue de Lobos.

73'. Tiro de Amione, que González rechaza con las manos.

72'. Último cambio de los Diablos: sale Bueno e ingresa Amione.

70'. Ha disminuido la intensidad del partido.

67'. Remate de cabeza de Da Silva que detiene el guardameta visitante.

65'. Segundo movimieto escarlata: sale A. Ríos e ingresa G. Velasco.

64'. Los locales continúan manejando el balón.

62'. González desaprovecha el tiro libre; su disparo pasó muy desviado.

58'. Primer movimiento de Toluca: sale Esquivel e ingresa Guisao.

57'. Buena jugada de Esquivel que termina con un tiro que pasa apenas arriba de la portería vistante.

55'. DIsparo potente de González, que Talavera rechaza.

54'. Tiro de Lobos que detiene el 'Gansito'.

53'. Araujo se pierde el primero de la visita, controló de mala manera el balón.

52'. ¡SE SALVÓ TOLUCA! Ríos estrella su disparo en el poste.

51'. Tiro desviado de Bueno.

48'. Disparo de Ríos que Talavera detiene de gran manera.

47'. El primer movimiento de la visita: salió Guerrero e ingresó Ríos.

46'. Gonzáles es el séptimo amonestado del partido.

¡¡¡ARRANCÓ LA PARTE COMPLEMENTARIA!!!

13:03. Se realizará el primer movimiento de la visita.

12:52. Leones Negros deberá mejorar bastante para llevarse un resultado aceptable.

¡¡¡TERMINÓ EL PRIMER TIEMPO!!!

45'. Se agregan dos miutos.

44'. Araujo y Benítez son amonestados por un conato de bronca.

43'. Crosas es el cuarto amonestado del artido.

41'. Entran las asistencias par atender al melenudo, González.

40'. Araujo rechaza de cabeza el disparo de Lobos.

39'. Disparo de Ortíz que se estrella en Reynoso.

36'. Gran gol de los Diablos: Da Silva asiste de gran manera a Rodríguez, quien este define de primera intención tras el achique de Hernández.

¡¡¡GOOOOOL DE TOLUCA!!!

35'. Télles corta el contragolpe de Toluca.

33'. El escarlata, Rojas, recibe el tercer cartón amarillo del duelo.

30'. Leones Negros deberá adelantar líneas, para inquietar de verdad a los locales.

27'. Remate de Reynoso que Talavera detiene.

25'. Centro de Esquivel que Benítez termina rematando a segundo poste.

¡¡¡GOOOOL DE TOLUCA!!!

24'. Poco a poco, Leones Negros ha mejorado.

21'. Remate de cabeza de Ortíz, que sale a un lado de la cabaña local.

18'. Télles el segundo elemento amonestado del partido.

17'. Centro de Lobos que González controla sin problemas.

16'. Gonzáles intenta centrar, pero el esférico sale muy desviado.

14'. Guerrero ejecuta mal y le regala el balón a Talavera.

13'. ¡Atajadón! El 'Gansito' evita la caída de su marco, tras el remate de pierna derecha de Ortíz.

11'. Tiro de Lobos que detiene González.

9'. Centro de Lobos, que el arquero visitante, González, mide mal y manda a tiro de esquina.

7'. ¡SE SALVÓ TOLUCA! Rojas despeja el balón en la línea, tras el cabezazo de Araujo.

6'. Disparo de J. González que Talavera manda a tiro de esquina.

5'. Los locales comienzan a tener la posesión del balón.

2'. Disparo de larga distancia de Télles, que Talavera controla sin problemas.

1'. Muy temprano, Antono Ríos se convierte en el primer amonestado del partido.

¡¡¡ARRANCÓ EL PARTIDO!!!

11:55. Los equipos ya saltan a la cancha.

11:45. Los locales ya realizan movimientos de calentamiento.

11:42. Banca de Leones Negros: I. Mellado; A. Ríos, J. Barraza, R. Vilchis, F. Vázquez, L. Cufré y J. Hernández.

11:38. Banca de Toluca: M. Centeno; F. Gamboa, W. Guisao, J. Amione, G. Velasco, E. Trejo y J. Silva.

11:34. Alineación de Leones Negros: H. Hernández; H. Reynoso, M. Alatorre, M. Crosas (C), J. Anangonó, F. Martínez, F. Araujo, L. Télles, F. Guerrero, J, González y D. Gonzáles. DT: Alfonso Sosa.

11:30. Alineación de Toluca: A. Talavera; P. Da Silva (C), C. Rodríguez, A. Galindo, L. Lobos, C. Esquivel, A. Ríos, O. Rojas, M. Bueno, E. Benítez y R. Ortíz. DT: José Cardozo.

11:25. Listas las alineaciones.

11:20. A continuación los resultados en categorías menores. Sub 17: Toluca 1-0 Leones Negros, Sub 20: Toluca 1-1 Leones Negros.

11:15. Atentos a: Fidel Martínez será el encargado de comandar la delantera felina, los universitarios tapatíos se juegan la vida en cada partido y dejar de marcar puede ser la causa de un inminente descenso. No hay experimentos, no hay pruebas, no hay margen de error, contra Toluca la única buena noticia es la victoria y eso se obtiene siendo inteligentes y agresivos, meterse al Nemesio Díez no es una misión fácil, por lo tanto, si no quieren regresarse “quemados”de la capital, el “Neymar” ecuatoriano tendrá que salir con la mira ajustada y una precisión perfecta al momento de apuntar a la portería de Talavera.

11:05. Atentos a: Paulo Da Silva tendrá un misión importante, cómo capitán tendrá que poner orden en el equipo y retomar la confianza que se ha perdido, han recibido 10 goles en tres paridos, por lo que la defensa es lo primero que tiene que levantarse para impulsar a la delantera, es un hombre que además de tener autoridad en el campo y una fortaleza en la zaga central, también es un jugador que se puede sumar al ataque y va muy bien en las jugadas aéreas, por lo que su gafete tiene que hacerse sentir para el equipo encuentre la senda del triunfo nuevamente.

11:00. Resta una hora para que dé inicio el enfrentamiento.

Además, el timonel de UDG, Alfonso Sosa, aseguró que saldrán por la victoria, para continuar con la solidez que han mostrado en anteriores partidos. “Es un partido en el cual estaremos con la intención de ganar, de sacar tres puntos que nos den esa solidez que hemos mantenido en los últimos partidos(…) por supuesto que vamos a ir a buscar tres puntos a Toluca, que serían muy buenos”

Por su parte, el atacante melenudo, Juan Anangonó, se dijo estar ansioso de anotar su primer gol en el torneo. "Para un delantero siempre va a ser importante sumar goles y la verdad es lo que siempre he tratado en cada partido, un delantero lo que lo saca adelante son los goles y trataré de hacer goles en el torneo".

Asimismo, Carlos Esquivel, declaró que el plantel rojo se encuentra bastante; es una familia. "El vestidor está realmente bien, creo que es un buen equipo, una buena familia. El caso de Amione, creo que todos sabemos que fue in impulso, se disculpó con todos. A nosotros nos toca trabajar, que esos pequeños detalles nos hagan un buen grupo, creo que estamos más unidos que nunca y esperemos el domingo que el resultado aliviane las cosas"

De cara a este enfrentamiento, el estratega de Toluca, anunció que el delantero, Amione, fue separado del plantel por indisciplina. “Amione está separado del plantel, no tiene fecha de regreso, una falta de disciplina hacia el plantel, hacia la institución y hacía nuestra gente, eso no lo voy a permitir nunca, ni a Amione ni a otro jugador”.

Por su parte, el equipo leonés también no pudo aprovechar su condición de local, puesto que cayeron tres goles por cero ante el subcampeón del Ascenso MX, Coras.

Durante la semana, las dos escuadras tuvieron participación dentro de la Copa MX, en lo que fue el duelo de Vuelta de la Llave I del C15. Los Mexiquenses, cayeron una vez más ante Mérida, ahora como local, una diana a cero.

Toluca y Leones Negros cierran la cuarta fecha. De conseguir la victoria alguno de los equipos, podrían escalar hasta la cuarta posición de la clasificación.

En la semana anterior, el cuadro dirigido se enfrentó en casa ante las Chivas, en un partido clave por no descender. El marcador resultó en empate a uno. La anotación universitario la hizo: Fidel Martínez.

En contraparte, los Melenudos están ubicados un escalón abajo de Toluca. De igual forma, suman cuatro unidades: un triunfo, un descalabro y un empate.

En la fecha pasada, los dirigidos por Cardozo cayeron de visita en Ciudad Universitaria ante los Pumas, tres goles a dos. Los tantos escarlatas fueron de Carlos Esquivel y Edgar Benítez.

Los Diablos Rojos se encuentran en la undécima posición de la tabla general. Hasta ahora cosechan cuatro puntos: un empate, una victoria y una derrota.

Te invitamos a leer la previa del encuentro: Toluca - Leones Negros: En busca del norte en la brújula escarlata.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Toluca - Leones Negros , correspondiente a la cuarta fecha del Clausura 2015 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Nemesio Díez a partir de las 12:00 horas.