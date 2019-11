El recalentado de la jornada: entre Judas, Ferraris y carretas

Otra jornada se fue, y de nueva cuenta hay muchos temas de qué hablar, pero curiosamente pocos se centran en el terreno de juego. Destaca el buen paso de Cruz Azul y el cese Carlos Barra, donde hasta acusaciones de Judas hubo. Sin más, revivamos lo más destacado.

Ahora sí es la buena... por centécima vez

Jugando bonito no han podido levantar la copa. Con dos minutos por jugar tampoco pudieron. Maranhao no hizo mucho, pero Alemao hace su lucha, corre, pelea, anota de penal y a regaña dientes cede el que pudiera ser su doblete a Chaco Giménez, para que el naturalizado anote su gol 100 en México. Ah, y también sirvió para que el Azul derrotara a un Querétaro que cada vez demuestra más que No Sanvezzo, no party, ni con la party de Ronaldinho parecen reaccionar los Gallos, y Ambriz parece desvanecerse como técnico emplumado.

Clásico: el perro devora al gato

Los Xolos andan más perros de lo normal, por lo menos más de lo mostrado después de aquel torneo donde brillaran en Libertadores. Los tijuanenses se han repuesto a las bajas y al mediano nivel de Juan Arango, y de la mano de Dayro y compañía han conformado la delantera más espectacular de la Liga Bancomer. La misión de Daniel Guzmán será mantener dicho ritmo de juego y mejorar la parte defensiva. Y Pumas... Pumas necesita acordarse cómo se juega este deporte.

Judas y otras cosas raras en Puebla

Noticia impactante: Puebla no perdió un partido de fútbol. Noticia más impactante: Puebla ganó un partido de fútbol. Noticia más, más impactante: Luis Gabriel Rey anotó gol. Así es, todo se alineó para que Puebla siga manteniéndose en la lucha por no descender, y de paso, provocar el cese de Carlos Barra de Monterrey, quien con todo y su inteligencia deportiva nunca supo guiar a los Rayados. A propósito, un aficionado señaló a Jonathan Orozco como el Judas de la institución, situación que no cayó nada bien en el tatuado portero quien no dudó en contestar al "aficionado". Por lo pronto, en Monterrey suena fuerte que el nuevo timonel del equipo usará lentes y ropa top.

Le metieron gasolina al Ferrari

Gustavo Matosas se acordó de meterle premium a su Ferrari amarillo, y no dudo en acelerar a fondo para atropellar a unos Jaguares que ni las manchitas metieron. Quizá la mejor noticia para los capitalinos es el regreso al gol de Oribe Peralta, quien ojalá recupere su mejor nivel, sobre todo de cara al ajetreado calendario de la Selección Azteca en verano. Y los de Sergio Bueno deberán reponerse rápidamente, y seguramente lo harán... si pudieron levantar a Avilés Hurtado, una goleada no es gran trabajo.

Siete vidas Tena

Al momento de escribir esto, Alfredo Tena continúa siendo técnico de Monarcas, a pesar del pésimo andar del equipo tanto en la Liga como en la Libertadores, donde de nueva cuenta cayeron en la ronda previa sin oponer gran resistencia. Pero quien peor la pasó fue la afición, que entre el estilo de juego de Tigres y el mal paso de Morelia, mínimo tuvo la alegría de ver ganar a su equipo. Y hablando de Tigres, sólo tengo la duda de qué será de este niño... al menos su tigue ya rugió una vez, hace poco más de tres años.

Fiera devoró fiera

Con un poco de sufriemiento al final, León derrotó a los Leones Negros, quienes dramáticamente se hunden en la porcentual y ponen a Alfonso Sosa como candidato a la guillotina. Pero el partido pasa a segundo plano comparado con el gusto de ver nuevamente en cancha a Luis Montes, luego de la aparatosa lesión que lo marginara del Mundial de Brasil 2014; su estampita fue despegada del álbum Panini, pero seguramente volverá pronto.

Damm, what a good match

Diego Alonso parece estar encontrando la fórmula para hacer funcionar a Pachuca; el equipo del uruguayo luce cada vez mejor dentro del campo, y esta vez supo manejar el resultado. Gran parte de dicho mérito pertenece al regreso de Hirving Lozano y Erick Gutiérrez, quienes son parte fundamental de esquema tuzo. Y quien también parece volver es Jürgen Damm, que se despachó con una asistencia y un bonito gol, siendo el mejor futbolista del partido... ojalá regrese a su mejor nivel, porque sin duda tiene mucho futuro.

Empate entre el cielo y el infierno

Cuando el infierno creía estar haciendo la maldad, los Santos vinieron de atrás y lograron empatar a dos goles con Toluca, donde por cierto, también anotó gol un canterano tuzo, Marco Bueno, quien seguramente volverá a la institución hidalguense pronto. Los de Cardozo parecen estar recuperándose tras las difíciles semanas que vivieron, pero la próxima semana tendrán una dura visita a Veracruz, donde deberán reafirmar su buen momento.

Duelo a ritmo de carreta

Mucha palabrería y poca acción. Chivas no juega a nada, pero consiguió un punto que sirve para mantenerse por encima de U de G y Puebla en la tabla porcentual; lo malo para el Rebaño es la expulsión del Chepo de la Torre, quien pareció no entender la mano dura que aplicarían los árbitros y abandonó el campo tras manotearle al silbante. Por su parte, la afición jarocha sigue ilusionada con su equipo, pues continuán invictos en el certamen... pero parece que nadie nota que los escualos ya ligan seis empates en final entre Liga y Copa, situación que si bien no es mala, tampoco es la ideal, y deberá hacer trabajar a Veracruz en la definición, pues ante Chivas pudieron ganar fácilmente, pero no fue el día de Julio Furch.