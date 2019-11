Resultado Toluca - Cruz Azul en Liga MX 2015 (1-0)

FIN | VAVEL México agradece tu preferencia durante la retransmisión de este partido, en breve encontrarás la crónica del mismo en nuestro ya afamado portal. ¡Hasta la próxima!

94' ¡Se acabó el partido! Toluca venció a Cruz Azul por la mínima, con anotación de su defensa goleador, Paulo da Silva.

92' Intenta Cruz Azul hacer el del empate; se acerca con algunas centros al área, pero la defensa rechaza bien.

90' ¡Tiempo cumplido! Se añaden 4 minutos.

89' ¡Salva Talavera! Alemao ganó la posición y remató picado al arco de Tala; éste respondió y recuesta sobre el balón.

89' El disparo de Lucas Lobos fue desviado; Corona tiene saque de meta.

88' Los diablos tienen tiro libre. La distancia es de unos 40 mts al arco de Corona. ¡Viene Lobos!

85' ¡Atajadón de Corona! Ya se equivocó en una, pero ahora ya suma tres. Chuy sacó un disparo del ángulo que había hecho Guisao.

83' ¡Otra vez Bueno! Marco disparó desde fuera del área de manera potentísima; Corona alcanzó a desviar a córner.

81' ¡Bueno! El chamaco sinaloense se generó espacio para rematar y disparó potente al marco de Corona, quien aguantó hasta el final y se quedó con el balón.

79' Cambio | Por parte de Cruz Azul, ingresa Ismael Valadez, en lugar de Baca.

77' GOL | Se levantó el paraguayo en el cobro de un tiro de esquina y con un remate seco, mandó el balón a guardar. ¡Gol del Toluca!

76' ¡Goooooooool! ¡Gol de Toluca! Paulo da Silva, el defensa goleador.

75' Hay cambio de los Diablos | Sale Antonio Ríos, que deja su lugar a la habilidad de Lucas Lobos.

71' Disparo del 'Chaco' que se estrella en la barrera, que aleja el peligro del área choricera.

68' Alemao se dejó caer en los linderos del área y el árbitro otorgó la falta. ¡Huele a peligro!

67' Cambio de Toluca | Salió el ya golpeado Víctor Montaño, para darle ingreso a Jerónimo Amione.

67' Centro de Giménez de balón parado, que expulsa de buena manera Jordan Silva.

63' Remate de Paulo da Silva desde tercer palmo de terreno, que controla sin complicaciones José de Jesús Corona.

61' ¡Responde Cruz Azul! Báez realizó un tiro desde fuera del área, que se quedó cerca de colarse al área, pero que pega en el anuncio de la Liga.

60' ¡Cerca Guisao! Disparo desde fuera del recién ingresado de Toluca, que pasa apenas a un lado de la portería de Corona.

58' Cambio de Toluca | Entra Wilder Guisao, en lugar de Edgar 'Pájaro' Benítez.

56' Tremendo choque de cabezas entre Rodríguez y Montaño, que deja en malas condiciones al toluqueño.

55' Disparo muy flojo de Gerardo Flores, desde tercer cuarto de cancha, que controla con facilidades Alfredo Talavera.

54' Hay cambio de la Máquina. Ingresa Christian 'Chaco' Giménez, en lugar del argentino Mauro Formica.

53' ¡Cerca Cruz Azul! Seguidilla de dos jugadas ofensivas, que fueron desaprovechadas entre Alemao y Rojas.

52' Se vendrá Christian Giménez al campo.

51' Toluca mantenía la posesión de balón en la zona defensiva de Cruz Azul, pero la pierde en un intento de desborde de Benítez.

50' ¡Cerca Montaño! Gran centro desde la banda por parte de Benítez, buscando a su compañero, que no puede rematar. El balón ya lo maneja la máquina.

48' Fausto Pinto cometió una falta en último palmo de terreno. Silva ya se dispone a despejar.

46' Insiste Rojas. El ecuatoriano disparó desde lejos a portería. Su disparo va por encima, pero en señal de que Cruz Azul arrancó bien.

46' ¡La dejó ir Joao! Rojas no pudo controlar un pase de Torrado dentro del área, el balón se le alargó y no pudo rematar al arco de Talavera.

45' ¡Reinicia el partido! La fiesta choricera reanuda labores en el Nemesio Diez.

MT' Suplentes de Cruz Azul y Toluca ya calientan sobre la cancha del Nemesio Diez, a la espera de que sean tomados en cuenta para la parte complementaria.

45' Termina la primera parte. Los medios nos encargamos de magnificar el espectáculo que podría haber, pero, hasta ahora, han dejado a deber.

42' Las bancas se levantan a calentar. Todo indica que habrán cambios en cuanto inicie la parte complementaria.

37' ¡La pelota no quiso entrar! Un cabezazo de Silva estuvo a punto de abrir el marcador; pasó a un centímetro del poste derecho de Corona.

31' A velocidad, Joao Rojas se cuela al área, pero su último toque fue a tierra de nadie.

29' Muchas imprecisiones en este parte del partido. Ni Toluca ni Cruz Azul proponen; tácticamente no hay variantes y predomina la neutralidad.

23' ¡Se la perdió Esquivel! El delantero choricero recibió un rechace en los linderos del área y, con el marco a disposición, disparó muy cruzado.

La reacción de Talavera tras el choque con Alemao en los primeros minutos del partido.

16' Toluca se lanza con rapidez en el contraataque, pero Gerardo Torrado corta el intento con una infracción.

12' Cabe mencionar que Roque Santa Cruz no fue convocado por su director técnico. El jugador se lesionó hace jornadas atrás y no ha regresado al once titular.

7' Joao Rojas robaba la pelota, pero el rebote tocó su mano y la jugada fue invalidada.

No pasaron más de sesenta segundos para que las emociones se hicieran presentes en la cancha. Esto pinta para ser un gran partido.

1' ¡Alemao se equivoca! El brasileño tuvo la primera jugada de gol, pero Talavera rechazó de última instante.

o' ¡Rueda la pelota y la fiesta comenzó en La Bombonera!

12:02. Los jugadores hacen la tradicional piña para revisar detalles, darse ánimos y enfilarse a sus respectivas posiciones.

11:58. ¡Todo listo para que el nazareno haga sonar su silbato y ruede el esférico!

11:44. Cruz Azul mandará a la cancha al siguiente once: Corona, Pinto, Rodríguez, Domínguez, Torrado, Rojas, Flores, Báez, Baca, Formica y Alemao.

11:42. Toluca alineará con: Talavera, Esquivel, Da Silva, Rodríguez, Montaño, Ríos, Rojas, Bueno, Benítez, Ortíz y Silva.

11:40. Se dan a conocer las alineaciones oficiales de este encuentro.

11:23. El equipo local ya realiza trabajos de calistenia mientras que las gradas se comienzan a poblar de aficionados choriceros. El ambiente, nos comentan, es espectacular.

11:01. Cruz Azul ya llegó al Nemesio Diez. Alejandro Castro atendió a los aficionados que le pidieron una instantánea o autógrafo. Impresionante la expresión de emoción de los niños previa a este partido Toluca - Cruz Azul .

10:46. Por su parte, la Máquina de Luis Fernando Tena podría comenzar con esta oncena: Corona bajo los tres palos; línea de cuatro en la parte baja; Torrado como escudo y Báez más adelantado; Fórmica laburando como '10' con Rojas y Chaco a sus flancos; Alemao sería el delantero nominal.

10:41. Toluca podría alinear de la siguiente manera: Talavera en el fondo, su inamovible línea de cuatro en el fondo; dos contenciones en los nombres de Ortíz y Ríos; por delante Lobos como armador con Esquivel y Benítez como volantes; el juvenil Marco Bueno como eje de ataque.

10:35. En la redacción de VAVEL México nos gusta jugar a ser el director técnico. Dejemos de lado las estadísticas y pasémonos al pizarrón y las fichitas.

10:30. En estos momentos, la categoría Sub-20 disputa los tres puntos en el empastado del Nemesio Diez. El marcador favorece momentáneamente a Cruz Azul por 1-0.

Recuento de amores y desamores con tintes rojizos y celestes: Toluca vs Cruz Azul comparten jugadores que han militado en ambas escuadras. Incluso alguna vez, el 'Diablo Mayor' vistió de azul.

El último partido entre Toluca - Cruz Azul se presentó en la Jornada 8 del Apertura 2014, donde los de Cardozo hicieron la travesura derrotando 2-1 a Cruz Azul en calidad de visitante.

Por su parte, Gerardo Flores expresó su deseo por borrar la derrota ante Chivas, aceptando que deben mejorar la parte ofensiva: “El equipo ha demostrado que es sólido defensivamente, que queremos tener a Cruz Azul en los primeros lugares y mucho se ha hablado de la ineficacia arriba, pero que eso viene trabajando conforme vienen los partidos y eso nos ayudará para llegar a una liguilla bien embalados”.

Quien espera comenzar a aportar su talento con la casaca roja es Víctor Montaño, quien no ha visto actividad en el Nemesio Diez. El cafetalero aseguró que no se siente en deuda a pesar de los pocos minutos jugados, pues confía en pronto retomar su nivel: “Yo no me siento en deuda, no he matado a nadie, no he robado a nadie, son cosas que pasan en el futbol. Yo estoy trabajando y siempre me he ganado las cosas trabajando, soy consciente de para qué me trajeron”.

El partido Toluca - Cruz Azul será jugado en Estadio Nemesio Diez, casa de Toluca. Inaugurado en 1964, cuenta con aforo para 24 mil personas, y será completamente remodelado en próximos años.

Cruz Azul está buscando acercarse con su gente y fomentar deporte entre la población, por lo que anunció la primera edición de la Carrera Cruz Azul, misma que se realizará el próximo 26 de marzo partiendo del Estadio Azul. Interesante esfuerzo de una directiva que sabe del apoyo de su gente, mismo que espera recompensar con un título.

En un vibrante partido entre semana, Toluca se impuso a Puebla con un marcador de 4-3 para mantener una velita prendida en busca de calificar a cuartos de final de la Copa MX, torneo que ha resultado difícil para la causa mexiquense, sobre todo tras las derrotas ante Mérida.

Atentos en este partido Toluca - Cruz Azul a: si bien Alemao no es el exquisito brasileño de las revistas, sí es un hombre que a base de entrega y sacrificio se ha ganado a la afición celeste, aportando además buena movilidad al frente ante la ausencia de Roque Santa Cruz. El carioca deberá retener el balón y esperar el arribo de sus compañeros para que juntos hagan daño a la meta choricera.

Atentos en este partido Toluca - Cruz Azul a: Alfredo Talavera es quizá el mejor portero de la Liga Bancomer. Ante un Cruz Azul con mayor tendencia defensiva, el cancerbero no tendrá trabajo continuo; sin embargo, deberá estar atento a las llegadas cementeras, pues hombres como Christian Giménez y Mauro Formica pueden sorprender en cualquier instante.

Por su parte, Luis Fernando Tena se mantuvo discreto a lo largo de la semana, destacando sus palabras tras la derrota ante Chivas, que asegura dolió mucho a los celestes: “Ninguna derrota cae bien, todas duelen y más si es como hoy, porque éramos líderes ante nuestra gente y debemos sacar lecciones de este juego para seguir adelante”.

Durante la semana, José Cardozo encendió el partido Toluca - Cruz Azul al declarar que Cruz Azul se defiende con nueve, haciendo alusión al cauteloso sistema de Luis Fernando Tena: “Casi siempre juega al error del rival, es un equipo que sabe perfectamente a que juega, defiende prácticamente con nueve jugadores (…) ataca con los dos de afuera, más Formica como '9' y la incorporación del 'Chaco', eso nos hace ver que salen muy rápido al contrataque. Por lo tanto, tenemos que cuidar la pelota y no perder balones fáciles porque después podemos sufrir”.

Sin embargo, aún cala en la memoria celeste aquella final donde Toluca teminó por coronarse derrotando en penales a Cruz Azul en el Nemesio Diez, sumandó así una estrella más a su exitoso palmarés en el Toluca - Cruz Azul.

En sus últimos diez enfrentamientos, Cruz Azul ha sacado mayor rédito imponiéndose en seis cotejos, sumados a dos empates y dos triunfos choriceros.

Tras comenzar el cotejo ante Chivas ganando, Cruz Azul se relajó de más en la recta final de su partido - Chivas, y sucumbió 1-2 en lo que significó su primer descalabro en este Clausura 2015.

Cruz Azul, sin lucir mucho, ha mantenido un nivel aceptable que lo coloca como el quinto lugar de la competición con 14 unidades. El buen andar de la máquina se ha basado en su defensa, que tan sólo ha concedido tres tantos a lo largo del certamen.

En la Jornada 7, Toluca se metió al Pirata Fuente donde no fue recibido nada bien y terminó por ser goleado con un contundente 3-0, a pesar de ciertas polémicas arbitrales en contra de los escarlatas.

Toluca no ha tenido el rendimiento que se esperaba, estando ubicado al momento en el lugar número 13 de la tabla general, puesto lejos de las pretensiones de José Cardozo, quien necesita mejorar a su equipo si es que desea entrar a la fiesta grande.

¡Buenos días, lectores de VAVEL México! Bienvenidos a la retransmisión del partido Toluca - Cruz Azul , correspondiente a la octava jornada del Clausura 2015 de la Liga Bancomer MX. El partido tendrá lugar en el Estadio Nemesio Diez en punto de las 12:00 horas.