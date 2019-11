Resultado Leones Negros - Necaxa en Copa MX 2015 (2-0)

20:56. Así finaliza esta retransmisión del partido Leones Negros - Necaxa . Agradecemos su preferencia y los invitamos a seguir la mejor y más completa información del deporte mexicano a través de VAVEL. Buenas noches.

¡¡¡TERMINÓ EL PARTIDO!!!

90+2. Vázquez aprovecha el mano a mano y anota el segundo.

90+2. ¡¡¡GOOOL DE LEONES NEGROS!!!

90+1. Tiro de Fernández que pasa cerca de la cabaña local.

90'. Se añaden tres minutos.

88'. Además, Fernández y Vilchis son amonestados.

87'. Néstor Olguín es amonestado por iniciar un conato de bronca.

86'. Vaya imprecisiones de los elementos rojiblancos.

82'. Nuevamente, Cristóforo evita la anotación.

80'. ¡Gran atajada de Cristóforo! Evitó el segundo en puerta.

78'. Barbosa se va expulsado por reclamación.

76'. La cifra de la asistencia es: 2113 espectadores.

75'. Los Electricistas intentan por la banda, pero siguen sin inquietar a la zaga melenuda.

73'. C. López se une a los amonestados del partido.

69'. Los universitarios se han mostrado más peligrosos que la visita.

67'. Último movimiento de Rayos: sale Gallegos e ingresa García.

66'. Guillen es el segundo amonestado de los locales.

65'. La visita sigue sin generar peligro.

64'. Se prepara A. García para ingresar.

63'. Barbosa y Barraza son amonestados por conato de bronca.

62'. Gran atajada de Vázquez que evita el tanto del empate de Fernández.

60'. Segundo cambio de Rayos: sale R. Rojas e ingresa K. Chaurand.

56'. Primer movimiento de Necaxa: sale D. González y entra N. Olguín.

55'. Olguín se prepra para ingresar.

52'. Gallegos se convierte en el tercer amonestado del duelo.

51'. Segundo cambio de Leones: sale Mendoza e ingresa Guillén.

50'. La visita se ha apoderado del esférico.

47'. Mendoza saldrá por lesión.

45'. ¡¡¡DA INICIO EL SEGUNDO TIEMPO!!!

19:51. Leones Negros y Necaxa han ofrecido muy poco espectáculo.

45+1. ¡¡¡TERMINÓ LA PRIMERA PARTE!!!

45'. Se añade un minuto.

44'. M. de la Cruz es el segundo amonestado del cotejo.

42'. Necaxa adelanta líneas, pero Leones se bien parado.

38'. Con un error bastante infantil, los Rayos ya están perdiendo.

36'. Vilchis anota el primer tanto del partido, tras la desatención de la zaga rojiblanca.

36'. ¡¡¡GOL DE LEONES NEGROS!!!

34'. Llegó la primera de peligro para los Melenudos. Fue Hernández, tras su tiro libre, que pasa desviado de la portería de los Rayos.

32'. El primer cartón preventivo será para D. González.

30'. El encuentro sigue careciendo de intensidad y emociones.

25'. Disparo de Vilchis que pasa bastante desviado.

22'. Primer movimiento de los locales: sale Campos e ingresa Castillejos.

20'. ¡CERCA! Pasó a un lado el disparo de Gallegos.

18'. Será tiro libre para los visitantes.

13'. Leones y Necaxa continúan bastante imprecisos.

11'. El primer tiro de esquina será para los Rayos.

10'. Los dos clubes han mostrados muy poca intensidad.

7'. Poco a poco, la visita comienza hacerse del balón.

4'. El encuentro se ha visto muy trabado, debido a las reiteradas faltas de ambos equipos.

3'. La asistencia de hoy en el Estadio Jalisco es bastante mala.

2'. Melenudos y Rayos lucen imprecisos.

1'. ¡¡¡ARRANCA EL PARTIDO!!!

18:55. Ambas escuadras se preparan para salir a la cancha.

18:45. Restan muy pocos minutos para que arranque el encuentro.

18:40. La visita ya realiza calentamientos previos.

18:35. Así luce el Estadio Jalisco.

18:30. Banca de Necaxa: R. Salcedo; K. Chaurand, C. Gordillo, N. Olguín, J. Valdivia, L. García y A. García.

18:25. Banca de Leones Negros: F. Morán; J. Castillejos, C. Díaz, J. Hernández, J. Quintero, O. Estrada y G. Guillén.

18:20. Once de Necaxa: F. Cristóforo; M. de la Cruz, C. Ramos (C), D. González, E. Alaffita, E. Barbosa, L. Pérez, S. Fernández, L. Gallegos, O. Marrufo y R. Rojas.

18:15. Once de Leones Negros: I. Vázquez; C. López, F. León, J. Barraza, R. Vilchis, F. Vázquez, E. Mendoza, L. Cufré (C), J. Hernández, D. Campos y J. Vázquez.

18:10. Listas las alineaciones.

18:00. Resta una hora para que dé inicio el encuentro.

17:50. De igual forma, los Melenudos ya se encuentran instalados en su casa.

17:43. La visita ya se encuentra en el Estadio Jalisco.

17:35. Atentos a Roger Rojas: después de haber debutado con anotación ante Zacatepec, el delantero catracho buscará aprovechar una vez más, los minutos que le brinda el estratega rojiblanco, Miguel Fuentes, para luchar por un puesto dentro de la oncena titular de liga.

17:25. Atentos a Jahir Barraza: el atacante mexicano tratará de anotar su primera diana con la casaca de los Melenudos y de esa manera, obtener más minutos en el certamen de la Liga Bancomer MX.

17:15. Por parte de los de Aguascalientes, el defensor juvenil, Diego González, aseguró que no están satisfechos por los resultados que han obtenido en la copa, por lo cual, darán todo de sí para conseguir su primera victoria en dicho certamen. “El equipo no está nada satisfecho, se habló en la semana y se estuvo trabajando en los errores que cometimos y sobre ello se puso énfasis para no volver a cometerlos; sabemos lo que nos estamos jugando, vamos a darlo todo en Guadalajara para sacar los primeros tres puntos en la Copa MX”.

17:10. Durante la semana, el defensor central de la UDG, Leandro Cufré, comentó que deberá aprovechar la participación en la copa para buscar un lugar dentro de la oncena titular del equipo en liga. “Hay que tratar de hacer un buen partido porque lo necesitamos todos, tenemos un buen compromiso con el club, con nuestros compañeros y meter en dificultad al entrenador para que dude en el momento de tener que elegir a los 11 para jugar la Liga”.

17:00 En el balompié mexicano, universitarios y rojiblancos se han enfrentado en 34 ocasiones, en los cuales se registran: 12 empates, 10 victorias de los Electricistas y 12 de los Melenudos.

En la jornada anterior del circuito de ascenso, los Rayos vencieron como locales al Correcaminos, dos goles a uno.

Caso contrario es el de Necaxa, quien junto al Atlante son los únicos invictos del Ascenso MX. Al momento ha cosechado 10 de 12 puntos posibles.

Además, después de haber sido derrotados por Toluca en la fecha anterior de liga, los dirigidos por Alfonso Sosa se encuentran en el último sitio de la tabla de cociente.

Por otra parte, en la Liga MX, Leones Negros se encuentra ubicado en la decimotercera posición de la clasificación general, tras sumar cuatro unidades.

Por su parte, el cuadro rojiblanco perdió en casa ante Xolos, tres tantos a uno. El único gol necaxista lo anotó el chileno, Luis Gallegos.

En el partido anterior de Copa, los de Guadalajara cayeron como locales ante Coras, tres goles por cero.

Al término de la primera llave, así luce el Grupo 3.

Melenudos y Rayos empezaron de mal forma el torneo copero, por lo cual, deberán conseguir un triunfo para seguir con posibilidades de acceder a la siguiente ronda.

Leones Negros y Necaxa se encuentran en tercer sector del certamen, junto a los conjuntes de Coras Tepic y Xolos de Tijuana.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Leones Negros - Necaxa , correspondiente a la Ida de la Llave 2 de la Copa MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Jalisco a partir de las 19:00 horas.