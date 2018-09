Muñoz pide selección

Moisés Muñoz es, sin duda, uno de los jugadores más emblemáticos en la Liga MX. No sílo por sus brillantes o el histórico gol que anotó en la final disputada frente a Cruz Azul por el clausura 2013, sino por ser uno de los jugadores más constantes de los últimos cinco torneos siendo este pieza clave para la obtención de dos copas para el América.

Moisés Muñoz es significado de seguridad en el arco, sin embargo su nombre no aparece en la primer lista de convocados al seleccionado nacional para los partidos a disputar frente a Ecuador y Paraguay previo a la Copa América y Copa Oro. Llama la atención la ausencia en la convocatoria del guardameta azulcrema debido a la gran actuación mostrada en lo que va del torneo Clausura 2015 y torneos anteriores destacándose de manera significativa siendo pieza clave para el accionar americanista.

En el Clausura 2013, Muñoz fue pilar en la obtención de la onceava estrella americanista, pues sus notables actuaciones y liderazgo llevaron a las Águilas a ser la tercera mejor defensiva del torneo recibiendo apenas 15 goles, teniendo actuaciones memorables en los clásicos frente a Guadalajara, Cruz Azul y Pumas en donde mantuvo el arco intacto sin recibir anotaciones, posteriormente América conseguiría el segundo lugar en la tabla general, siguiendo el camino hasta aquella noche donde los americanistas remontaron un marcador adverso con gol de precisamente el dorsal 23 Moisés Muñoz.

Para el Apertura 2013 el oriundo de Michoacán no bajó el buen ritmo que acarreba de un torneo anterior, al contrario, mejoró su tanda de goles recibidos esta vez sus actuaciones colocaban al América como líder general de la competencia teniendo la mejor diferencia de goles recibidos, 12 fueron las veces que pudieron perforar la portería de Muñoz, además de lograr la importante suma de puntos obtenidos por las Águilas, 37 para ser precisos.

Bajo el mando de Antonio Mohamed, el guardameta Águila tenía como objetivo la copa del mundo a celebrarse en Brasil, por ende, tenía que lograr una campaña de ensueño para llegar a la meta y consolidarse como jugador defendiendo la bandera mexicana en la máxima competición a nivel selección. Pese a ser la segunda valla menos vencida del torneo, la convocatoria a Brasil 2014 no llegó por lo tanto el sueño se veía frustrado, aquel torneo los pupilos de Mohamed quedaron fuera del torneo en cuartos de final frente a Santos Laguna; curiosamente en la jornada 14 frente a Cruz Azul, Moisés estuvo cerca de convertirle a los celestes en el mismo arco en que convirtió aquella noche de 26 de Mayo.

En el torneo de su segunda copa con América después de no haber ido a Brasil con el seleccionado nacional, redobló esfuerzos; la no convocatoria le sirvió como motivación para superarse como jugador haciendo énfasis en su estado físico principalmente, aunado a esto mejoró de manera notoria sus condiciones técnicas. Los mano a mano con Moisés resultaban una pesadilla para los artilleros rivales y un espectáculo para el aficionado en general que pudo disfrutar de esas salidas espectaculares, precisas, rápidas y con mucha certeza. Sin duda, su mejor partido del torneo fue en la final jugada en el Estadio Azteca frente a Tigres donde mantuvo intacto su arco.

En el actual torneo, América marcha tercero en la tabla general con apenas 6 goles recibidos en 10 jornadas. Muñoz es el responsable de que el ave se mantenga una vez más como la mejor defensiva del campeonato mexicano.

Se desconocen los motivos por los cuales el arquero no ha sido convocado al Tri, aunque en algún momento el actual seleccionador mexicano declaró que la relación entre el estratega y el jugador estaba rota: “después de no llevarlo a Brasil no me contesta el teléfono”.

El arquero más rentable de la Liga en los últimos 2 años no ha sido convocado a los partidos de preparación. Habrá que esperar unos meses para saber si Moisés vuelve o no a vestirse de verde.