Gana billetera, pierde el fútbol

Para viajar a San Antonio, hacer shopping y conocer los ‘United’ hay que hacerlo como turista o como un verdadero profesional. Y es que usar la playera de la Selección Mexicana como disfraz resulta completamente vergonzoso y deleznable.

Desde diciembre se tenía pactado un juego en Estados Unidos contra la selección local, no se conocía el calendario de la Liga MX, Copa Libertadores y Concachampions, eso está entendido; sin embargo, cuando se tiene conocimiento, ¿por qué continuar con el duelo y no reprogramarlo? Cuando sigamos anteponiendo el tema económico, los resultados seguirán siendo lamentables.

“Cedemos y entendemos que los equipos tienen compromisos”, señala Miguel Herrera. No, señor Herrera, se equivoca. La prioridad de un país en tema futbolístico es su selección, los clubes están obligados a ceder futbolistas que jueguen en el balompié local. Los directivos deben entender que la prioridad es la Selección y Justino Compeán, como máximo jerarca de la Federación Mexicana debe presionar para que el proceso rumbo a Rusia 2018 se teja con pulcritud.

El seleccionador mexicano cede y nos encontramos con un remiendo de equipo que no reúne a lo mejor de la Liga MX. No puedo llamarle ni selección ‘A’, ‘B’ o ‘C’, lo que formó el ‘Piojo’ ante las Barras y las Estrellas. Simplemente es un equipo impresentable, con jugadores que no pueden, por su calidad, vestir la camiseta Tricolor.

Está la necedad de armar dos selecciones para Copa Oro y Copa América, pero yo me pregunto: ¿Con lo que cobran los futbolistas, no sería justo que ciertos elementos puedan estar en ambas competencias? ¿De verdad es tan complicado entender que con convocar a 23 elementos se puede hacer una selección altamente competitiva? 45 jugadores del mismo calibre no existen en el fútbol mexicano, no somos Brasil o Argentina.

Del juego ante Estados Unidos, Luis Montes y Francisco Javier Rodríguez son los únicos futbolistas de élite, de primer nivel. Hay elementos como George Corral, Mario Osuna, Julio César Domínguez, Efraín Velarde y Carlos Esquivel, que no tienen cabida en el Tricolor.