América - Leones Negros: duelo para pelear con la historia

Águilas y melenudos se verán las caras el próximo sábado con la idea de sacar los tres puntos de una cancha que hasta el momento sigue imbatible en lo que va del torneo, pero esa misión es de vital importancia para los tapatío que de no ganar podrían estar más cerca que nunca de regresar al Descenso MX.

Con sólo un antecedente en más de una década en el cual no se hicieron daño, habría que remontarnos hasta el 9 de septiembre de 1993 para recordar los últimos goles entre estos dos equipos, cuando los de Coapa derrotaron por marcador de 4-1 a los Leones Negros.

En aquella ocasión se jugaba la fecha 5 del torneo 93-94, cuando los dirigidos por ‘Pancho’ Ríos se metieron al Azteca para intentar hacer la hombrada de derrotar al América en casa, pero Francisco Uribe, Ricardo Martellotto, Juan Hernández y Antonio Carlos Santos, vacunaron fuertemente a los melenudos que apenas pudieron hacer el de la honra con la cabeza de Deraldo Márquez.

Más de veinte años después, los de la U. de G. buscan no repetir aquella historia de un empate a hacer y una goleada en contra ante el América que les dejó como recompensa el destierro del máximo circuito, por lo que ahora, más urgidos que nunca, buscarán salir al pasto del mítico Coloso de Santa Úrsula con más fuerza que nunca y con el corazón en la mano.

¿Cómo llegan?

La era Matosas aún no es esa maquinaria que el americanismo exige, no obstante, el proyecto del bicampeón se encuentra al momento como segundo de la tabla general a sólo dos puntos del líder Xolos, pero seguido también muy de cerca de Cruz Azul, por lo que una derrota no está presupuestada para este sábado.

Por su parte, Leones Negros no le interesa para nada la tabla general, con apenas cuatro puntos en lo que va del torneo se encuentra clavado en la última posición de la tabla porcentual, así que de no ganar Puebla, Chivas y Veracruz podrían alejarse cada vez más y condenarlos al descenso.

Jugadores a seguir

Dario Benedetto vive uno de los momentos más grandes de su carrera al convertirse en el pilar de la era de Matosas al frente del club, las buenas actuaciones del jugador y sus goles oportunos han hecho que el americanismo lo comience a cobijar en su corazón, por lo que ante un rival tan “a modo” como lo es Leones Negros, podría aprovechar para quedarse en la historia de Coapa.

Uno de los pilares de Sosa para salvarse del descenso en Leandro Cufré, no obstante, el ex capitán rojinegro podría perderse el duelo de este sábado debido a que el cuerpo médico de los melenudos evalúa si puede estar en el encuentro sin arriesgarse, así que de no jugar podría ser una baja sensible no sólo en el ánimo de un equipo que está jugando con fuego.

Probables alineaciones